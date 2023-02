Monitoring průmyslové ekologie | 18. - 24. 2. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 18. - 20. 2. 2023



Legislativa:



Vyhláška o palivech z odpadů je znovu v připomínkovém řízení

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo k připomínkám návrh vyhlášky o palivech z odpadů. Prvním meziresortním připomínkovým řízením návrh neprošel, proto jej ministerstvo přepracovalo.



Odpady a recyklace:



Jak zamezit plýtvání potravinami a ulehčit popelnicím

| Komunalniekologie.cz |

Kromě jiného zatěžuje potravinový odpad ekonomicky i zajištění odpadového hospodářství. To pak dopadá na rozpočty a rozvoj měst, obcí i celých regionů. Experti v Brně si proto na tuto problematiku posvítili a snažili se najít řešení, jež by pomohlo plýtvání zamezit.



Jiří Jakl: Spalovny odpadů - energetická zařízení

| Ekolist.cz |

Zvonečník vnímá spalovny odpadů jako energetická zařízení, která je nutné posuzovat podobně jako jiná energetická zařízení a ne jen jako odpadová zařízení. Zlepšit je vhodné také osvětu, protože zvláště na rozdíl od recyklace většině lidí v Česku může chybět uvědomění k nakládání se směsným odpadem s koncovkou ve spalovně a ne na skládce.



Češi nerecyklují vysloužilé telefony, zatěžují tím životní prostředí

| Ekolist.cz |

Češi rádi kupují chytré telefony, zároveň ale nerecyklují ty vysloužilé. Průměrně si lidé pořídí nový mobil jednou za tři až 3,5 roku. Ačkoli recyklace vysloužilého telefonu u prodejců elektroniky či operátorů šetří životní prostředí, Češi stará zařízení téměř nerecyklují, uvedl portál datové žurnalistky Evropa v datech. Právě mobily tak představují více než desetinu z 15,7 kilogramu elektronického odpadu, který každý Čech ročně vyprodukuje.



Obuvníci v Japonsku vyzdvihují hodnotu oprav bot odkazem na Karla III.

| Ekolist.cz |

Nový britský panovník Karel III. je známý mimo jiné tím, že si starou obuv a oděvy nechává raději opravit, než aby je vyhodil. Nyní se tato praxe ujala i v Japonsku, přinejmenším mezi obuvníky, kteří nabízejí oživení cenné obuvi pomocí takzvané Karlovy záplaty, napsala agentura Reuters.



Energetika:



Schlieger představil patentovaný bezrámový fotovoltaický panel

| Prumyslovaekologie.cz |

Společnost Schlieger představila na veletrhu Solar Praha 2023 nový bezrámový fotovoltaický panel DAH Solar 550 W. Jeho patentovaná bezrámová konstrukce přináší vyšší účinnost výroby elektrické energie o 6-15 % v porovnání s jinými panely o stejném výkonu. Tato novinka tak urychluje návratnost investice do fotovoltaických řešení.



Německo plánuje vybudování velkého množství záložních elektráren na vodík

| Prumyslovaekologie.cz |

Transformace německé energetiky bude vyžadovat velké množství elektráren spalujících vodík, které budou využívány v období nízké výroby elektřiny ze solárních a větrných elektráren. Podle ministra hospodářství Roberta Habecka musí plánování těchto zdrojů začít okamžitě a první aukce na jejich výstavbu by měla být vypsána ještě letos.



Jaderná energetika v roce 2022 – poznamenaná invazí Ruska na Ukrajinu

| Oenergetice.cz |

Invaze Ruska na Ukrajinu dramaticky ovlivnila dostupnost plynu a jeho cenu v Evropě. Ještě více se tak zrychlil příklon k jaderné energetice v řadě států Evropské unie. Francie se vrátila k budování energetického mixu postaveného na jaderných a obnovitelných zdrojích. Nové bloky chtějí stavět Polsko, Nizozemí, Švédsko, Česko a celá řada dalších států. Evropská unie potřebuje obnovit své kompetence v oblasti jaderných technologií, kde ji Čína a Rusko výrazně předběhlo.



