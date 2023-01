Monitoring průmyslové ekologie | 7. - 13. 1. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 7. - 9. 1. 2023



Chemie:



Jedovaté látky z pneumatik mohou pronikat do zeleniny. Vědci to prokázali u salátu

| ct24ceskatelevize.cz |

Do hlávkového salátu, který je jinak považován za velmi zdravou součást stravy, se mohou dostávat jedovaté látky z pneumatik. Podle agentury APA na to přišli vídeňští vědci. Částice z pneumatik se na pole a poté do zeleniny dostávají ze silnic prostřednictvím větru nebo vody.



Příroda a ekologie:



Singapur má svůj zelený plán. Vysadí milion stromů a omezí skládky

| Forbes.cz |

Singapur – moderní městský stát s pětimilionovou populací a třetí největší hustotou zalidnění na světě – přichází se zeleným plánem na udržitelnost, menší znečištění i ekologičtější fungování města.



Letošní rok je Rokem konikleců. Víte, který z nich je u nás nejvzácnější?

| Ekolist.cz |

Rok 2023 vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem konikleců. Chce jím upozornit nejen na tyto krásné jarní květiny, ale i na ohrožení a ochranu lokalit, kde rostou, tedy hlavně stepí a lesostepí.



V Německu začala největší vědecká spolupráce s veřejností - sčítání ptactva

| Ekolist.cz |

V Německu dnes začala Hodinka zimního ptactva, kdy veřejnost do neděle pomáhá ornitologům v obydlených oblastech se sčítáním ptáků. Ornitologové akci označují za největší vědeckou spolupráci v Německu, loni se k ní připojilo na 176 000 lidí. Stejné sčítání se koná mimo jiné i v Česku, kde je letos pátý ročník, v Německu už třináctý.



Ornitologové kvůli ptačí chřipce doporučují omezit krmení kachen a labutí

| Ekolist.cz |

Kvůli šířící se nákaze ptačí chřipky v Česku doporučují odborníci omezit nebo zcela vyloučit krmení divoce žijících vodních ptáků jako jsou kachny a labutě. Při krmení dochází k velkému shlukování ptáků a vytváří se tak ideální podmínky k šíření nákazy, řekl ČTK Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické. Lidé se podle něj nemusí obávat krmení ptáků na krmítkách, protože ptačí chřipka je onemocnění, které napadá vodní ptáky a volně žijící hrabavé druhy, například koroptve. Není také nutné se při dodržování základních hygienických návyků obávat k přenosu na člověka, uvedl.



EKOkalendář do škol s ÁMOS vision: inspirace ke vzdělání a odpovědnějšímu životu

| Enviweb.cz |

Ekologické svátky jsou důležité, protože nám pomáhají uvědomit si naši zodpovědnost za životní prostředí a připomínají nám, že máme povinnost chránit prostředí a přírodní zdroje pro příští generace. Slavení ekologických svátků je skvělou příležitostí k osvětě a vzdělávání o těchto tématech. Mohou nás také inspirovat k tomu, abychom změnili své chování a začali žít odpovědněji.



Krakonošovy zahrádky podpoří projekty na ochranu biodiverzity. Získat grant mohou organizace z Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska

| Enviweb.cz |

Nadační fond ŠKODA AUTO vyhlašuje grantovou výzvu Krakonošovy zahrádky zaměřující se na ochranu přírody a podporu biodiverzity. Zapojit se do ní mohou města, obce nebo příspěvkové organizace z Mladoboleslavska, Rychnovska, Vrchlabska a Jilemnicka. Až do 28. února 2023 mají možnost ucházet se o finanční příspěvek ve výši až 250 000 korun na podporu projektů zabývajících se celkovou obnovou ekosystémů právě na území výše zmíněných regionů.



Základna v Náměšti n. O. zřejmě pochybila, sanace kvůli úniku látek pokračuje

| Enviweb.cz |

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) má podezření ze spáchání přestupku v souvislosti s únikem leteckého petroleje z prostoru vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Vyplynulo to z kontroly, kterou inspekce dělala po události z poloviny listopadu loňského roku. Řízení ještě není pravomocné. ČTK to řekl ředitel havlíčkobrodského inspektorátu ČIŽP Jan Panský. Na základně pokračují sanační práce.



Unikátní aplikace pro nevidomé návštěvníky v Zoo Brno

| Enviweb.cz |

Nevidomí návštěvníci Zoo Brno mají další možnost, jak si užít návštěvu Mniší hory. Nově je nejen pro ně k dispozici speciální portál, který jim zpřístupní obsah dotykových vzdělávacích panelů a informačních popisek v pavilonech a areálu zoo. Je plně optimalizován pro ovládání a čtení hlasovým výstupem na mobilním telefonu.



