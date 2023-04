Monitoring průmyslové ekologie | 22. - 28. 4. 2023

Služba pro předplatitele.

Odpady a recyklace:



Kam s odpadem podle zákona?

Každý původce je povinen předávat odpad pouze oprávněným osobám, které dnes nazýváme provozovateli zařízení. Předem si musí ověřit, zda je zvažovaná firma pro předání odpadu řádně povolena a oprávněna jeho druh odpadu přijmout. Je také potřeba zvážit, zda dává odpad mobilnímu nebo stacionárnímu zařízení. Proč je zrovna toto důležité?



Navýšení horní hranice poplatku za komunální odpad bude pro obce do budoucna důležité

V úterý Sněmovna projednávala ve druhém čtení pozměňovací návrh k vládní novele o místních poplatcích, který by měl zvýšit horní hranici poplatku za komunální odpad ze současných 1200 korun na 1800 korun ročně.



Recyklace pomocí termického rozkladu si poradí s čistírenskými kaly i nemocničním odpadem

Technologie TDU2000® MT350Ei umožňuje recyklovat plastový i další odpad pomocí procesu termochemické depolymerizace. Výhodou je bezodpadovost provozu, protože všechny výstupné produkty lze ekonomicky smysluplně využít v souladu se všemi relevantními environmentálními kritérii.



Pražské služby chtějí spalovat více odpadu v Malešicích, nově až 480 tisíc tun ročně

Pražské služby oznámily záměr navýšit roční kapacity spalovaného objemu odpadů v zařízení ZEVO Malešice ze současných 330 tisíc tun na 480 000 tun. Zatímco dnes může pražská spalovna současně používat pouze tři ze čtyř linek, nový záměr počítá se současným provozem všech čtyř kotlů. Podnik zahájil proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), rozhodnutí bude v kompetenci ministerstva životního prostředí.



Trest za potraviny ve směsném odpadu? Zaměříme se na obchody a restaurace, říká ministr Hladík

V popelnicích na komunální odpad stále končí příliš mnoho zbytků potravin. Zatímco řetězce a restaurace by ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) trestal, domácnosti by chtěl k lepšímu třídění raději motivovat. „Za třídění, svoz a nakládání s odpady jsou v české legislativě odpovědné obce. Tam, kde mám žlutou nebo modrou popelnici, tak je naprosto logické, že u toho mám i tu hnědou,“ říká Hladík v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.



Vymývat kelímky od jogurtů nestačí. Recyklovat musí hlavně firmy, a je to pro ně výzva, říká Klepek

Cyril Klepek se se svou společností Cyrkl před pěti lety vydal na misi udělat z firemních odpadů velký byznys. Daří se to po celé Evropě.



Při úklidu Otavy našli lidé lahve i pneumatiky, ale méně než dřív. Na místě černé skládky roste alej ovocných stromů

Asi deset metrů krychlových odpadu sesbírali včera dobrovolníci v Písku při úklidu kolem řeky Otavy a města. Nejčastěji našli obaly od jídla, plastové lahve, kelímky z fast foodu či naplaveniny. Postupem let odpadu ubývá, stejně jako černých skládek. Jedním z nejhorších míst je statek Dobešice, kde parkují zahraniční kamiony a chybí tam pro ně zázemí, řekli organizátor Marek Anděl a dobrovolníci. V předchozích letech odnášeli účastníci z přírody asi 30 metrů krychlových odpadků.



Energetika:



Do České republiky se v prvním čtvrtletí roku 2023 nedovezl žádný plyn z Ruska

Česká republika se v prvním čtvrtletí roku 2023 dokázala zbavit závislosti na dovozu plynu z Ruska. Z celkového objemu 1,71 miliardy metrů krychlových dovezeného plynu přiteklo 100 procent přes Německo. Přes Slovensko, které je jediným místem, kudy mohou na české území potrubní dodávky z Ruska proudit, žádný plyn v tomto období nepřitekl. Dodávky přes Německo tvoří zkapalněný plyn z Belgie a z Holandska a dále plyn z Norska.



