02/2025

MŽP vydalo Implementační plán pro rok 2026

16. 9. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

zdroj: pixabay

Implementační plán pro rok 2026 stanovuje způsob využití výnosů z dražeb emisních povolenek, a to jak prostředků určených pro národní programy, tak prostředků Modernizačního fondu dle čl. 10d směrnice 2003/87/ES.

Materiál reflektuje snížení celkové alokace Modernizačního fondu a potřebu efektivně využít dostupné prostředky a navrhuje realokace jednotlivých programů a opatření, která směřují do oblastí s prokazatelnou absorpční kapacitou a přispívají k dosažení klimaticko-energetických cílů České republiky. Detailní změny a odůvodnění těchto změn jsou součástí předmětného materiálu. Po schválení Implementačního plánu vládou bude adekvátně upraven Obecný programový dokument Modernizačního fondu.