Odpady a recyklace:



Vánoční stromky do popelnice nepatří

| Komunalniekologie.cz |

Stromek vhozený do popelnice nebo kontejneru zaplní téměř celou nádobu a do dalšího svozu znemožňuje její užívání. Správný postup likvidace nejpopulárnějšího symbolu Vánoc se liší podle přístupnosti popelnice na směsný odpad.



Technické služby zahajují svoz vánočních stromků. Budou zkompostovány

| Komunalniekologie.cz |

Dřevní štěpka napomáhá ke správnému procesu tlení rostlinných materiálů. Výsledkem je kvalitní kompost, který bude poté využit na rekultivaci zeleně ve městě.



Svoz odpadu se prodraží, Jihlavané to ale nepocítí

| Komunalniekologie.cz |

Služby města Jihlavy zvednou k 1. únoru 2023 ceny za svoz odpadu, a to o 10,2 procenta. Obyvatelé krajského města to ale nepocítí. Navýšení, které bude zhruba 4 miliony korun, zaplatí město.



Energetika:



Přehledně: Dotace, které lze čerpat na podporu energetické účinnosti

| Prumyslovaekologie.cz |

Kvůli stoupajícím cenám energií jsou energetické úspory stále častěji skloňovaným termínem napříč celou společností. Zavádění energeticky úsporných opatření podporuje celá řada dotačních titulů, jejichž přehled zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.



Vídeň letos začne vyrábět vlastní vodík. Pro autobusy, elektrárnu i průmysl

| Prumyslovaekologie.cz |

Vídeň zahájila stavbu prvního městského zařízení na elektrolýzu, v němž chce od letošního léta začít produkovat zelený vodík. Denně může vyrobit až 1 300 kilogramů. Chce je využít pro vodíkové autobusy, v městské plynové elektrárně, ale také nabídnout surovinu soukromým subjektům z oblasti dopravy, logistiky i průmyslu. Vše je součástí městské vodíkové strategie a přechodu na uhlíkovou neutralitu do roku 2040.



Roztočila se největší větrná turbína na světě. Je třikrát vyšší než vysílač na Ještědu

| Nedd.tiscali.cz |

Kde leží hranice větrných turbín? Takovou otázku vyvolává gigantický větrník testovaný v Dánsku.



Energetičtí giganti se zaměřují na akvizice společností působících v oblasti "zelených" plynů

| Oenergetice.cz |

Britská společnost British Petroleum na konci roku 2022 úspěšně dokončila koupi společnosti Archaea Energy, která se řadí mezi přední producenty obnovitelných plynů (RNG) na americkém trhu. Konkurenční evropská společnost Shell získala 100% podíl v společnosti Nature Energy Biogas, největším evropském producentovi RNG. Dle obou společností mají tyto akvizice za cíl zvýšit schopnost spolupráce se svou zavedenou zákaznickou základnou napříč různými odvětvími a snížit emise CO₂.



Trh s ropou v roce 2023: Spotřeba poroste, Čína navýší poptávku, OPEC zvýší produkci, Rusko jako divoká karta

| Oenergetice.cz |

S koncem roku 2022 zpracovalo mnoho společností energetický výhled pro následující rok. Predikce vývoje pro trh s ropou se v mnohém odlišují. Na několika trendech naopak panuje shoda – například na opětovném navýšení poptávky ze strany Číny, která byla utlumena v důsledku restrikcí proti COVID-19. Následující článek shrnuje, jaké trendy na trhu s ropou predikují přední poradenské společnosti pro rok 2023.



Ruské palivo pro čínský reaktor na rychlé neutrony bylo odesláno

| Oenergetice.cz |

TVEL, výrobce jaderného paliva a současně dceřiná společnost ruského Rosatomu, dokončila odeslání poslední dodávky pro kompletní zavezení aktivní zóny čínského sodíkem chlazeného reaktoru na rychlé neutrony CFR-600. Reaktor se nachází v oblasti Sia-pchu (Xiapu) v čínské provincii Fu-ťien.



ČEZ Prodej loni instaloval rekordních 4 102 střešních fotovoltaik

| Nase-voda.cz |

V minulém roce instaloval ČEZ Prodej v českých domácnostech 4 102 střešních fotovoltaických elektráren, zatímco v roce 2021 to bylo 1 514 fotovoltaik. Celkový výkon domácích solárních elektráren instalovaných v roce 2022 dosáhl 27,2 MWp, což je meziročně zhruba čtyřnásobný nárůst.



