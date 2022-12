Monitoring průmyslové ekologie | 26. 11. - 2. 12. 2022

Služba pro předplatitele.

Chemie:



Další celoevropský projekt prosazování nařízení REACH se zaměří na dovážené produkty

Byl schválen projekt zaměřený na společnosti dovážející výrobky a chemické látky ze zemí mimo EU a plnění povinností registrace, povolování a omezování. Realizace v letech 2023–2025 si vyžádá spolupráci inspektorů a celních orgánů členských států.



Odpady:



Ve známé kodaňské spalovně odpadů monitorovali PFAS látky ve spalinách

V kodaňském zařízení na využití odpadů uskutečnila ekologická společnost měření látek PFAS ve spalinách a v odpadních vodách. Výsledky naznačují, že z komínu spalovny odpadu neunikají žádné chemikálie. Přesto si ředitel zařízení myslí, že by úřady měly podniknout kroky.



Jak zvládají obce implementovat novou odpadovou legislativu? Jak se vyrovnávají s nově nastavenými cíli?

Po sérii webinářů se k odpadové tématice vrací organizátoři VIDA conference s dvoudenním programem nabitým informacemi a inspirativními zkušenostmi měst a obcí.



Slavkov u Brna, Nové Bučovice, Vyškov či Ivanovice na Hané již třídí kuchyňský odpad

Zbytky z kuchyně zabírají v mnoha obcích nezanedbatelnou část směsného komunálního odpadu. Přitom se jedná o složku, kterou lze třídit a dále využít. Pro obce má navíc oddělený sběr kuchyňského odpadu příznivý ekonomický dopad, protože cena za skládkování v následujících letech výrazně vzroste.



Za dva roky fungování Reuse centra Ostrava našlo nového majitele téměř sto tisíc odložených věcí

Reuse centrum Ostrava, prostor, kam lze bezplatně odevzdat předměty z domácností, které už jejich majitelé nepotřebují a vyhodili by je, se od svého otevření v roce 2020 stalo velmi oblíbeným a užitečným místem. Za dva roky fungování reuse centra našlo nové uplatnění téměř sto tisíc předmětů.



Ovzduší a klima:



Experti v Praze: Ovzduší nezná hranic, státy musí spolupracovat a zpřísnit normy

VPraze proběhla důležitá konference českého předsednictví o ochraně ovzduší a jeho budoucích výzvách. Odborníci z celé Evropy diskutovali o tom, jak efektivně zlepšit kvalitu ovzduší a snížit dopady znečištění pro zdraví člověka.



Kanada představila strategii na přizpůsobení se změnám klimatu

Kanadská vláda zveřejnila svoji vůbec první strategii pro přizpůsobení se změnám klimatu. Počítá s investicemi ve výši 1,6 miliardy kanadských dolarů (asi 28 miliard korun), které mají obcím pomoci s dopady globálního oteplování.



Energetika:



ÚOHS čeká na trhu s energiemi posílení velkých hráčů, důvod k zásahu nyní nevidí

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zatím nevidí důvod k zásahu do trhu s elektřinou a zemním plynem, nynější situace ale může podle úřadu vést k posílení velkých hráčů na trhu. Pokud by úřad zaznamenal protisoutěžní jednání, je připraven zasáhnout. Na webu to uvedl předseda ÚOHS Petr Mlsna. Úřad dnes zároveň zveřejnil dokument, který shrnuje a vysvětluje základní informace o dění na energetickém trhu. Obsahuje také doporučení pro zadavatele veřejných zakázek při nákupu energií.



OKD předložila dokumentaci pro EIA pro Důl ČSM od roku 2024 do ukončení těžby

Těžební společnost OKD zaslala ministerstvu životního prostředí dokumentaci potřebnou pro zjišťovací řízení týkající se vlivů na životní prostředí v procesu EIA pro Důl ČSM na období od roku 2024 až do ukončení hornické činnosti. Plánuje, že z dolu vytěží zhruba 5,7 milionu tun uhlí. ČTK to sdělila mluvčí OKD Naďa Chattová.



Německo s Francií podepsaly dohodu o energetické solidaritě

Německý kancléř Olaf Scholz s francouzskou premiérkou Élisabeth Borneovou dnes v Berlíně podepsali prohlášení o energetické solidaritě a vyzvali Rusko k zastavení bojů na Ukrajině. Scholz ruské ostřelování ukrajinských měst a energetické infrastruktury označil za bombardovací teror.



Systém EU počítá se snížením poptávky po elektřině, zastropováním a solidaritou

Vybrané údaje o unijním systému přerozdělování mimořádných zisků elektráren a povinnosti snížit alespoň o pět procent spotřebu elektřiny ve špičce, který vstupuje v platnost 1. prosince.



Experti: Ceny energetických surovin budou příští rok dál vyšší, ale bez extrémů

Ceny hlavních energetických surovin – elektřiny, plynu nebo uhlí budou i v příštím roce nadále vysoké, neměly by se však už opakovat extrémní výkyvy, jaké trh s energiemi zaznamenal letos. Vyplývá to z komentářů analytiků, které oslovila ČTK. Velké zdražování naopak experti očekávají u dalších surovin, například u biomasy.



