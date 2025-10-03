02/2025

MŽP předkládá Zprávu o životním prostředí ČR 2024

3. 10. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

windmills-7986053_640
zdroj: pixabay

Zpráva o životním prostředí České republiky je komplexní hodnotící dokument, pojednávající o stavu životního prostředí a o faktorech, které tento stav ovlivňují.

Zpráva zajišťuje každoroční monitoring plnění cílů stanovených strategickými dokumenty, zejména Státní politikou životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050,, legislativou a mezinárodními závazky. Hodnocení Zprávy přispívá k identifikaci problematických oblastí, a tím i k následnému přijetí vhodných opatření.

Termín připomínek: 7.10.2025

221_25_Materiál

221_25_Předkládací zpráva

Formulář-připomínky

