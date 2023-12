Monitoring průmyslové ekologie | 23. - 29. 12. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 24. – 27. 12. 2023



Věda výzkum:



Bylo nebylo... I. část

| Vedavyzkum.cz |

Vyrostli jsme na nich všichni. Původně přitom pohádky dětským uším nepříslušely. Jsou ty české něčím specifické? A co vlastně dělá pohádky pohádkami? Přečtěte si nový článek z A / Magazínu, který vydává Akademie věd ČR.



Bylo nebylo... II. část

| Vedavyzkum.cz |

Vyrostli jsme na nich všichni. Původně přitom pohádky dětským uším nepříslušely. Jsou ty české něčím specifické? A co vlastně dělá pohádky pohádkami? Přečtěte si druhou část nového článku z A / Magazínu, který vydává Akademie věd ČR.



Odpady a recyklace:



TOP 10 nejčtenějších článků o odpadech v roce 2023

| Prumyslovaekologie.cz |

V letošním roce dominovaly zejména články, zaměřené na zavedení povinného zálohování nápojových obalů a složité povolovací procesy, kterým čelí investoři, když chtějí postavit nové zařízení. I tak se ale na první místo žebříčku deseti nejčtenějších článků o odpadech dostalo úplně jiné téma. Které to bylo?



Jak se neutopit v krabicové záplavě

| Enviweb.cz |

Rozbalíte dárky pod vánočním stromečkem a najednou jste doma zavalení krabicemi a výplněmi? Tento ,,odpad" znovu využívají e-shopy, kterým obalové materiály chybí. Vznikla proto mapa obchodů, které vaše použité krabice uvítají. A to nejen o vánocích.



Co mají společného cirkulární oblečení, kolo na výrobu smoothie a Tatabojs? Jednu zářijovou sobotu

| Enviweb.cz |

Jak to vypadá, když se na jednom místě, v jeden čas vyskytuje pozoruhodně vysoká koncentrace inspirativních osobností a projektů, které mění náš svět k lepšímu? Tvořilo se. Společně. Každý, kdo chtěl, mohl přispět svou troškou na Street Art Wall. Kreativitě se meze nekladly. Vzniklo tak jedinečné, obrovské, pozitivní graffiti, ve kterém byl kousek z každého návštěvníka. A kdo zrovna nechtěl zanechávat svůj otisk pomocí spreje, mohl na Pixelcan stěně "kreslit" plechovkami.



Energetika:



Dny teplárenství a energetiky 2024

| Prumyslovaekologie.cz |

Jubilejní 30. ročník konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky, který se tradičně uskuteční v CLARION CONGRESS HOTEL v Olomouci ve dnech 23. - 24. dubna 2024.



Další miliardy korun z Modernizačního fondu jdou na fotovoltaiku pro vlastní spotřebu

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR uvolňují z programu RES+ Modernizačního fondu další miliardové investice, kterými podpoří výstavbu fotovoltaických elektráren určených k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. Modernizační fond z výnosů evropských emisních povolenek tak pokračuje v energetické proměně Česka, využití udržitelné sluneční energie, zajištění energetické soběstačnosti průmyslu i veřejných institucí a ochraně klimatu.



Bloomberg: Orlen zahájil arbitráž proti firmě Venture Global kvůli LNG

| Oenergetice.cz |

Největší polská ropná a plynárenská společnost Orlen zahájila arbitrážní řízení proti americkému vývozci zkapalněného zemního plynu (LNG) Venture Global, který podle ní neplní dlouhodobou dodavatelskou smlouvu. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s postupem Orlenu. Ten je mimo jiné majitelem českého Unipetrolu.



Německo se letos poprvé od roku 2002 stane čistým dovozcem elektřiny

| Oenergetice.cz |

Německo se letos poprvé od roku 2002 stane čistým dovozcem elektřiny a tento trend může přetrvat až do roku 2025, uvedli analytici agentuře Montel. Údaje statistické skupiny Ageb zveřejněné minulý týden ukázaly, že čistý dovoz Německa dosáhne v roce 2023 rekordních 9,2 TWh.



Ovzduší a klima:



Po Evropské unii zavádí uhlíkové clo i Spojené království

| Oenergetice.cz |

Británie oznámila, že do roku 2027 zavede nový mechanismus stanovování ceny uhlíku při dovozu. Zboží dovážené ze zemí s nižší nebo žádnou cenou uhlíku bude muset v rámci úsilí o dekarbonizaci platit poplatek.



Evropské unií hrozí, že nenaplní své klimatické cíle pro rok 2030

| Oenergetice.cz |

Evropské unii se podle předpovědí nepodaří dosáhnout 55% snížení emisí do roku 2030 tak, jak je to stanoveno v balíčku Fit for 55. Příčinou je zejména neefektivní financování nových projektů a nedostatek jistoty pro investory.



Klimatická změna téměř připravila o ledovou výzdobu jednu z nejznámějších slovenských jeskyní

| Ekolist.cz |

Klimatická změna způsobila v jedné z nejvíce navštěvovaných jeskyň na Slovensku, Demänovské ledové jeskyni, výrazný úbytek ledu a téměř úplně ji připravila o dřívější ledovou výzdobu. Mnohem lépe je na tom druhá veřejnosti přístupná ledová jeskyně v zemi u Dobšiné ve východní části Slovenska a v národním parku Slovenský ráj, která už dříve měla výrazně větší zásobu ledu a která patří mezi nejvýznamnější jeskyně svého druhu na světě. ČTK to řekl vedoucí úseku ochrany jeskyň Správy slovenských jeskyň (SSJ) Pavel Bella. SSJ spravuje v zemi více než desítku zpřístupněných jeskyň, včetně dvou zmíněných ledových, a zajišťuje ochranu všech jeskyň.



Životní prostředí:



Vyšel poslední Věstník MŽP roku 2023

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách prosincové číslo Věstníku.



Česká informační agentura životního prostředí vydala krajské zprávy o životním prostředí 2022

| Prumyslovaekologie.cz |

Česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí další ročník tzv. krajských zpráv (zpráv o životním prostředí v krajích ČR 2022). Krajské zprávy se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni.



Příroda ekologie:



Orli se do záchranných stanic už ani nevejdou

| Ekolist.cz |

Rok 2023 byl pro záchranné stanice ve všech směrech rekordní. Nejen, že se významně zvýšil celkový počet přijatých zvířat v nouzi, ale zvýšil se i počet přijatých vzácných druhů – jako třeba orlů mořských. Těch letos záchranné stanice přijaly třicet.



Lesnictví a zemědělství:



Bloomberg: Producenty olivového oleje v Itálii zachraňují turisté

| Ekolist.cz |

Maria Angela Macchiaová zasekne třímetrovou tyč zakončenou elektrickým hřebenem do horní části 200 let starého olivovníku a roztočí motor. Nástroj s dlouhými zuby, který byl vytvořen na pomoc při sklízení nepoddajných plodů z nejvyšších větví, energicky zatřese korunou stromu a z větví začnou padat do zelených sítí pod stromem proudy oliv.

MONITORING 28. 12. 2023