ČEZ: Navštivte nejvyšší oficiální rozhlednu v ČR v podvečerním čase

Zajímavý tip na pozdně odpolední či dokonce večerní výlet pro celou rodinu připravuje Skupina ČEZ na 29. listopadu. Od 16 do 20 hodin bude totiž výjimečně zpřístupněna nejvyšší oficiální rozhledna v České republice, která se nachází na severní podpůrné věži kotelny Nového zdroje v Elektrárně Ledvice.



Připomínáme: Praktická nanotechnologie vyrábí elektřinu ze sněhu

S blížícím se zimním období a v souvislosti i energetickou krizí připomínáme více než tři roky starý text na portálu www.osel.cz popisující triboelektrický nanogenerátor snow-TENG.



Nová rubrika na webu SOVAK ČR Energetika

Vzhledem k neutěšené a mnohdy až chaotické situaci v oblasti energetiky (zejména cen plynu a elektřiny) byla na webu SOVAK ČR zřízena nová rubrika Energetika, kam jsme vložili nejen již zveřejněné informace, ale budeme zde vkládat všechny novinky, které se nám podaří získat.



Voda:



Ohlédnutí za konferencí Nové trendy v čistírenství

Další ročník konference Nové trendy v čistírenství, věnovaný zejména tematice čištění a znovu využívání průmyslových odpadních vod, legislativě a čištění komunálních vod, který 25 let pořádá společnost ENVI-PUR, s.r.o., je za námi. Mediálním partnerem byl SOVAK ČR.



Jsou kapsle s čisticími prostředky skutečně rozložitelné?

Jednorázové rozložitelné kapsle s čisticími prostředky, do myčky či pračky, se jevily být dokonalým, ruce nešpinícím a v dávkování úsporným vynálezem. Alespoň do doby, než se začalo spekulovat o jejich omezené schopnosti se reálně rozložit. Pak by totiž nejspíš byly masivním zdrojem znečištění. V USA, kde na udržitelnost dbají, se z toho nyní stalo velké téma.



Říčka Kyjovka u Moravské Nové Vsi získá po úpravách koryta nové oblouky

Říčka Kyjovka u Moravské Nové Vsi na Břeclavsku poteče jinudy. Po úpravách bude mít nové, zvlněné koryto. Zakřivení toku má podle Povodí Moravy obnovit přirozenou schopnost říčky zadržovat vodu v krajině, zpomalit odtok vody a zvýšit protipovodňové funkce toku, sdělil mluvčí státního podniku Petr Chmelař.



Příroda a ekologie:



Setkání s jihomoravskými poskytovateli environmentálního vzdělávání

Vpondělí 21. listopadu 2022 jednal v prostorách krajského úřadu náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Lukáš Dubec a zástupci krajského úřadu s poskytovateli environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji.



Ptačí park Josefovské louky se rozroste o šest hektarů

Josefovské louky u Jaroměře, ptačí park České společnosti ornitologické (ČSO), získaly zásadní podporu východočeské firmy BEAS AGRO s.r.o. Rasošky.



Nebojíme se zasahovat do přírody a je to dobře, říká Praha

Pražany to sice nepřekvapí, ale Praha má výjimečně pestrou přírodu. Je to dědictví dávné historie. Lokalita, kde se Praha nachází, byla třikrát zalita mořem a jednou sladkovodním jezerem, a vzniklý reliéf a podloží vytvořily základ pro pestrou přírodu. Hlavní město do své přírody zároveň poměrně aktivně zasahuje a utváří ji. A vás možná napadne otázka, jestli je to dobře.



Hledá se místo na Zemi, které nejvíce poznamenala lidská aktivita

Skupina geologů, klimatologů a paleontologů od letošního 17. listopadu vybírá místo na planetě Zemi, které nejvíc poznamenala lidská aktivita. Na analýzu devíti lokalit, která nejlépe ilustrují vliv člověka, mají měsíc. Hlavním ukazatelem pro ně bude přítomnost radioaktivního materiálu, v potaz ale vezmou i další stopy antropogenního původu, jako jsou prachové částice ze spalování fosilních paliv, mikroplasty nebo oxid uhličitý. Jedno z nominovaných míst, mezi kterými je i polská strana Sněžky, se pak může stát bodem, který označuje začátek nového období zvaného antropocén, napsal list El País.



23. monitoring koroptve polní

Již 23 let koordinujeme monitoring koroptve polní (Perdix perdix) v Česku. Monitoring koroptve je také hlavní aktivitou Projektu ČIŘIKÁNÍ, protože základem ochrany a podpory kriticky ohrožené koroptví populace musí být přehled o tom, kde všude ještě koroptev přežívá a jak se jí zde daří. Monitoring koroptve, k němuž dnes používáme snadno vyplnitelný on-line formulář, není nahraditelný žádným jiným mapováním zvěře či volně žijícího ptactva. O koroptvi totiž dlouhodobě a celoročně sbíráme jedinečné informace, které mají kromě síly populace odhalit také nová zjištění o jejím způsobu života. Jak se mění zemědělská krajina, tak se zčásti mění i chování koroptve.