Voda:



Povodí Ohře je nasycené vodou, je připraveno na celou letní sezonu

Povodí Ohře je nasycené vodou, je tak plně připravené na celou letní sezonu. Dostatek je v regionu podzemní vody, při intenzivnějších srážkách se tak mohou okamžitě zvedat průtoky na řekách. ČTK to řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.



Připomínáme: Nová pravidla v přepravě kalů

Od počátku letošního roku došlo k úpravám podmínek přepravy kalů a ohlašování v SEPNO, problematiku rozebírá portál enviprofi.cz.



Mohly by medúzy pomoci čistit odpadní vody od mikroplastů?

Atraktivní titulek s předzvěstí objevu nové technologie – tak lze na první pohled charakterizovat sdělení, které se nedávno objevilo na stránkách CORDIS, což je zkratka pro Informační službu Společenství pro výzkum a vývoj, sloužící Evropské komisi pro komunikaci výsledků projektů financovaných z rámcových programů EU pro výzkum a inovace.



Zákazníci SodaStream ušetřili loni více než 5 miliard PET lahví

Více než 5 miliard lahví vyrobených z jednorázově použitelného plastu dokázali během loňského roku ušetřit uživatelé produktů SodaStream.



Manětín dokončil tříletou stavbu čistírny a kanalizace za 120 milionů

Manětín na severu Plzeňska dokončil tříletou stavbu čistírny odpadních vod a kanalizace za zhruba 120 milionů Kč. Od Státního fondu životního prostředí získal dotaci zhruba 60 milionů korun, na zbytek si vzal výhodnou půjčku. Zkušební provoz potrvá do října, dotace se musí vyúčtovat v listopadu, řekl ČTK starosta Kamil Hanus (Nezávislí pro Manětín). Městečko se díky investici může dále rozvíjet, vznikají tam dvě bytové zóny. Manětín má 800 obyvatel, s okolními 14 osadami přes 1100.



V Srnčím dole v Jablonci nad Nisou dokončili soustavu tůní, která zadrží vodu

Soustavu tůní, která pomůže zadržet a zpomalit vodu při deštích, dokončili v Srnčím dole v Jablonci nad Nisou. Na projekt zhruba za milion korun získal spolek Milujeme Jizerky po 400 000 korunách od města Jablonec nad Nisou a z dotačního programu Libereckého kraje, zbylé peníze si zajistil sám. Radnice chce se spolkem na rozvoji cenného území dál spolupracovat, řekla ČTK náměstkyně primátora Jana Hamplová (Starostové pro Liberecký kraj).



Vědci: Rychlost stoupání hladiny moří se proti přelomu tisíciletí zdvojnásobila

Rychlost stoupání hladiny světových moří se proti první dekádě měření v letech 1993 až 2002 více než zdvojnásobila a loni byla dokonce rekordní. Ve zprávě o stavu světového klimatu za rok 2022 to dnes uvedla Světová meteorologická organizace (WMO).



Příroda a ekologie:



Rostlinou roku je kociánek dvoudomý

V pořadí třetí rostlinou roku se stal po vstavači kukačce a hlaváčku letním kociánek dvoudomý. Tato rostlina z čeledi hvězdnicovitých, vědeckým jménem Antennaria dioica, je dalším příkladem druhu, který byl v minulosti na území České republiky poměrně hojný, v posledních letech však výrazně ustoupil a mnohde i vymizel. O vyhlášení rostliny roku informuje Česká botanická společnost.



Spolek z České Třebové vytvořil projekt na financování péče o vzrostlé stromy

Spolek Urban Tree Offset Initiative z České Třebové vytvořil projekt, který by měl městům, obcím a dalším subjektům zajistit peníze na péči o vzrostlé stromy. Firmy, instituce i občané si budou moci nakoupit takzvané uhlíkové kredity, z nichž se bude údržba financovat, a kompenzovat tak svou uhlíkovou stopu. Spolek bude možnost zapojit se do projektu nabízet městům, výhodou je, že uhlíkové neutrality se bude dosahovat lokálně, tedy v místech, kde emise oxidu uhličitého vznikají a kde jej stromy naopak vážou, řekla ČTK mluvčí spolku Žaneta Tušerová.



