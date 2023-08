Monitoring průmyslové ekologie | 5. - 11. 8. 2023

Služba pro předplatitele.

Napříč:



ESG se dotkne i malých a středních firem. S reportingem jim nově pomůže online kalkulačka CarbonFix

| Prumyslovaekologie.cz |

ESG reporting nedělá vrásky na čele jen velkým firmám. Povinnost reportovat v příštích letech padne přeneseně i na jejich dodavatele, tedy na malé a střední podniky. S významnou částí reportingu jim nově pomůže online aplikace CarbonFix, která za ně vypočítá uhlíkovou stopu.



Energetika:



Každý pátý Čech není spokojen s tepelným komfortem svého obydlí

| Prumyslovaekologie.cz |

Nejčastěji nás trápí vysoké teploty v obytných prostorech během léta a nutnost přílišného topení v zimě. S vlhkostí a plísněmi se setkává 30 procent Čechů. Těmto problémům lze předejít např. kvalitním zateplením, necelá třetina Čechů žije totiž v nezateplených obydlích. V roce 2017 o jeho realizaci uvažovala pouhá čtvrtina, v současnosti, hlavně kvůli vysoké návratnosti investice, o zateplení přemýšlí třetina Čechů, vyplývá z průzkumu Sdružení EPS ČR.



Teplárna jede bez letní odstávky. Zákazníkům to přináší výhody

| Komunalniekologie.cz |

Letní odstávka výrobních zařízení, bez níž si nešlo provoz českobudějovické teplárny řadu let představit, je minulostí. Modernizací a inovací výrobních technologií se provoz vnitřně rozdělil a to umožňuje provádět údržbu a další potřebné práce po celý rok průběžně po částech.



Navyšování přeshraničních přenosových kapacit v Evropě neprobíhá dostatečně rychle

| Oenergetice.cz |

Úsilí Evropy o maximalizaci přeshraničních přenosových kapacit dostupných pro obchodování je klíčové pro tržní integraci, jak uvádí zpráva evropského regulátora ACER. Zpráva zdůrazňuje důležitost dosažení cíle uvolnění 70% přeshraničních kapacit pro potřeby trhu a dále potřebu zlepšeného monitorování pro zhodnocení pokroku. Pokrok směrem k tomuto cíli je dle zprávy pomalý a ne všechny členské státy zaznamenaly zlepšení.



Firma plánuje postavit pět větrných turbín u Krupky, Ústecký kraj chce posudek

| Oenergetice.cz |

Ústecký kraj poslal záměr výstavby pěti větrných turbín u Krupky na Teplicku k posouzení v procesu EIA, kde se zjišťuje vliv stavby na životní prostředí. Mezi Fojtovicemi a Habarticemi, kde chce firma větrné elektrárny postavit, již tři turbíny stojí, uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).



Polský provozovatel ropovodů zjistil netěsnost na ropovodu Družba

| Oenergetice.cz |

Polský provozovatel ropovodů PERN zjistil v sobotu večer netěsnost v potrubí ropovodu Družba, kterým se přepravuje ropa z Ruska do Evropy. Firma zastavila čerpání ropy tímto potrubím. Neupřesnila však, jaký to bude mít dopad na dodávky, ani kdy bude potrubí opraveno, uvedla agentura Reuters. Ropovodem Družba proudí ropa také do České republiky, v Bělorusku se však dělí na dvě větve a do Česka vede jiná větev, než do Polska.



V Lipně nad Vltavou začala exteriérová výstava Energie a civilizace

| Ekolist.cz |

V Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku začala 5. srpna exteriérová výstava Energie a civilizace, která poukazuje na současnou spotřebu energií. Jejím spoluautorem je archeolog a egyptolog Miroslav Bárta. Lidé s i v okolí hotelu Element budou moci na solárně nasvícených panelech prohlédnout 40 témat, která zobrazují vývoj v průběhu staletí. ČTK o tom informovala mediální zástupkyně projektu Radka K. Martiníková.



Toužíte po ekologickém autě? Na co si dát pozor při jeho koupi?

| Enviweb.cz |

S tím, jak se po silnicích prohání čím dál více elektrických auta, zvětšuje se také trh s těmito ojetými vozy. Pro mnoho nadšenců do ekologické jízdy ani jiná varianta není možná. Pořízení nového není levná záležitost. Ovšem jako každá ojetina i tady se najdou nějaká rizika, na která by si každý kupec měl dát pozor.



