03/2025

MPO vydalo zprávu o obnovitelných zdrojích energie v roce 2024

23. 1. 2026| zdroj: MPO0

sunrise-3579931_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předkládá statistickou zprávu o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice. Aktuální publikace zpracovává data za rok 2024 a ve většině případů nabízí srovnání od roku 2015, resp. 2020. Starší údaje jsou dostupné v předchozích vydáních z let 2021, a 2022 a 2023.

Předkládaná zpráva přináší výsledky zpracování statistických výkazů MPO, jakožto i data převzatá především ze statistik a šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Při sestavování této zprávy byla použita principiálně stejná metodika jako pro ročníky předchozí, data jsou tedy plně srovnatelná. Metodika statistiky jednotlivých typů OZE je vždy vysvětlena v úvodu dané kapitoly.

Data publikovaná v této souhrnné zprávě jsou plně srovnatelná s daty publikovanými Eurostat a Mezinárodní agenturou pro energii (IEA). Všechna data pro mezinárodní organizace jsou připravována MPO ve spolupráci s ČSÚ na základě národní statistiky a následně zasílána do Eurostat a IEA.

