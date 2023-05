Monitoring průmyslové ekologie | 29. 4. - 5. 5. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 29. 4. - 2. 5. 2023



Energetika:



Nová klimatizace Panasonic PACi NX je stejně účinná v –20 °C i 52 °C

| Prumyslovaekologie.cz |

Panasonic Heating & Cooling Solutions představuje nové klimatizace PACi NX Elite Series 4, dostupné v kapacitách 7,1–14 kW. Tato nejnovější řada poskytuje ideální řešení pro komerční vytápění a chlazení se zaměřením na dekarbonizaci při zachování vysoce účinného výkonu klimatizace. Navíc si svou účinnost zachovává i v extrémních teplotách od –20 °C (v režimu vytápění) do 52 °C (chlazení).



Evropské země chtějí do roku 2050 vybudovat 300 GW větrných elektráren v Severním moři

| Prumyslovaekologie.cz |

Devět evropských zemí podepsalo 24. dubna Ostendskou deklaraci, jejímž cílem je do roku 2030 společně vyrábět alespoň 120 GWvětrné energie v Severním moři a do roku 2050 následně alespoň 300 GW. Jedná se o vcelku ambiciózní cíle, protože EU nyní disponuje instalovanou větrnou kapacitu 200 GW, z čehož pouze 15 GW se nachází na moři.



Energetické úspory táhnou. Starostové diskutovali s odborníky o fotovoltaice, EPC či komunitní energetice

| Prumyslovaekologie.cz |

Téma energií a hlavně možnosti úspor zajímají nejen jednotlivce a firmy ale také municipality. Právě pro ně společnost Magnus Regio pořádala 2. ročník odborného diskuzního setkání Energetické úspory pro města a obce. Dílčími tématy byly fotovoltaika, EPC metoda, komunitní energetika a její budoucnost, využití umělé inteligence právě v komunitní energetice či možnosti financování. Součástí programu byly příklady dobré praxe.



Jak si správně nastavit zálohy na energie a co nesmí chybět ve vyúčtování

| Komunalniekologie.cz |

Zálohy se platí pravidelně, typicky každý měsíc. Jejich výše by podle energetického zákona měla odpovídat tzv. důvodně předpokládané spotřebě. Vyúčtování vystavuje dodavatel obvykle jednou ročně a jedná se v podstatě o porovnání částky, která byla během zúčtovacího období zaplacena na zálohách, s reálnou cenou služby.



Miliarda z Modernizačního fondu pomůže zefektivnit rozvody tepla

| Komunalniekologie.cz |

Nová dotační výzva Modernizačního fondu se zaměřuje na sítě dálkového vytápění. Díky jejich modernizaci se ušetří energie a zefektivní přenos tepla. Výzva HEAT č. 1/2023 je určena pouze pro území hlavního města Prahy.



Fiala bude jednat s energetickými společnostmi, ČRÚ a ČSÚ o cenách plynu

| Oenergetice.cz |

Ceny plynu v Česku, které zveřejnil ve středu ve své zprávě evropský statistický úřad Eurostat, neodpovídají realitě a je třeba zjistit proč. Na jednání Pirátů v Liberci to dnes novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). V příštím týdnu se proto sejde se zástupci energetických společností, Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle zprávy Eurostatu se ceny plynu pro domácnosti loni ve druhém pololetí z celé Evropské unie nejvíc zvýšily v České republice.



Energetický kongres - část 3.: Úloha státu v energetice

| Oenergetice.cz |

V první a druhé části shrnutí energetického kongresu, který se konal 18. dubna v Praze, jsme informovali o pohledu účastníků konference na byrokratickou zátěž při výstavbě nových zdrojů elektřiny a výhledu potřeby nových energetických zdrojů, zvláště pak v případě Dekarbonizačního scénáře z dílny společnosti ČEPS. Z něj vyplynulo, že ČR bude do konce nynější dekády potřebovat v důsledku výstavby obnovitelných zdrojů energie (OZE) a odstavování uhlí až 2800 MW nového řiditelného výkonu. Investiční záměry spojené s výstavbou nových zdrojů se již objevují – bude to však stačit a jakou úlohu by měl dále sehrát stát? Podívejme se na názory účastníků konference.



Německý ministr hospodářství chce dotovat cenu elektřiny pro průmysl

| Oenergetice.cz |

Německý ministr hospodářství Robert Habeck se vyslovil pro dotování ceny elektřiny pro průmysl ze státních prostředků. V opačném případě může Německu hrozit ztráta klíčových technologií, uvedl na jedné z akcí.



