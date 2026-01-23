MPO vydalo zprávu o obnovitelných zdrojích energie v roce 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předkládá statistickou zprávu o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice. Aktuální publikace zpracovává data za rok 2024 a ve většině případů nabízí srovnání od roku 2015, resp. 2020. Starší údaje jsou dostupné v předchozích vydáních z let 2021, a 2022 a 2023.
Předkládaná zpráva přináší výsledky zpracování statistických výkazů MPO, jakožto i data převzatá především ze statistik a šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
Při sestavování této zprávy byla použita principiálně stejná metodika jako pro ročníky předchozí, data jsou tedy plně srovnatelná. Metodika statistiky jednotlivých typů OZE je vždy vysvětlena v úvodu dané kapitoly.
Data publikovaná v této souhrnné zprávě jsou plně srovnatelná s daty publikovanými Eurostat a Mezinárodní agenturou pro energii (IEA). Všechna data pro mezinárodní organizace jsou připravována MPO ve spolupráci s ČSÚ na základě národní statistiky a následně zasílána do Eurostat a IEA.
- Obnovitelné zdroje energie v roce 2024[pdf, 1459 kB]
Komentáře