Německo a Belgie plánují kvůli energetické krizi rozšíření spolupráce v energetice

| Oenergetice.cz |

Německo a Belgie se dohodly na propojení připravovaných vodíkových sítí, zdvojnásobení dodávek LNG z Belgie do Německa a rozvoji záměru výstavby druhého přeshraničního vedení pro přenos elektřiny či dalších energetických projektů. Země to oznámily v návaznosti na proběhlý první belgicko-německý energetický summit.



Jaderná energetika v roce 2022 - 2. část: Cesta za uzavřením palivového cyklu

| Oenergetice.cz |

V roce 2022 se podařilo realizovat několik zajímavých kroků v cestě za uzavřením jaderného palivového cyklu. Podívejme se na ně podrobněji.



Dovoz plynu z Ruska do Česka v lednu klesl na nulu, uvedl Síkela

| Oenergetice.cz |

Dovoz plynu z Ruska do České republiky klesl během ledna na nulu. Ruský plyn stát nahradil dovozem plynu z Norska a zkapalněným plynem LNG z Nizozemska a Belgie. K omezení závislosti na Rusku pomohly i úspory ve spotřebě. Na twitteru to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. V posledních pěti měsících klesl podíl dovozu ruského plynu do ČR na 2,2 procenta, v předchozích letech činil tento podíl kolem 97 procent. Ze Síkelova vyjádření není zřejmé, zda předpokládá nulový dovoz ruského plynu i v dalších měsících.



Jaderná energetika v roce 2022 – 3. část: Malé modulární reaktory

| Oenergetice.cz |

V současné době se dramaticky zvyšuje zájem o malé modulární reaktory. Pořád jich však je v provozu nebo ve výstavbě jen pár a velmi otevřenou otázkou je, zda naplní očekávání, které se do nich vkládají. Podívejme se na současný stav a pokrok v posledních letech.



EG.D testuje na Žďársku transformátor, jehož náplň pří úniku neznečistí okolí

| Enviweb.cz |

Společnost EG.D ze skupiny E.ON testuje na Žďársku první transformátor, který namísto syntetického minerálního oleje používá ekologicky odbouratelnou náplň. Pokud by kapalina unikla do okolí, nebude kontaminovat půdu ani vodní zdroje, sdělil dnes ČTK Jan Vrzal, senior technik standardů EG.D. Podle společnosti jde o první transformátor s ekologicky odbouratelnou náplní v Česku.



Příroda a ekologie:



Správa NP Šumava vydala novou knihu pro nevidomé a dvě audioknihy

| Nase-voda.cz |

Rok 2023 bude celý patřit kulatému výročí vzniku CHKO Šumava. A hned na začátku přichází Správa Národního parku Šumava s dárky pro nevidomé návštěvníky a milovníky Šumavy – s novou knihou o šumavských skvostech napsanou v Braillově písmu, která zároveň vznikla jako audiokniha a audioknihou Národní park Šumava – 30 let.



Grant na zeleň v obcích získalo 12 projektů, rozdělí si milion

| Ekolist.cz |

Grant v programu Zelené oázy, který pro obce a spolky vyhlašuje Nadace Partnerství, letos získalo 12 projektů z 62 přihlášených. Rozdělí si milion korun, uvedl za nadaci David Kopecký. Žádat o grant mohly obce, školy, spolky a další instituce z celé republiky. Cílem programu je navrátit zeleň a vodní prvky do měst a vesnic. Grantovou výzvu nadace vyhlašuje od roku 2015.



Pardubický kraj bude při opravách silnic zelenější

| Enviweb.cz |

Dlouholetá jednání s oborníky z vysokých škol i stavebních firem mají být od roku 2023 vidět v praxi. Pardubický kraj začne od letoška v zadávací dokumentaci požadovat využívání inovativních technologií při opravách silnic. Díky recyklování a dalším novým postupům má dojít ke snížení ekologické zátěže při rekonstrukcích.



