MŽP vydalo Implementační plán pro rok 2026

Implementační plán pro rok 2026 stanovuje způsob využití výnosů z dražeb emisních povolenek, a to jak prostředků určených pro národní programy, tak prostředků Modernizačního fondu dle čl. 10d směrnice 2003/87/ES.
Materiál reflektuje snížení celkové alokace Modernizačního fondu a potřebu efektivně využít dostupné prostředky a navrhuje realokace jednotlivých programů a opatření, která směřují do oblastí s prokazatelnou absorpční kapacitou a přispívají k dosažení klimaticko-energetických cílů České republiky. Detailní změny a odůvodnění těchto změn jsou součástí předmětného materiálu. Po schválení Implementačního plánu vládou bude adekvátně upraven Obecný programový dokument Modernizačního fondu.