Lesnictví a zemědělsví:



Brusel chce do roku 2050 uzdravit půdu. Češi se obávají nákladů a byrokracie

| Tretiruka.cz |

Evropská komise se chce zasadit o větší ochranu půdy. Komise počítá s tím, že díky Zelené dohodě bude tou dobou Evropská unie již prakticky bezemisní, takže nebude důvod pokračovat ve znečišťování. V současnosti je podle komise v EU poškozeno 60 až 70 procent půd, v Česku se míra poškození odhaduje na 44 procent.



Je potřeba počítat s tím, že lesní požáry nám v Evropě zničí víc lesů než kůrovec, říká lesník Aleš Erber

| Ekolist.cz |

Loňský lesní požár v Národním parku České Švýcarsko se zapsal do historie. Plyne z něj nějaké ponaučení pro lesníky? O tématu lesních požárů jsme si povídali s lesním hospodářem a pracovníkem České zemědělské univerzity Alešem Erberem.



Setkejte se s vizionáři ekologického hospodaření na Dobro-družném statku

| Enviweb.cz |

Chcete pro svou rodinu zdravější lokální potraviny bez zbytečné chemie? Přejete si, aby vaše děti mohly i v budoucnu potkávat v naší krajině louky plné květin a motýlů? Pak si nenechte ujít inspirativní setkání se zemědělci a zemědělkyněmi i dalšími lidmi, kteří svou činností vrací do krajiny život. Akce nazvaná příznačně Oživit krajinu se koná přímo na farmě Dobro-družný statek v Běhařovicích na Znojemsku v neděli 13. srpna od 10.00 do 17.00 hodin. Účast na setkání je po předchozí registraci zdarma.



Příroda a ekologie:



Kalamita vypadlých rorýsích mláďat skončila. Vyhráno ale není

| Ekolist.cz |

Pomalu ale jistě končí v záchranných stanicích rorýsí sezóna. Poskytli jsme pomoc téměř sedmi stovkám mláďat rorýsů (v loni to bylo 436 mláďat). 200 rorýsů nám bohužel uhynulo. Většina ale přežila a už byla vrácena do přírody. Jen asi 50 rorýsů na svůj návrat čeká. Budou vypuštěni v nejbližších dnech, protože je čeká dlouhá cesta do Afriky.



Lucie Kubesa: Připomínky k německému modelu holubníků

| Ekolist.cz |

Téma městských holubníků se s úpornou pravidelností objevuje jak v různých diskuzích, tak ve sdělovacích prostředcích. Holubníky mají zastánce především u mladší generace, a pak u té nejstarší.



Centrum na jezeře Loch Ness chystá velké pátrání po slavné příšeře

| Ekolist.cz |

Centrum lochneské příšery ve Skotsku vyzvalo zájemce, aby se zapojili do největšího pátrání po bájném monstru od 70. let minulého století. Nové pátrání je naplánováno na víkend 26. a 27. srpna a budou při něm využity moderní technologie, jako drony, které vytvářejí termální snímky a které budou prohledávat vodu "způsobem, jaký tu ještě nebyl", uvedla agentura AP.



Voda:



Nové veřejné přístaviště pro malá plavidla ve Štětí je otevřeno

| Nase-voda.cz |

Ředitelství vodních cest ČR dnes otevřelo veřejné přístaviště pro rekreační lodě na Labi ve Štětí. Stejně jako na ostatních již otevřených přístavištích zde bude možné zdarma na 48 hodin zakotvit loď a z odběrných sloupků pomocí přístavní karty čerpat elektřinu. Projekt je součástí programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě vytvářejících zázemí pro rozvoj rekreační plavby, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje, uvedl mluvčí ŘVC ČR Jan Bukovský.



Odpady a recyklace:



Polemika: Dávají povinné zálohy na plechovky smysl? II. část

| Prumyslovaekologie.cz |

Společně s lahvemi jsou plechovky nejrozšířenějším malospotřebitelským obalem pro nápoje. Stejně jako ostatní drobný kovový obalový odpad se dnes třídí do kontejnerů na kovy, případně se vozí do sběrných dvorů. Tuto praxi by výrazně mohlo proměnit zavedení povinného zálohového systému.



Havlíčkův Brod zásadně snižuje produkci odpadů

| Komunalniekologie.cz |

Rozsáhlou proměnu odpadového hospodaření spustilo město Havlíčkův Brod. To do této oblasti přináší takzvané chytré technologie. Díky tomu dochází k výraznému snížení objemu odpadů, jenž končí na skládkách. Podstatné úspory a vyšší vytříděnost odpadů přináší již současné novinky, jež okresní město na Vysočině zavádí.