Japonsko přepočítalo své ostrovy, má jich o 7000 víc

| Enviweb.cz |

Japonsko za pomoci digitálních map přepočítalo své ostrovy a zjistilo, že jich má dvakrát více, než se doposud předpokládalo. Objeveno bylo na 7000 nových ostrůvků, uvedl dnes list The Guardian s odvoláním na zprávy japonských médií.



Připravovaná výstava ve Slováckém muzeu představí společenský život hmyzu

| Enviweb.cz |

Výstava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti představí společenský život hmyzu. Návštěvníci uvidí živý hmyz, seznámit se s ním budou moci i prostřednictvím textů, fotografií a exponátů, sdělila dnes ČTK mluvčí muzea Petra Bubeníková. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 23. února od 17:00. Výstava v hlavní budově muzea ve Smetanových sadech potrvá do 9. července.



Ovzduší a klima:



Komise snižuje emise i u nákladních vozů

| Prumyslovaekologie.cz |

Komise navrhuje, aby se emise u nových nákladních vozidel do roku 2040 snížily o 90% a v roce 2030 byly všechny nové městské autobusy bezemisní.



Senátem prošel návrh novely zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

| Prumyslovaekologie.cz |

Senátoři dnes schválili novelu zákona o ozon poškozujících látkách a F-plynech. Ta reaguje na zkušenosti z praxe s nakládáním a likvidací těchto látek a napravuje některé nedostatky platné právní úpravy. Díky novele dojde k efektivnějšímu nakládání s těmito látkami i k účinnějšímu výkonu státní správy. Navrhuje mimo jiné i zákaz jednorázových lahví s F-plyny pro účinné potírání vnitrounijního černého trhu.



Voda:



Odkanalizování pravého břehu přehrady Skalka

| Komunalniekologie.cz |

Zástupci Chebu jednali na krajském úřadu ve věci znečištění vodní nádrže Skalka sinicemi a rtutí. V této souvislosti bylo zmíněno jako jedno z opatření vybudování kanalizace v chatových oblastech na březích přehrady Skalka.



Povodí Labe chce upravit slepé rameno Labe u Němčic

| Nase-voda.cz |

Státní podnik Povodí Labe chce upravit slepé rameno Labe u Němčic na Pardubicku, které vzniklo při rozsáhlých úpravách koryta na počátku 20. století. Vlivem vývoje v krajině se přerušilo spojení mezi řekou a starým říčním ramenem, jež se postupně zaneslo, snížila se jeho průtočnost a degradovalo.



Pardubice chtějí v městských lesích vytvářet tůně, doplní ptačí budky

| Ekolist.cz |

Pardubice se letos v městských lesích zaměří na tvorbu vodních tůní a doplní další ptačí budky. V minulých letech se lesníci hodně věnovali zastavení kůrovcové kalamity, loni už mohli těžit víc zdravé dřevo, uvedla radnice.



Věda výzkum:



Petra Lázničková: Pozitivní vzory jsou klíčem k úspěchu

| Vedavyzkum.cz |

Jako malá chtěla být lékařkou, dnes zkoumá vlastnosti imunitního systému. V ICRC působí ve výzkumném týmu Buněčné a molekulární imunoregulace Dr. Jana Friče. V prosinci 2022 získala ocenění prorektorky MU za excelentní výsledky v doktorském studiu, zároveň sama vede pregraduální studentky, řídí projekty a organizuje aktivity v rámci Skupiny mladých imunologů při České imunologické společnosti.



Český výzkum v číslech: Disproporce v technických oborech

| Vedavyzkum.cz |

Statistická ročenka České republiky 2022 kromě jiného poskytuje obraz českého vědeckého, výzkumného a inovačního prostředí jako spíše technicky a technologicky laděného systému s chronicky nízkým zastoupením žen, na které napříč sektory dopadá nerovné finanční ohodnocení.