Tereza Zádorová: Nejtěžší je vybrat, které projekty nepostoupí

Tereza Zádorová v Grantové agentury (GA ČR) působí jako předsedkyně hodnoticího panelu Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů a místopředsedkyně oborové komise Zemědělských a biologicko-environmentálních věd. Na České zemědělské univerzitě v Praze se zabývá koluviálními půdami, které vznikají pod svahy převážně v důsledku člověkem akcelerované eroze, a možnostmi jejich využití při rekonstrukci vývoje krajiny.



Věda a výzkum:



Nová látka českých vědců zajistí vyšší výnosy zemědělských plodin

Odolnost proti suchu, větší výnosy a méně hnojiv. Atributy, které si do kolonky pozitiv může vepsat nový, vysoce účinný stimulátor růstu rostlin nazvaný MTU. Vyvinuli ho čeští odborníci z Laboratoře růstových regulátorů, společného pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci.



Vědci z VŠB–⁠TUO jako první na světě studují výbuchy za nízkých teplot

Nejen tuzemským, ale i světovým primátem se mohou pochlubit odborníci z Výzkumného energetického centra (VEC), jedné ze součástí Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB–⁠TUO. K dispozici mají unikátní výbuchovou komoru neboli výbuchový autokláv, v níž jako jediní mohou studovat parametry explozí i za nízkých teplot.



Technologie budoucnosti: Udržitelnost, ekoinovace, zelené technologie

Portál Vědavýzkum.cz představuje jednotlivé technologické oblasti, které agentura CzechInvest podporuje v rámci svého nového programu Technologická inkubace. První z nich je ekologie a cirkulární ekonomika, kterým pomůže EcoTech HUB. Jaký potenciál má Česko v oblasti zelené tranzice? A které směry jsou v této oblasti nejperspektivnější?



Lesnictví a zemědělství:



Zemědělství je závislé na zdravé přírodě. Důležitá je rovnováha mezi její ochranou a zajištěním potravin

Novou strategii EU pro lesy do roku 2030, Nařízení o obnově přírody nebo dostupnost hnojiv za přijatelné ceny řešili ministři zemědělství EU dnes na Radě v Bruselu. Ministři řešili podmínky zavedení strategie pro lesy do praxe. Evropská komise navrhla problémy na trhu s hnojivy řešit např. pomocí využití dočasného krizového rámce veřejné podpory nebo krizové rezervy. Přislíbila také, že zřídí systém pro sledování vývoje trhu a cen hnojiv v celé EU. Cíle pro obnovu přírody spadají do oblasti životního prostředí, ale mají významné dopady i na zemědělství, lesnictví a vodní ekosystémy. Jednání vedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).



Písek za poslední tři roky vysadil ve městě více než tisíc stromů

Písek za poslední tři roky vysadil ve městě více než tisíc stromů. Řadí se mezi města s největší intenzitou výsadby v republice. ČTK to řekla za píseckou radnici její mluvčí Petra Měšťanová. Letos město vysadilo přibližně 200 stromů.



Ovocnářská unie: Kvůli nízkým cenám jablek přes zimu zmizí až 10 procent sadů

Nízké výkupní ceny jablek povedou k tomu, že pěstitelé v Česku po letošní sezoně zlikvidují 1000 až 1500 hektarů ovocných sadů. Novinářům to řekl předseda Ovocnářské unie Čech a Moravy Martin Ludvík. Rozloha produkčních sadů letos byla 11 437 hektarů, z české krajiny by tedy mohlo zmizet až deset procent sadů, které nahradí pěstování obilnin nebo řepky. Za minulou zimu se rozloha sadů snížila o 6,5 procenta. Cenu jablek podle Ludvíka sráží hlavně levný dovoz z Polska.



Historik: Sezonní přesuny dobytka v Krkonoších byly většinou na kratší vzdálenost

V Krkonoších v minulosti chov dobytka určovaly geografické podmínky, historická specifika a roztříštěná forma osídlení charakterizovaná tzv. budním hospodářstvím. Proto v těchto horách nejsou ve větší míře doloženy sezonní přesuny dobytka na delší vzdálenosti. Chov dobytka byl od raného novověku běžnější v dnes české části Krkonoš, kde byly vhodnější podmínky. ČTK to řekl historik Krkonošského muzea ve Vrchlabí Správy KRNAP Jiří Louda.



Průmysl:



ČEZ převzal výrobce zařízení pro jaderné elektrárny Škoda JS

| Oenergetice.cz |

Napříč:



XXIII. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

XXIII. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT se po dvou ročnících online konalo opět prezenčně v budově MPO.



Zástupci Ústeckého kraje jednali v Bruselu o transformaci uhelných regionů

Vsídle Evropského výboru regionů v Bruselu se konala konference na téma „Spravedlivá transformace v uhelných a energeticky náročných regionech“. Své transformační plány a projekty zde představily Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

