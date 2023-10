Monitoring průmyslové ekologie | 21. - 27. 10. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 21. - 23. 10. 2023



Legislativa:



Připomínky: Návrh vyhlášky o formulářových podáních pro odvod z elektřiny ze slunečního záření

| Prumyslovaekologie.cz |

Návrh vyhlášky předložilo do meziresortního připomínkového řízení Ministerstvo financí.



Příroda a ekologie:



Těžká technika pomohla v CHKO Český les zachránit vzácné masožravky tučnice

| Ekolist.cz |

S těžkou technikou se v říjnu pokusili ochránci přírody z CHKO Český les zachránit vzácné masožravé rostliny tučnice obecné u zaniklé obce Pavlův Studenec na Tachovsku. Tučnice obecná patří k rychle mizejícím rostlinám, v Českém lese se vyskytuje na několika posledních místech. Rašelinná louka v pásmu bývalé železné opony ale postupně zarůstala mechy a vřesy a počet tučnic klesal ze stovek na poslední desítky rostlin, řekla ČTK vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny správy CHKO Český les Markéta Kašparová.



Vohančice sází stromy na obnovu krajiny, tisící strom zasadil prezident Pavel

| Ekolist.cz |

Dobrovolníci z Vohančic na Brněnsku a okolí včera spolu s odborníky z Nadace Partnerství vysadili téměř 170 stromů, které mají přispět k obnově tamní krajiny. Obec s proměnou krajiny o velikosti 35 hektarů, kterou dříve sužovala eroze půdy, začala v roce 2018. Celkově tisící strom, lípu, zasadil prezident Petr Pavel, který se akce účastnil. Opatření jsou v polovině, už nyní se ale ukazují jako velmi účinná, řekl ČTK starosta Vohančic Petr Blahák.



Nový model umělé inteligence má usnadnit sledování a ochranu hmyzu

| Ekolist.cz |

Snazší sledování a ochranu hmyzu umožní vědcům nový model umělé inteligence (AI), který dokáže rozpoznat zvuky hmyzích druhů. Informovali o tom zástupci společnosti Capgemini, jejíž odborníci AI vytvořili ve spolupráci s nizozemským národním výzkumným ústavem pro biodiverzitu Naturalis Biodiversity Center a platformou Amazon Web Services. Identifikovat druhy hmyzu na základě zvuku dokáže v současné době jen několik málo odborníků, AI by vědcům mohla umožnit analyzovat terabajty dat během 24 hodin.



Se změnami klimatu hmyz stále déle vzdoruje podzimu

| Enviweb.cz |

Listí na stromech pomalu žloutne, ale sršně asijské vesele dál bzučí, komáři tygrovaní bodali ještě na začátku října a ploštice zaplavily zahrady i domácnosti... Mnoho druhů hmyzu je tak zmatených změnami klimatu, že se ještě uprostřed podzimu rozmnožuje, píše agentura AFP.



Odpady a recyklace:



Modulové bioplynky jsou nenáročné energeticky i personálně

| Prumyslovaekologie.cz |

O výhodách modulárních bioplynových stanic (MBPS) jsme již psali. Nyní se podíváme na to, jak vlastně technologie funguje, co potřebuje na vstupu, jak se nakládá s výstupy a co ke své činnosti MBPS potřebuje. Z toho také vyplyne, kde je její využití ideální.



Nový kolektivní systém, který bude sbírat a likvidovat nedopalky, získal oprávnění od MŽP

| Prumyslovaekologie.cz |

K obalům, elektronice nebo pneumatikám se nově přidávají i tabákové výrobky. Jejich výrobci totiž budou spolupracovat s obcemi při zpětném odběru cigaretových nedopalků.



Žlutý kontejner je nově multikomoditní, vedle plastů pojme i další odpad

| Komunalniekologie.cz |

Třídění v hlavním městě prochází největší revolucí od svého zavedení. Dosud platilo, že každý kontejner sloužil pro jeden typ odpadu. To se teď mění. Do konce roku budou všechny žluté nádoby v metropoli multikomoditní, z ulic naopak zmizí popelnice na nápojové kartony.



Desítky jednotlivých smluv na úhradu úklidu obcím nebo kolektivní systém?

| Komunalniekologie.cz |

Zástupci výrobců vybraných plastových výrobků začali oslovovat obce, aby podepsaly smlouvu o úhradě nákladů za úklid. Zatím se tak děje jednotlivě. Výjimkou je nově vzniklý kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s., který vznikl na základě dohody výrobců tabákových výrobků.



V testovacím provozu zpětného odběru obalů se za půl roku vybralo 542.000 kusů

| wn24.cz |

V testovacím provozu zpětného odběru PET lahví a plechovek lidé do automatů v řetězcích Kaufland a Lidl přinesli za půl roku přes 542.000 kusů obalů. Testovací provoz společnosti, které patří do skupiny Schwarz, spustily každá ve třech prodejnách, postupně se má rozšířit. Do konce roku mají být automaty na vracení obalů v 15 prodejnách v ČR. Místo peněz lidé v testovacím provozu za vrácené obaly dostávají slevové poukazy. V tiskové zprávě to uvedli zástupci řetězců. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) už dříve řekl, že nejdříve lze zálohování v Česku spustit v polovině roku 2025.