Ekologická koupelna: Jak šetřit životní prostředí a zároveň peníze

Koupelna je jedním z největších zdrojů odpadu v domácnosti. Od kosmetiky po úklidové prostředky, mnoho produktů, které používáme, mohou být plné nebezpečných chemikálií a složek s negativním dopadem na životní prostředí. Navíc spotřeba vody a energie v koupelně může může rovněž představovat velkou překážku v oblasti udržitelnosti.



Dobrovolníci se mohou hlásit do dalších Týdnů pro krajinu a pomoci ekologickému zemědělství a poškozené krajině

Od Šumavy až po Moravskoslezské Beskydy mohou letos pomáhat dobrovolníci při deseti týdenních turnusech akce Týdny pro krajinu, které Hnutí DUHA pořádá už 26 let. Budou zachraňovat rašeliniště, revitalizovat třešňový sad či ochraňovat cenné louky. Pomáhat mohou také s odstraněním dopadů kůrovcové kalamity či s uzdravováním zemědělské krajiny. Lidé při Týdnech pro krajinu doposud odpracovali téměř 90 000 hodin.



Ovzduší a klima:



Uhlíková neutralita potřebuje větší úsilí zaznívá z Evropského parlamentu

Poslanci Evropského parlamentu přijali v úterý 18.dubna usnesení, které má pomoci v boji s uhlíkovou neutralitou, aby byla EU do roku 2050 klimaticky neutrální.



Chceme znát váš názor. MŽP otevírá veřejnou konzultaci k aktualizaci Politiky ochrany klimatu v ČR

Ministerstvo životního prostředí zve veřejnost, aby se zapojila do probíhající veřejné konzultace k aktualizaci Politiky ochrany klimatu v ČR.



Nizozemsko podpoří projekty Shellu zaměřené na vodík a ukládání uhlíku

Nizozemská vláda podpoří Shell v jeho plánech na snížení uhlíkové stopy v jeho nizozemských provozech. Podpora by měla být ve jak ve formě finančních mechanismů, tak například formou zrychlených povolovacích procesů.



Globální emise z elektroenergetiky možná loni dosáhly vrcholu, ukazuje analýza

Energetický think-tank Ember zveřejnil zprávu o vývoji globálního trhu s elektřinou nazvanou Global Electricity Review 2023. Podle zprávy byl na světě v roce 2022 vyroben rekordní podíl elektřiny ve větrných a solárních elektrárnách. Od roku 2023 by díky těmto elektrárnám mohl klesat podíl výroby elektřiny z fosilních zdrojů.



Chemie:



Pozvánka: 11. kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Novela nařízení CLP – co v ní je a co nás čeká? Umíte rozeznat formát bezpečnostního listu platný k 1.1.2023 od předchozích verzí? Chcete znát plán kontrol ČIŽP? Jaké povinnosti mají výrobci směsí? Víte, co si hlídat při prodeji biocidních přípravků?



Životní prostředí:



Den překročení: Česko již v dubnu vyčerpalo své každoroční přírodní zdroje

Česko dosáhlo minulý týden svého "dne překročení" (tzv. Overshoot Day). Statistika každoročně stanovuje datum, kdy lidská poptávka po přírodních zdrojích překročila kapacitu, kterou je schopna Země v daném roce obnovit.