Nový nanomateriál odhalí antibiotika ve vodě snadno a rychle

| Vedavyzkum.cz |

Malá krabička propojená s mobilním telefonem. Právě tak vypadá nový biosenzor, který okamžitě dokáže ve vodě či v mléčných výrobcích odhalit i velmi malé zbytky antibiotik, konkrétně ampicilinu. Základem je na míru připravený nanomateriál odvozený od fluorografenu, který vyvinuli vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci a tamní přírodovědecké fakulty.



David Honys: Jistota je jistota

| Vedavyzkum.cz |

Výzkumy vědců z Akademie věd ČR mají leckdy cenu zlata. Jakou cenu jsou ale ochotni zaplatit badatelé za nedostatečnou obezřetnost? Výsledky výzkumů mohou neplánovaně, často nevědomky, posloužit jinému záměru, než který stál u jejich zrodu. Pokusy o manipulaci cizí mocí je ohrožen každý. Jak může vlivové působení ve vědě vypadat, a proč jej nepodceňovat, vysvětluje David Honys.



Průmysl:



Nová zpráva OECD: přechod regionálního průmyslu na klimatickou neutralitu

| Enviweb.cz |

Nová zpráva OECD zkoumá, jak může výrobní odvětví transformovat své výrobní metody, zdroje energie a suroviny, aby eliminovalo emise skleníkových plynů.



Lesnictví a zemědělství:



Neoprávněné využívání lesních pozemků

| Komunalniekologie.cz |

Obec Souňov vlastní lesní pozemky, které místo řádného hospodaření využívala neoprávněně jako místo pro pálení čarodějnic, skládku bioodpadu a ukládání výkopové zeminy.



Lesy ČR zřídí Fond na obnovu a zakládání větrolamů

| Nase-voda.cz |

Speciální fond se 150 miliony korun, díky němuž podnik založí a obnoví větrolamy v celé zemi, zřídí letos na jaře Lesy České republiky (Lesy ČR). Přírodní štíty tvořené mnoha dřevinami a keři zabrání erozi půdy a zadrží vodu v krajině.



Lesy ČR: Běžkaři v porostech poškozují sazenice

| Nase-voda.cz |

Běžkaři, kteří opouštějí vyznačené trasy a vyrážejí do porostů, nejčastěji na back-country lyžích, nevratně poškozují lesy obnovené po imisní a kůrovcové kalamitě.



V Brdech začal projekt přeměny rozsáhlých ploch monokultur na pestré lesy

| Ekolist.cz |

Vojenské lesy a statky ČR (VLS), které jsou hlavním hospodářem ve středních Brdech, zahájily projekt přeměny rozsáhlých ploch monokultur na pestré lesy druhového i věkového složení. Šetrné a přírodě blízké hospodaření zajistí novou generaci lesa bez nutnosti holosečných těžeb. Nově vytvořené ekosystémy budou stabilnější, budou lépe odolávat škůdcům, větru i sněhu a vysoká zvěř tam nenapáchá tak velké škody. Navíc zadrží víc vody. Do změny hospodaření dají lesy 120 milionů Kč, z čehož 73 milionů přijde z evropského programu LIFE, řekl ČTK mluvčí VLS Jan Sotona. Po ukončení pětiletého projektu budou už VLS hradit pokračování tohoto způsobu hospodaření ze svého.



Chroust maďalový se začíná rojit, když raší břízy

| Enviweb.cz |

Od poloviny 80. let 20. století v některých oblastech našich lesů poměrně významně škodí ponravy chrousta maďalového. Velikost ohroženého území je zhruba 10 tisíc hektarů a roční ztráty na výsadbách obnovovaných porostů dosahují 50-300 ha. Vzhledem k rozsahu obnovovaných kalamitních holin bude význam tohoto škůdce narůstat. Pro praktickou ochranu lesů je tedy důležité znát dobře jeho životní cyklus a možnosti obrany proti němu.



Napříč:



Zpravodaj CENIA

| Enviweb.cz |

Česká informační agentura životního prostředí vydala další číslo svého zpravodaje, ve kterém naleznete aktuální informace o činnosti agentury.