Ombudsman: I cizinci bydlící v ubytovnách musí platit za odvoz odpadu

| ceska-justice.cz |

Potřetí po sobě se veřejný ochránce práv musel zabývat místními poplatky za odvoz odpadů ve vztahu k cizincům. Tento poplatek musí platit každá osoba přihlášená v obci. Týká se to i cizinců žijících v ubytovnách, kde odvoz zajišťuje provozovatel. Osvobodit cizince od platby může zastupitelstvo vyhláškou nebo obec na základě žádosti. Právní nárok na výjimku není, zjistila Česká justice z popisu šetření.



Energetika:



Brusel dotahuje balíček pro větrnou energetiku. Má pomoci evropskému průmyslu

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise by měla v úterý předložit Evropský balíček pro větrnou energii, kterým chce posílit evropský větrný průmysl. Místní výrobci čelí vysoké konkurenci z Číny, proto by se sektoru měla zvýšit finanční podpora a mělo dojít k prověření dotací na dovoz produktů ze zahraničí.



Bloomberg: Izrael by měl možnosti překonat ropné embargo muslimských zemí

| Oenergetice.cz |

Írán vyzval muslimské země, aby uvalily ropné embargo na Izrael. Židovský stát by však v takovém případě měl na celosvětovém trhu dostatek možností, jak takové opatření překonat, napsala agentura Bloomberg. Dopad kroku by závisel na tom, jak by se k embargu postavily Kazachstán a Ázerbájdžán. Palčivějším problémem ohledně dovozu ropy je stav přístavů během konfliktu.



Čína od prosince omezí vývoz grafitu, důležité suroviny pro baterie

| Oenergetice.cz |

Čína bude od 1. prosince vyžadovat vývozní povolení pro některé grafitové výrobky z důvodu ochrany národní bezpečnosti. Uvedlo to dnes podle agentury Reuters čínské ministerstvo obchodu. Čína je největším světovým producentem a vývozcem grafitu, který se používá v bateriích pro elektromobily.



Fiala v HN: Plánovaná přeměna ČEZ nikoho nepoškodí, hledáme správný model i čas

| Oenergetice.cz |

Zamýšlená transformace energetické společnosti ČEZ je podle premiéra Petra Fialy (ODS) nezbytná mimo jiné kvůli rozvoji jaderné energetiky, rozhodně ale nikoho nepoškodí. Současně nelze počítat s tím, že by na záměrech státu někdo „masivně“ vydělal. Vláda podle něj nyní hledá vhodný model i čas, každopádně ale nechystá vytěsnění minoritních akcionářů, zestátňování nebo kroky, které by byly pro někoho nevýhodné.



Růst poptávky po zemním plynu by měl v následujících letech výrazně zpomalit

| Oenergetice.cz |

Růst světové poptávky po zemním plynu by měl v příštích letech zpomalit z průměrných 2,5 % ročně zaznamenaných v letech 2017 až 2021 na 1,6 %. Důvodem je dosažení vrcholu poptávky po zemním plynu na vyspělých trzích, kdy pokles spotřeby na těchto trzích nemá být dostatečně kompenzován růstem poptávky na rozvíjejících se trzích.



Geopolitická situace představuje pro ropný trh závažná rizika, strmému růstu cen brání obava o poptávku

| Oenergetice.cz |

Mezinárodní energetická agentura (IEA) publikovala svůj pravidelný report z ropného trhu. Nepřekvapivě je jedním z hlavních témat nedávný útok teroristické organizace Hamás na území Izraele. Přestože útok zatím neměl přímé důsledky pro fyzické toky ropy, obavy že se tak stane, způsobují na trhu výrazné napětí. Z regionu totiž pochází z celosvětové perspektivy více než 1/3 ropy dopravované po moři. Rusku se mezitím daří vzdorovat sankcím Západu.



PRE nabídne domácnostem zelenou elektřinu, bude mírně dražší než klasická

| Ekolist.cz |

Pražská energetika (PRE) nabídne pro příští rok produkt, z něhož budou moci domácnosti odebírat elektřinu vyrobenou čistě jen z obnovitelných zdrojů. Elektřina v něm bude pro domácnost s průměrnou spotřebou měsíčně asi o 45 korun dražší než v běžném tarifu. Společnost tak reaguje na rostoucí zájem o udržitelné produkty ve společnosti. Zelenou elektřinu nabízí zákazníkům i další dodavatelé.



Voda:



Cenová regulace v oboru VaK - aktualizace

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo financí aktualizovalo cenovou politiku v oboru vodovodů a kanalizací.



Veolia a Creative Dock představí projekt Domy sobě

| Nase-voda.cz |

Se společným projektem skupiny Veolia a corporate venture buildingové společnosti Creative Dock, který se od svého počátku zaměřuje na fotovoltaiku a další úsporné technologie výhradně pro bytové domy po celé republice, se mohou zájemci seznámit na tiskové konferenci.



