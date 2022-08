MZe: V českém zemědělství v následujících letech půjde o udržitelnost a šetrnost v krajině

Přes 600 vystavovatelů se účastní mezinárodního agrosalonu Země živitelka, který se letos koná s podtitulem Budoucnost české krajiny. Jeho 48. ročník dnes na Výstavišti v Českých Budějovicích spolu s vedoucími představiteli České republiky zahájil ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Země živitelka je největší výstavou zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory nejen v Česku, ale i na Slovensku. Potrvá do 30. srpna.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) označil českobudějovický agrosalon za jednu z nejdůležitějších akcí, kde se může veřejnost seznámit s výbornou prací českých a moravských zemědělců a potravinářů.

„Děkuji zemědělcům a potravinářům za to,že i přes složitou situaci, se kterou se v posledních měsících musí celá společnost vyrovnávat, máme každý den co jíst. Vím, že to není jednoduché, někdy možná máme odlišné názory a řešení, ale věřím, že cíl máme všichni společný. Tématem letošní Země živitelky je Budoucnost české krajiny. V českém zemědělství v následujících letech půjde o udržitelnost a šetrnost v krajině. A také proto je naším cílem vytvářet zemědělcům a potravinářům takové podmínky a programy, abychom všichni společně zajistili rozvoj do budoucna,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

V souvislosti s předsednictvím EU, kterému je věnovaná jedna z expozic, ministr Nekula uvedl, že se ho Česká republika ujala ve velmi složité době, a proto má velkou zodpovědnost za její budoucnost. „I v českém zemědělství se však musíme dívat dopředu. Ano, máme řadu aktuálních problémů, které řešíme, ale bylo by krátkozraké rezignovat na dlouhodobé výzvy, které před námi stojí. O to rychleji by nás totiž dohnaly,“ řekl ministr Zdeněk Nekula.

Na výstavě Země živitelka se ministr Nekula mj. setká se zástupci zemědělských a potravinářských organizací, zúčastní se jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR a v sobotu zahájí Národní dožínky.

Ve stánku Ministerstva zemědělství (MZe) o rozloze 150 m2, v Pavilonu T1 se mohou návštěvníci seznámit s prací například Odboru rostlinných komodit, Odboru živočišných komodit včetně Oddělení ochrany zvířat, Odboru environmentálního a ekologického zemědělství, Odboru bezpečnosti potravin, Odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání a Sekce lesního hospodářství. Získají zde také informace o podporách Programu rozvoje venkova. Na veletrhu se představují i organizace podřízené MZe, mj. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) a Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Zástupci těchto organizací poskytnou informace veřejnosti včetně informačních materiálů, ÚKZUZ i poradenství v ochraně rostlin a prezentaci chorob a škůdců.

Svoje expozice má na výstavě Státní zemědělský intervenční fond (Klasa, Regionální potravina) a představí se také Celostátní síť pro venkov.

Odpoledne předá ministr Zdeněk Nekula „Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky za rok 2022“ a „Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek za rok 2022“ (seznam oceněných připojen níže jako příloha).