Monitoring průmyslové ekologie | 28. 7. - 4. 8. 2023

MONITORING 29. - 31. 7. 2023



Životní prostředí:



Podle nového průzkumu čtvrtina lidí v Česku neví o významných zdravotních rizicích spojených s vysokou konzumací masa

| Enviweb.cz |

Nový průzkum veřejného mínění ukázal, že téměř čtvrtina lidí v České republice (24 %) si není vědoma žádného z hlavních zdravotních rizik spojených s vysokou konzumací a nadprodukcí masných výrobků, když jim byl předložen seznam těchto rizik. Průzkum byl zveřejněn v den, kdy se členské státy sešly v Římě na zasedání OSN o potravinových systémech (UN Food Systems + 2 Stocktaking meeting), aby podaly zprávu o pokroku dosaženém v této oblasti na národní úrovni.



Energetika:



Příjem žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace začíná už v srpnu

| Komunalniekologie.cz |

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. června 2023 schválilo Dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti. Dotační program byl vyhlášen a zveřejněn na Úřední desce dne 28. června 2023. Ústecký kraj zahájí příjem žádostí 1. srpna 2023 v 10:00 a podání žádosti bude možné do 31. srpna 2024.



Mýty a fakta o větrné energii

| Edu.ceskatelevize.cz |

Podpora větrné obnovitelné energie ze strany státu je velmi nízká. Příkladem je obec Jindřichovice pod Smrkem, která na své vlastní náklady pořídila dvě větrné elektrárny. Jejich pozitivní dopady pociťuje jak obecní kasa, tak místní obyvatelé. Dokument dále předkládá mýty o větrné energii a upozorňuje na chybnou roli státu v regulaci a podpoře obnovitelných zdrojů energie.



Rusko pracuje na návrhu podmořské jaderné elektrárny. Využití má najít na Arktidě

| Oenergetice.cz |

Rusko pracuje na projektu ponorné jaderné elektrárny. Elektrárna má sloužit k zajištění energie pro naleziště na arktickém šelfu, kde nelze umístit tradiční energetické zdroje.



BNEF: Modrý vodík je díky poklesu cen zemního plynu nejlevnější nízkouhlíkovou alternativou

| Oenergetice.cz |

Plné náklady na výrobu vodíku v roce 2023 mírně vzrostly kvůli inflaci a vyšším nákladům na financování. Podle výzkumníků z BloombergNEF (BNEF) nicméně stále platí, že se zelený vodík z nových výroben stane na pěti trzích konkurenceschopným s šedým vodíkem vyrobeným ve stávajících výrobnách.



Síkela: Zásobníky plynu v ČR jsou plné z 90 pct i bez dodávek z Ruska

| Oenergetice.cz |

Tuzemské zásobníky plynu jsou nyní naplněny z 90 procent, je v nich přes 3,1 miliardy metrů krychlových plynu. Plyne to z vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) na twitteru a informací na webu ministerstva. Podle Síkely jsou tak zásoby plynu v Česku rekordní, a to i bez jeho dovozu z Ruska.



Odpady a recyklace:



Výtěžnosti tříděného sběru v letech 2018-2022 v systému EKO-KOM

| Enviweb.cz |

Pro analytickou práci a možnost porovnání míry třídění v jednotlivých obcích s průměrnými výsledky v ČR zveřejňujeme přehledná data, která najdete v tomto článku.



Příroda a ekologie:



NP Šumava chce omezit vstup do oblasti Březníku, Špičníku či Blatného vrchu

| Ekolist.cz |

Národní park (NP) Šumava projednává možnost omezení vstupu lidí do oblasti Březníku, vrcholů Špičník, Blatný vrch a v Podroklaní. Správce parku k tomu vede neukázněné chování řady turistů, kteří nerespektují režim vstupů do klidových území. Oblast je nejcennější lokalitou pro ohroženého tetřeva hlušce. Omezení vstupu, které by mohlo platit už letos na podzim, se týká oblasti od Mokrůvek po Ždánidla, řekl ČTK mluvčí parku Jan Dvořák. Strážci parku navíc ještě zesílili dohled v dané oblasti. Omezení vstupu se podle ředitele parku Pavla Hubeného v žádném případě nedotkne žádné existující turistické stezky.



Voda:



Sledovali SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Data mohou pomoci při zvládání budoucích epidemií

| Prumyslovaekologie.cz |

V loňském roce uskutečnila skupina Veolia globální monitoring odpadních vod na výskytu viru SARS-CoV-20, způsobujícího onemocnění Covid-19. Projektu se zúčastnily provozní společnosti skupiny napříč Evropou včetně České republiky společně s francouzskými výzkumnými institucemi a univerzitami.



AOPK dokončila revitalizaci potoka Podhůra na bývalé střelnici lidových milicí

| Ekolist.cz |

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) dokončila revitalizaci potoka Podhůra v místě bývalé střelnice lidových milicí u Rabštejnské Lhoty v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Výsledkem je obnovené koryto, 19 nových tůní, pestré louky, zídky pro plazy a zastřešená pozorovatelna pro návštěvníky. Na projekt poskytl dotaci šest milionů korun Operační program Životní prostředí, uvedla mluvčí agentury Karolína Šůlová.