Konference Vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu

| Nase-voda.cz |

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha, pořádá 14. listopadu 2023 v pořadí 3. konferenci výzkumného centra Centrum Voda „Vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu“.



Mikuláš Peksa: Potřebujeme čistou vodu. Bez toho přírodu nezachráníme

| Ekolist.cz |

Stejně jako jsme nedávno projednávali nutnost zajistit pro naše obyvatelstvo čistý vzduch a zdravou přírodu, která si poradí s klima krizí i nároky, jež na ni v Evropě máme, musíme se teď podívat i na stav vody.



Roboti spin-offu VUT budou ve vodárenské společnosti čistit vodovodní sítě

| Vedavyzkum.cz |

Unikátní systém k čištění vodovodních sítí od nezpevněných sedimentů, který je jediný svého druhu v Evropě, vyvinula společnost VODA BRNO, s.r.o., spin-off firma Vysokého učení technického v Brně. Vývojáři firmy přišli s řešením v podobě měřícího a proplachovacího robota Astacus a nyní jej nabízí do ostrého provozu.



Průmysl a obchod:



Počet elektromobilů v Česku za tři čtvrtletí stoupl o 45 % na více než 20 tisíc

| Oenergetice.cz |

Počet bateriových elektromobilů registrovaných v Česku se za tři čtvrtletí letošního roku zvýšil o 49 procent, tedy o 6268, na 20.323 osobních aut. Z tohoto počtu byla čtvrtina aut registrovaná jako ojetá, tři čtvrtiny elektromobilů byly registrovány na firmy. Mezi nově registrovanými bateriovými elektromobily převažovala značka Tesla, lidé jich registrovali 1545, na druhém místě byla auta značky Škoda s 1034 registracemi. V tiskové zprávě o tom informovalo brněnské Centrum dopravního výzkumu (CDV).



Ovzduší a klima:



Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2022

| Tretiruka.cz |

Rok 2022 byl z hlediska kvality ovzduší příznivý, podobně jako předešlé roky 2020 a 2021, nicméně koncentrace některých znečišťujících látek se závažnými dopady na lidské zdraví stále překračují stanovené imisní limity na řadě lokalit České republiky. Jedná se zejména o karcinogenní benzo[a]pyren, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a přízemní ozon.



Věda a výzkum:



PROFiBONE: inovativní materiál pro tištění kostních náhrad

| Vedavyzkum.cz |

Česko-islandský projekt PROFiBONE přináší inovativní 3D tištěné kostní implantáty, navržené dle potřeb pacientů a podporující hojení kostí. Přelomový materiál vyvíjejí vědci z CEITEC VUT Brno ve spolupráci s Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy a s islandskými partnery. Z něj tisknou implantáty, které mohou být vymodelované přesně na míru pacientovi a obohacené o další potřebné bioaktivní látky.



Von Neumann, Turing a Gödel: O mysli a strojích

| Vedavyzkum.cz |

Byli Kurt Gödel a Alan Turing ideoví oponenti? Zapojíme-li do filosofických úvah ještě třetího aktéra Johna von Neumanna, jehož umístíme na první místo, zjistíme, že se některé úvahy u všech tří zmíněných filosofů shodují. Přečtěte si další příspěvek, který vznikl v rámci spolupráce portálu Vědavýzkum.cz a časopisu Teorie vědy, jehož autory jsou Barbora Jurková a Lukáš H. Zámečník z Filozofické fakulty Univerzity Palackého.



Toxikologický inkubátor odhalí změny v DNA a karcinogenní účinky

| Vedavyzkum.cz |

Látky obsažené ve znečištěném ovzduší na různých místech České republiky a jejich vliv na buňky lidského těla zkoumají vědci v Ústavu experimentální medicíny AV ČR pomocí toxikologického inkubátoru, který vyvinuli ve spolupráci s ČVUT a Technickou univerzitou v Liberci.



Lesnictví a zemědělství:



Dlouhé suché a do minulého týdne horké počasí komplikuje setí a vzcházení ozimů

| Ekolist.cz |

Velmi suché a extrémně teplé září, které pokračovalo teplým říjnem prakticky beze srážek s výjimkou minulého týdne, je příčinou sucha, jež na řadě míst republiky komplikuje zemědělcům podzimní práce. Největší problém je setí a vzcházení ozimů, kterým chybí dostatek vody v horní vrstvě půdy. Minulý týden sice napršelo i přes 40 milimetrů v horských oblastech, ale například na jižní Moravě do pěti milimetrů, vyplývá z údajů, které vědci zveřejnili na webu Intersucho.



Napříč:



Ecomondo 2023: Ekologická transformace má svůj vlastní ekosystém

| Prumyslovaekologie.cz |

26. ročník přední akce v oblasti cirkulární ekonomiky, kterou pořádá skupina Italian Exhibition Group, bude dosud tím největším. Italské výstaviště v Rimini od 7. do 10. listopadu otevře své brány veletrhu Ecomondo. Ten se letos pyšní podtitulem:The Ecosystem of the Ecological Transition.