Odpady a recyklace:



Proč dbát na správné třídění a recyklaci baterií? 6 věcí, které jste možná nevěděli

| Komunalniekologie.cz |

Nefungovaly by bez nich ovladače, svítilny, ale třeba i mobilní telefony. Řeč je o bateriích. V Česku pětina z baterií, které se dostaly do oběhu, končí v koši. Jejich zpětný odběr a následná recyklace je ale více než důležitá. Baterie a akumulátory totiž obsahují řadu nebezpečných kovů, jež mají nepříznivý vliv na životní prostředí a také na lidské zdraví. Přinášíme šest zajímavostí, proč baterie nesmějí končit na skládkách.



Demoliční a stavební odpad nepatří na skládky, moderní technologie ho dokáží recyklovat, a nahradit tak rychle ubývající přírodní zdroje

| Tretiruka.cz |

Na vybourané cihly, beton, staré tašky ze střechy nebo vyřazené umyvadlo pohlíží mnoho z nás stále jako na odpad. Pro recyklační centra je to ale surovina a díky novým technologiím dokáží až 90% stavební suti vrátit k novému využití. Recyklované kamenivo úspěšně nahrazuje mizející přírodní zdroje, především stavební kámen a písek. Moderním přístupem k demolicím a stavebnictví se zabýval 6. ročník konference „Recykluji! Neskládkuji!“.



Příroda a ekologie:



NKÚ: Stát si v ochraně přírody dává cíle bez šance na splnění

| Ekolist.cz |

Ochranu přírody za více než šest miliard se rozhodl zkontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Zaměřil se zejména na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK), konkrétně na to, jak tyto instituce nakládaly v letech 2019 až 2021 s prostředky státu a Evropské unie určenými na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Odhalil přitom řadu pochybení, například cíle, které nemají šanci být naplněny nebo rezignaci MŽP na zápis předkupního práva k pozemkům. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) o tom informoval v tiskové zprávě.



Přírodovědci instalovali v Litovelském Pomoraví senzory kvůli komárům

| Ekolist.cz |

Olomoučtí přírodovědci instalovali v Litovelském Pomoraví senzory, které budou zaznamenávat populaci komárů. Přemnožený hmyz každoročně obtěžuje obyvatele měst a obcí v okolí této chráněné krajinné oblasti. Odborníci z olomoucké přírodovědecké fakulty senzory instalovali ve vybraných tůních lužního lesa mezi Olomoucí a Řimicemi. Samosprávy díky čidlům získají na dálku údaje, podle kterých se rozhodnou, zda je v tůních nutné aplikovat postřik cíleně hubící komáří larvy, informovali ČTK zástupci fakulty.



Botanická zahrada Praha nabídne vzdělávací program pro seniory

| Ekolist.cz |

Pražská botanická zahrada nabídne vzdělávací program pro seniory, zájemci se mohou těšit na workshopy nebo komentované prohlídky. Potrvá od úterý 23. května do úterý 17. října. Součástí je také projekt mezigeneračních setkávání, tj. workshopy pro děti a jejich prarodiče.



Louka u Vojkova nedaleko Říčan u Prahy bude přírodní památkou

| Enviweb.cz |

Louka u Vojkova nedaleko Říčan u Prahy bude přírodní památkou. Jde o území s výskytem ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Nařízení o zřízení přírodní památky dnes projednali krajští radní, informoval ČTK mluvčí hejtmanství David Šíma.



Strážci v Moravském krasu ukládali pokuty, obytné vozy parkovaly, kde neměly

| Enviweb.cz |

Strážci přírody v Moravském krasu měli o víkendu napilno, slunečné počasí totiž vylákalo do přírody spoustu lidí, a to i ty, kteří nerespektovali pravidla. Některé vozy tak parkovaly na loukách, horolezci na Býčí skále zase rušili sokoly. Strážci uložili zhruba desítku pokut.



Voda:



Ve Franci zakázali Coca-Cole čerpat podzemní vodu

| Nase-voda.cz |

Francouzská obec Grigny poblíž Paříže přiměla místní závod společnosti Coca-Cola, aby přestal čerpat podzemní vodu. Chce tak přispět k zachování cenného přírodního zdroje, řekl agentuře AFP starosta obce Philippe Rio.



Oravská přehrada je největší na Slovensku, budovala se přes deset let

| Nase-voda.cz |

Mezi nejvyhledávanější turistické oblasti Slovenska patří Oravská přehrada, největší v zemi, která slouží nejen pro ochranu před povodní nebo pro rekreaci, ale také jako zdroj elektrické energie. První turbína zdejší vodní elektrárny byla spuštěna 2. května 1953, přehrada byla úplně hotová v následujícím roce. Její budování trvalo více než deset let, první výkopové práce začaly v říjnu 1941, stavbu ale zdržely problémy s minerální vodou či měkkým jílovým podložím.