Životní prostředí:



Pardubický kraj: Otevírání zelených ploch veřejnosti pokračuje

| Komunalniekologie.cz |

Pardubický kraj začal v letošním roce s přípravami na lepší zapojení vybraných areálů do života měst. První vlaštovkou byl nedávno představený vítězný projekt Parku vzpomínek v Domově u fontány v Přelouči.



Věda a výzkum:



BBC: Může barva plavek přitahovat žraloky?

| Ekolist.cz |

Záchranné vybavení má výrazné barvy z velmi dobrého důvodu. Oranžová nebo žlutá vynikne v černomodrém oceánu. Tento barevný záblesk může být jedinou šancí, jak si plovoucího námořníka nebo trosečníka, který přežil leteckou nehodu, všimne projíždějící loď nebo letadlo. Ale co dalšího mohou tyto jasné barvy na vodní hladině přitahovat? Dlouho se mělo za to, že žraloci mají špatný zrak, ale nedávný výzkum odhalil nové skutečnosti o jejich schopnosti vidět barvy a o tom, zda dokáží rozeznat kořist od lidí, napsala BBC.



Nové mosty ze dřeva a betonu šetří peníze i přírodu

| Enviweb.cz |

Čeští výzkumníci přišli na to, jak efektivním spojením dřeva a vysoko hodnotných betonů při návrhu a výstavbě mostních konstrukcí ušetřit, a přitom ještě výrazně přispět k ochraně životního prostředí. Ekonomické přínosy spočívají nejen ve snížení nákladů na pořízení konstrukce, ale díky inovativnímu řešení mají konstrukce až dvakrát delší životnost bez nutnosti dodatečných nákladů na údržbu. Na projektu spolupracovali experti z Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze a společnosti Novák & Partner, s.r.o. Částkou téměř 8,8 milionu korun z Programu EPSILON projekt podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR).



Spin-off z Olomouce vyvíjí přenosný Mössbauerův spektrometr pro průmyslové využití

| Vedavyzkum.cz |

Vývoj prvního přenosného Mössbauerova spektrometru ne většího než plechovka od Coca-Coly, který umožní rychlou a přesnou analýzu materiálů s obsahem železa přímo v průmyslovém provozu, je cílem spin-off společnosti Univerzity Palackého v Olomouci Iron Analytics ve spolupráci s Českým institutem výzkumu a pokročilých technologií CATRIN Univerzity Palackého.



Vše, co víme o novém typu imunitních buněk

| Vedavyzkum.cz |

Spolu s kolegy objevil nový typ imunitních buněk, jež kvůli nedokonalosti technologií ale zůstávaly dlouho bez povšimnutí. Dnes vede Jan Dobeš vlastní výzkumnou skupinu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Přehledový článek, který sepsal spolu s kolegy, vyšel v nejnovějším čísle odborného časopisu Nature Review Immunology a jeho impakt faktor má závratnou hodnotu 108,5.



Autonomní vozidlo z Liberce získává úspěchy i v Evropě

| Vedavyzkum.cz |

Velkého úspěchu dosáhl mezifakultní tým Technické univerzity v Liberci, který v rámci projektu Elektromobilita ANTeTUL vyvinul autonomní užitkové vozidlo pro přepravu nákladu v obtížných podmínkách. Elektromobilitu ANTeTUL vybrala Evropská komise mezi finalisty prestižní soutěže „Regiostars 2023", jež oceňuje nejlepší projekty podpořené z evropských fondů.



Brněnské týmy vyvíjí energeticky úsporné čipy

| Vedavyzkum.cz |

Prozkoumat nové materiály k výrobě čipů i umožnit jejich analýzu přímo ve výrobním prostředí – takovými úkoly se zabývají dva vědecké týmy z #brnoregion – z firmy Thermo Fisher Scientific a z Vysokého učení technického v Brně. Klíčovou roli v jejich snažení hrají elektronové mikroskopy.



Legislativa:



Přelomové rozhodnutí Ústavního soudu: Obce mohou určit vyšší daň z nemovitosti konkrétním projektům

| Komunalniekologie.cz |

Kvalitní rozvoj každé obce nutně závisí kromě jeho udržitelnosti také na tom, jak se vypořádá s negativními důsledky, které některé typy především nerezidenční průmyslové zástavby přináší.



Ovzduší a klima:



EU: Aktualizace pravidel pro monitorování a vykazování emisí (ETS)

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení k aktualizaci pravidel pro monitorování a vykazování emisí.