Ovzduší a klima:



Zpoplatnění emisí CO₂ přineslo loni Německu rekordních 13,2 miliardy eur

| Prumyslovaekologie.cz |

Příjmy plynoucí Německu z evropského systému pro obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) a z domácího systému pokrývajícího emise CO₂ z vytápění a dopravy dosáhly loni rekordních 13,2 miliardy eur.



Oteplování planety může narušit klíčové procesy v oceánech. Je na nich závislé lidstvo

| ct24ceskatelevize.cz |

Podle vědců z Kalifornské univerzity v Irvine, kteří se zabývají klimatickým systémem Země, způsobuje ohřívání mořské vody způsobené klimatem zpomalení hluboké cirkulace v Atlantickém a Jižním oceánu. Pokud bude tento proces pokračovat, značně to omezí schopnost oceánu odstraňovat oxid uhličitý z atmosféry a to ještě víc zhorší globální oteplování.



Voda:



Praha dokončila jezírko na Letné, je v něm voda z Vltavy

| Nase-voda.cz |

Pražský magistrát dokončil jezírko na Letné, které ve druhé polovině loňského roku napustil vodou z Vltavy. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí města Vít Hofman.



Vycházka ke světovému dni mokřadů 4.2.2023

| Nase-voda.cz |

Agentura ochrany přírody a krajiny zve na tradiční vycházku ke Světovému dni mokřadů, která bude v sobotu 4. února 2023. Pozorování zimního ptactva na řece Berounce se tentokrát bude odehrávat u Zadní Třebaně, uvedla Hana Hofmeisterová z AOPK.



Lesnictví a zemědělství:



Vědci zmapovali požár v Českém Švýcarsku. Majitelé lesů se z něj musí ponaučit. Pro přírodu ale znamená probíhající obnova velkou šanci

| Tretiruka.cz |

Klimatická změna se propisuje do krajiny i v podobě extrémních teplot, vysychající půdy a schnoucích lesů navíc mnohde oslabených kůrovcovou kalamitou a nebývalých rizik rozsáhlých požárů. Ministerstvo životního prostředí proto na podzim zadalo vědeckou analýzu požáru v Českém Švýcarsku, která má pomoci v předcházení rizik požárů v krajině.



Analýza: Při odklizení kůrovcového dřeva by byl požár v Českém Švýcarsku rozsáhlejší

| Ekolist.cz |

Primární příčinou rychlého a zpočátku nezvladatelného šíření požáru byly podle analýzy mimořádně příznivé klimatické podmínky, hlavně vysoká rychlost větru, velké sucho a také vysoká teplota vzduchu v prvních třech dnech požáru. Sucho panovalo na území parku podle studie nepřetržitě od května 2018 a v srpnu 2022 bylo v oblasti Českého Švýcarska nejintenzivnější za posledních 60 let.



Nebojte se konzumace drůbežího masa a vajec

| Enviweb.cz |

V souvislosti s přibýváním ohnisek ptačí chřipky se množí dotazy na možnost přenosu této choroby na člověka. Někteří lidé se obávají konzumace drůbežího masa či vajec. V České republice je systém veterinárního dohledu nad bezpečností potravin velmi důkladný. Navíc nikdy nebyl potvrzen přenos této nemoci konzumací drůbežích produktů.



Věda a výzkum:



Pod ledem Saturnova měsíce může být život. Vědci vymysleli, jak ho najít

| Nedd.tiscali.cz |

Ledové království měsíce Enceladu je místem, kde by mohl existovat život. Není však snadné to zjistit.



Osamělí lidé mají divně propojené mozky

| Nedd.tiscali.cz |

Samotáři, mějte se na pozoru. Člověk je společenský tvor. Když je dlouho sám, může to mít následky na jeho mozek.



Zoologická konference v Brně představí stovky příspěvků o výzkumu zvířat

| Ekolist.cz |

V Brně se bude v únoru konat největší zoologická konference v České republice a na Slovensku, na které se sejdou zájemci o výzkum zvířat. Akci s názvem Zoologické dny pořádá Ústav biologie obratlovců (ÚBO) Akademie věd ČR (AV). Účastní se studenti i vědci a další odborníci na zoologii.



Vědci z BIOCEV patentovali unikátní inhalační lék proti COVID-19

| Vedavyzkum.cz |

Lék s označením BAZE-X1 je primárně určen pacientům s těžkým průběhem onemocnění COVID-19 (SARS-CoV-2) nebo s dalšími vážnými respiračními nemocemi. Za jeho objevem stojí trojice vědců z Univerzity Karlovy a výzkumného centra BIOCEV – Karel Smetana, Jan Brábek a Milan Jakubek.