Rokycany připravují městské koupaliště na sezonu, která začne za měsíc

| Nase-voda.cz |

Rokycany začaly na konci dubna připravovat na novou letní sezonu své městské koupaliště, které je druhé největší v České republice a jedno z nejoblíbenějších koupališť na západě Čech. Sezona začne 1. června, do té doby je třeba do koupaliště napustit z řeky Klabavy 24.000 metrů krychlových vody, řekl ČTK vedoucí Sportovních zařízení města Rokycany Jaroslav Moravec. Růst cen se promítl do zdražení vstupného, dospělý po něm zaplatí za celodenní vstupné 100 korun, zlevněné vstupné bude 80 korun, děti do šesti let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti vyjde na 280 korun.



V Jabkenicích vznikly tůně pro obojživelníky. Svépomocí

| Ekolist.cz |

V malé obci Jabkenice na Mladoboleslavsku se v polovině dubna sešly dvě desítky dobrovolníků, aby za obecním úřadem vybudovali dvě tůně.



Vodní přehrady stvořily nový umělecký směr, velkoformátové reverzní graffiti

| Enviweb.cz |

Velkoformátové umělecké kresby obřích rozměrů zdobí přehradní zdi v Německu, Japonsku či Koreji. Jejich autor Klaus Dauven se dlouhodobě zabývá velkoformátovou uměleckou tvorbou, k níž využívá kreativního čištění. Dauven vynalezl proces kreslení čištěním známý jako reverzní graffiti.



Vegetační čistírna výzkumníků z VUT sklízí zasloužený úspěch

| Vedavyzkum.cz |

Projekt vegetační čistírny spin-off firmy ConWe, založené na Fakultě stavební VUT, sklízí úspěchy. První příčku obsadil v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022 a získal také vítězství v soutěži Stavba Jihomoravského kraje v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby. Provozem podobných přírodních čistíren mohou obce i jednotlivci minimalizovat svou ekologickou stopu a současně snížit provozní náklady.



Životní prostředí:



18 ekomiliard pomůže kraji s revitalizací těžební krajiny

| Komunalniekologie.cz |

Dvacet sedm představitelů obcí jednalo se zástupci Ústeckého kraje a Ministerstva průmyslu a obchodu o problematice odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností, o tzv. 18 ekomiliardách.



Martin Šnobr: Jak Praha „modernizovala“ cyklostezku v Podolí

| Ekolist.cz |

Oddělená cyklistická infrastruktura v Praze nestagnuje, ona dokonce ubývá. Důkazem je aktuální „modernizace“ nejvytíženější pražské cyklotrasy A2 v Podolí. Město investovalo desítky milionů do řešení, které nepřináší zásadní zlepšení cyklistické ani pěší dopravě. Dělená cyklostezka byla zrušena, smíšená vydlážděna a nakonec přerušena.



Ovzduší a klima:



Rekordních 105 milionů jde na klimatické vzdělávání

| Prumyslovaekologie.cz |

V Česku vznikne celá řada vzdělávacích programů pro školy i veřejnost. Organizacím jako jsou envicentra posílá MŽP finanční stimul ve výši 105 milionů korun. Dotace je určena na dlouhodobé vzdělávací a osvětové projekty zaměřené na změnu klimatu. Výzva je vyhlášena z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) a financovaná z Národního plánu obnovy. Novináře o nové výzvě informoval ministr životního prostředí Petr Hladík na výjezdu v Pardubickém kraji.



Loňský rok bude zařazen mezi roky s dobrou kvalitou ovzduší

| Prumyslovaekologie.cz |

Na základě předběžné analýzy dat z manuálního měřicího monitoringu benzo[a]pyrenu a benzenu, která doplňuje předběžnou analýzu dat ze stanic s automatizovaným měřicím programem Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), lze konstatovat, že rok 2022 bude zařazen mezi roky s dobrou kvalitou ovzduší. Hodnocené koncentrace látek znečišťujících ovzduší vyjma přízemního ozonu dosáhly v roce 2022 v rámci hodnoceného období 2011–2021 nejnižších až druhých nejnižších hodnot.