Věda a výzkum:



Vědci: O tom, jak ptáci snášejí přítomnost lidí, rozhoduji i létací schopnosti

Létací schopnosti ptáků, jejich velikost nebo prostředí, ve které žijí, hraje roli v tom, jak tolerují přítomnost člověka. Podle zjištění vědců, kteří vycházeli z pozorování stovek ptačích druhů v Africe, Jižní Americe a Austrálii, se lidským sídlům zpravidla vyhýbají plaší ptáci, kteří jsou větší a jsou výbornými letci migrujícími na velké vzdálenosti. Obecně pak všichni ptáci mají tendenci dříve unikat, když se k nim člověk začne blížit z větší vzdálenosti. Tyto poznatky mohou pomoci při ochraně ptáků, uvedla Akademie věd ČR. Právě její vědci z Ústavu biologie obratlovců spolu s kolegy z Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzity v Praze vedli mezinárodní vědecký tým, který studoval míru tolerance tropických ptáků na člověka.



Vědci z Ústavu přístrojové techniky objasnili vznik aerosolů, které ničí ozon

Jsou tak miniaturní, že jsou lidským okem neviditelné a zároveň tak lehké, že se mohou volně vznášet ve vzduchu. Jejich vliv na počasí, klima a atmosféru je však velmi významný a na svědomí mají mimo jiné i ničení ozonu či přeměnu rtuti v životním prostředí na jedovatější formu. Řeč je o slaných mořských aerosolech vznikajících ze slaného ledu v polárních oblastech.



Vědci z MENDELU budou zkoumat rizika spojená se zvířaty, která volně žijí ve městech

Vědci z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU budou zkoumat volně žijící živočichy ve městech, suchozemské i ty vázané na vodu. Kvůli jejich přítomnosti ve městech může docházet přenosu k chorob nebo parazitů na domácí mazlíčky i na člověka. V ojedinělých případech může docházet i ke krizovým situacím, jako je napadení člověka.



Lesnictví a zemědělství:



ÚKZÚZ: Při nákupu ovocných stromků nepodléhejte klamavé reklamě

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje na klamavou reklamu vyskytující se při nabídkách prodeje ovocných stromků a jahodníku.



Stane se ministr zemědělství konečně hrdinou pro občany i zvířata?

,,Česká republika bude určitě lídrem v oblasti revize legislativy welfare zvířat," slíbil mimo jiné ministr zemědělství Zdeněk Nekula poté, co převzal petici s více než 20 000 podpisy žádající o podporu zákazu všech klecových chovů hospodářských zvířat v EU. Ministr podporu ukončení všech klecových chovů přislíbil. Na happeningu před budovou ministerstva přijal výzvu organizátorů petice, aby se stal hrdinou pro zvířata, a spolu s peticí převzal symbolický obraz supermana se svou tváří.



Průmysl a obchod:



Odešel Ladislav Novák, bývalý ředitel SCHP ČR

Dne 4. 4. 2023 zemřel Ing. Ladislav Novák, který zasvětil chemii většinu svého profesionálního života.



Firmy mohou žádat o dotace na digitalizaci podniků

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) výzvu na podporu digitalizace podniků, ve které je pro firmy připraveno 500 milionů korun. Dalších 550 milionů korun je k dispozic z Národního plánu obnovy ve veřejné soutěži v programu The Country for the Future (CFF).



Spolupráce s byznysem je klíčem k přechodu na zelenou ekonomiku, shodli se ministři životního prostředí

Proměna české ekonomiky na moderní a nezatěžující životní prostředí sebou sice nese nutnost velkých investic, ale zároveň i velké množství příležitostí pro české firmy. Nárůst se dá očekávat především ve stavebnictví, dopravě, při budování nových kapacit obnovitelných zdrojů. Klíčové je smysluplně investovat dostupné zdroje a vytvořit čitelné prostředí pro byznys, shodli se na neformálním jednání ve Stockholmu ministři a ministryně životního prostředí EU se zástupci firem. Důležité je podle nich klást důraz na cirkulární ekonomiku. Jednání se účastnil jak ministr životního prostředí Petr Hladík, tak zástupce českého byznysu Patrik Luxemburk z firmy Stabilplastik.



Napříč:



Právě vyšlo: Průmyslová ekologie 1/2023

První letošní číslo tištěného časopisu Průmyslová ekologie je zaměřené na energetiku, čili na oblast, o které se hodně mluví. Podívejte se s námi na obsah čísla.