Opatření Povodí Moravy na Brněnské přehradě zabraňuje rozvoji sinic

| Ekolist.cz |

Opatření Povodí Moravy na podporu kvality vody přispívají na Brněnské přehradě k tomu, že je tam voda navzdory horkému počasí a minimálním průtokům stále vhodná ke koupání. Do nádrže se dostává jen velmi nízké množství fosforu, který zapříčiňuje rozvoj sinic. Jejich rozmnožení také znesnadňuje promíchávání vodního sloupce, uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.



Věda a výzkum:



Z českých rybníků zmizí některé druhy ryb. Příliš teplá voda jim nedá dost kyslíku, varuje výzkum

| ct24ceskatelevize.cz |

Teplota vody v českých rybnících s klimatickou změnou roste, přispívá ke zhoršené kvalitě vody a komplikuje tradiční chov ryb. Do budoucna se očekává strmý nárůst počtu dnů s povrchovou teplotou vody nad 29 stupňů, kvůli čemuž rychle ubývá rozpuštěného kyslíku ve vodě. Mezi lety 1961 až 1980 se přitom v Česku dny s touto a vyšší teplotou vůbec nevyskytovaly. Nyní je takových dní několik ročně a podle vědeckých modelů jich koncem století může být téměř 30. Vyplývá to ze studie vědců z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe a Mendelovy univerzity v Brně.



Vrby na horách se chrání před sluncem, vrby v nížinách bojují s hmyzem

| Ekolist.cz |

Vrby na horách se chrání před slunečním zářením, ty v nížinách se brání hmyzu. Během evoluce se rostliny naučily vytvářet velké množství různých chemických látek, díky kterým se dokáží přizpůsobit nepřízni prostředí ale i bojovat s patogeny nebo býložravci. Studie týmu Martina Volfa z Biologického centra Akademie věd (AV ČR) se zabývá tím, jaké vlivy podporují vývoj chemické různorodosti rostlin. Studii publikoval časopis Ecology Letters, informovala AV ČR na webu.



Vědcům se podařilo oživit hlístice 46 000 let zamrzlé v permafrostu

| Ekolist.cz |

Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo oživit hlístice, které byly 46 000 let zamrzlé v sibiřském permafrostu, tedy věčně zmrzlé půdě. Prvoústí živočichové žili, když po Zemi chodili neandrtálci a mamuti, a genetické testování naznačuje, že by mohlo jít o již vyhynulý druh. Žádná z původních hlístic není už naživu, tvorové se však začali po oživení množit a mají potomky.



Podivný protein pomůže připravit antibiotika účinná proti rezistentním bakteriím

| Vedavyzkum.cz |

Vývoj nových antibiotik, zejména účinných proti rezistentním bakteriím, je jednou z globálních zdravotnických výzev dneška. Pracovníci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR nyní v mezinárodní spolupráci s Tokijskou univerzitou vyřešili strukturu klíčového kondenzačního (spojovacího) enzymu, který se využívá pro biosyntézu antibiotik, a na molekulární úrovni objasnili, jak funguje.



Napříč:



Praha získala prostředky na úsporná opatření, zateplí bytové domy a vybuduje zelené střechy

| Prumyslovaekologie.cz |

Hlavní město Praha v pondělí schválilo příjem finančních prostředků z ministerstva životního prostředí na investice do úsporných opatření.



Kroměříž plánuje realizaci fotovoltaické elektrárny i lepší hospodaření s dešťovou vodou

| Komunalniekologie.cz |

Město připravuje řadu projektů na úsporu energie, snižování emisí, obnovu zeleně či využívání srážkové vody. Radnice by ráda získala peníze na instalaci fotovoltaických elektráren na vybrané budovy města a jeho organizací.



MŽP vyhlásilo průběžnou výzvu pro integrované projekty z unijního programu LIFE

| Komunalniekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE v období 2023-2024.



Ukrajinci hledají na jižní Moravě inspiraci pro obnovu své země

| Nase-voda.cz |

Prvních patnáct představitelů ukrajinských komunit z řad zástupců místních samospráv, neziskového sektoru, univerzit nebo médií, přijelo na týdenní inspirační stáž na jižní Moravu. Nadace Partnerství pro ně zorganizovala setkání s představiteli obcí, firem nebo nevládních organizaci, aby se seznámili s inovativními ekologickými projekty nebo technologiemi, které mohou přispět k udržitelné obnově země.



Lesy ČR letos dají na vodohospodářské stavby a retenci vody 445 mil.Kč

| Nase-voda.cz |

Státní podnik Lesy ČR (LČR) letos investuje do vodohospodářských staveb a opatření pro zlepšení zadržování vody v krajině 443 milionů korun. Dalších 155 milionů korun podnik vyčlenil na údržbu drobných vodních toků.

MONITORING 1. 8. 2023