Věda a výzkum:



Podobu a princip vzniku slaných mořských aerosolů poprvé popsali vědci z Brna

| Ekolist.cz |

Vědcům se poprvé podařilo popsat podobu a princip vzniku slaných mořských aerosolů, které se tvoří v polárních oblastech. Brněnští výzkumníci ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR pod vedením Viléma Neděly pro ten účel specificky upravili elektronový mikroskop. Díky novým zjištěním je možné lépe určit vliv miniaturních částic mořské soli ve vzduchu na počasí, klima a atmosféru, sdělil mediální zástupce výzkumníků Kryštof Turek.



Miroslav Bárta: Snad přibude více Čechů v AAAS

| Vedavyzkum.cz |

Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy se dočkal významného mezinárodního uznání. Americká akademie umění a věd, která existuje od roku 1780, jej přijala se čtyřicítkou nových čestných zahraničních členů.



Spin-off Univerzity Pardubice pomůže odhalit rakovinu slinivky

| Vedavyzkum.cz |

Univerzita Pardubice má první spin-off společnost s názvem Lipidica. Univerzita spojila síly s českým holdingem FONS JK Group a.s., se kterým plánuje přenést do praxe jeden z největších objevů - metodu, která umí včas odhalit rakovinu slinivky břišní. Technologie týmu Michala Holčapka by se mohla stát první screeningovou metodou na světě pro tento typ karcinomu.



Výzkumníci pomáhají vrátit život opuštěným církevním objektům na Plzeňsku

| Vedavyzkum.cz |

V českém pohraničí, zejména v Sudetech, je dnes řada opuštěných církevních staveb různého druhu. Jde o kostely, kaple, fary a další drobnější objekty. Po restitucích je převzala církev, ale ne vždy na jejich správu stačí nebo je schopná všechny své budovy využít. Výzkumný projekt v plzeňské diecézi zkoumal způsoby hospodaření církve po restituci a jeho výsledky přispívají k překonání vzájemných předsudků či nevědomostí mezi církví a společností.



Lesnictví a zemědělství:



Španělská firma se pokouší o hydroponické pěstování chmele

| Ekolist.cz |

Sklady blízko Madridu se proměnily v pěstírnu, jejímž cílem je zachránit pivo - nejoblíbenější nápoj na světě. Pod LED osvětlením a přísným dohledem se tam pěstují rostlinky chmele. Tento způsob by podle španělské firmy Ekonoke, majitele pěstírny, mohl do budoucna zajistit dodávky důležité složky pro výrobu piva. Pěstování chmele nyní totiž ohrožují změny klimatu, píše agentura Reuters.



Vinaři testují kolektivní imunitu rostlin, vysazují odolné odrůdy s běžnými

| Ekolist.cz |

Vinařská skupina Bohemia Sekt při letošní výsadbě vinic experimentuje s kolektivní imunitou rostlin. V Sedleci poblíž Mikulova na Břeclavsku vysazuje 11 hektarů speciálně vyšlechtěných odolnějších odrůd, označovaných jako PIWI. Ve vinici kombinuje jejich výsadbu s běžnými odrůdami a testuje tak, zda zafunguje také ochrana méně odolných odrůd před houbovými chorobami, řekl ČTK ředitel vinohradnictví skupiny Libor Výleta.



Greenpeace vyzývá k záchraně starých lesů, stát by měl zamezit jejich ničení

| Enviweb.cz |

Organizace Greenpeace apeluje na státní i soukromé organizace, aby přestaly kácet lesy starší 120 let. Stát by pak podle ekologů měl připravit opatření, která zamezí ničení starých lesů. V rámci kampaně Nekácejte.cz, kterou dnes spustili, mohou lidé podepsat výzvu k větší ochraně těchto lesů s původní druhovou skladbou. Příští čtvrtek chtějí zástupci Greenpeace předat své požadavky týkající se záchrany starých lesů ministerstvu zemědělství, které je zodpovědné za správu českých lesů. Organizace o tom dnes informovala v tiskové zprávě.



Napříč:



Sustainability Star 2023: „Vyšly“ první české a slovenské hvězdy udržitelnosti

| Prumyslovaekologie.cz |

Dvanáct úspěšně realizovaných udržitelných projektů získalo během slavnostního galavečera prvního ročníku Czech & Slovak Sustainability Summitu historicky první ocenění Sustainability Star neboli Hvězdy udržitelnosti za rok 2023. Projekty vybrala vědecká rada summitu, kterou tvoří dvanáct špičkových vědců zaměřených na udržitelnost v České republice a na Slovensku. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 20. dubna 2023 v pražském kongresovém centru WPP Campus a programem hosty provedl oblíbený moderátor a dramaturg Čestmír Strakatý.

MONITORING 3. 5. 2023