Mapa izotopů síry pomáhá sledovat zvířata v Africe

| Vedavyzkum.cz |

Se sledováním pohybů ptáků a dalších zvířat v subsaharské Africe pomůže vědcům mapa izotopů síry. Vytvořili ji odborníci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Podobné technologie jsou klíčové pro ekology, archeology či pro odhalování pašeráků zvířat.



Život na síti: Jak sociální média ovlivňují, co jíme

| Vedavyzkum.cz |

Sociální média se stala součástí života mnoha lidí. Uživatelé na nich tráví čím dál více času a vytvářejí zde aktivní i pasivní digitální stopu. Díky těmto digitálním stopám vypracovali vědci České zemědělské univerzity studii, která zjišťovala, jaký vliv mají tato média na životní styl adolescentů. Pro účely studie si vybrali prostředí Instagramu.



Michaela Lišková: Nová slova patří mladým

| Vedavyzkum.cz |

Na kyberpárty padla řeč na matiku a byl z toho hajp. K diskusi o divnopravidlech se přidali planetariáni. Flexili, LOL. Rozuměli jste? Nová slova zkoumá a baví se jimi v práci Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Rozhovor o jejím vztahu k českému jazyku a zkoumání neologismů vyšel v popularizačním časopise AΩ / Věda pro každého.



Napříč:



Dostatek plynu, posílení soběstačnosti v čipech nebo obchodní dohoda s Chile. České předsednictví spojilo v klíčové době Evropskou unii

| Prumyslovaekologie.cz |

Během českého předsednictví se podařilo prosadit řadu priorit Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Hlavní roli hrála energetika, ve které se podařilo dojednat klíčová opatření pro posílení energetické bezpečnosti, ale i pro utlumení ruského zneužívání energetiky jako zbraně. Dalším počinem byl velký krok k dohodě o aktu o čipech, který posílí jejich vývoj a výrobu v Evropské unii (EU), soběstačnost v této oblasti a povzbudí investice v řádech miliard euro. V neposlední řadě se podařilo uzavřít obchodní dohodu s Chile.



Konzultace: Azbest v budovách

| Tretiruka.cz |

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k azbestu v budovách. Usnesení Evropského parlamentu vyzývá Komisi, aby předložila evropskou strategii pro odstranění veškerého azbestu, která bude zahrnovat povinné kontroly výskytu azbestu v budovách a existenci národních rejstříků azbestu.



V Liberci bude výstava zaměřená na vliv těžby v polském příhraničním dole Turów

| Ekolist.cz |

Dopadům těžby v polském hnědouhelném dolu Turów na jeho okolí z pohledu lidí žijících v českém příhraničí se bude věnovat výstava, která začne v pondělí v libereckém obchodním centru Nisa. Důl se nachází v bezprostřední blízkosti Libereckého kraje a i proto výstavu její autoři pojmenovali "3 km od beznadziei: příběh jednoho sousedství". Kromě textů v češtině a polštině na ní budou zejména velkoformátové barevné fotografie Ibry Ibrahimoviče.



Rok plný pomoci a splněných přání díky společnosti Electrolux

| Enviweb.cz |

Společnost Electrolux klade velký důraz na společenskou odpovědnost, udržitelné jednání i na vizi udržitelného života, ke které si stanovila plány až do roku 2030. Společně s Diakonií již třetím rokem pomáhá dětem a dospělým, seniorům i lidem v různých životních situacích darováním úsporných spotřebičů. Ty nejen pomáhají k lepšímu životu klientům domovů a azylových domů Diakonie, ale navíc přispívají i k zodpovědnějšímu chování k naší planetě a jejím zdrojům. V roce 2022 Electrolux daroval 46 spotřebičů do 6 zařízení.



Počet pasažérů v letecké přepravě v EU loni překonal miliardu

| Ekolist.cz |

Počet cestujících v letecké přepravě v Evropské unii v loňském roce poprvé překonal miliardovou hranici. Podle údajů statistického úřadu Eurostat se zvýšil o sedm procent na rekordních 1,043 miliardy osob.



Brabec: ČR naplnila či aktuálně naplňuje polovinu podcílů OSN

| Enviweb.cz |

Ze 169 částí 17 cílů udržitelného rozvoje, jež přijala Organizace spojených národů v roce 2015, se jich Česka týká 163, řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) při zahájení dnešního Fóra udržitelného rozvoje. Polovinu z podcílů Česko už naplnilo nebo aktuálně naplňuje, doplnil. Ze 17 obecných závazků však alespoň z poloviny země dosud naplnila jediný.

