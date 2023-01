Monitoring průmyslové ekologie | 17. - 30. 12. 2022

Služba pro předplatitele.

MONITORING 17. - 19. 12. 2022



Energetika:



Vláda schválila zastropování cen energií pro velké firmy

| Prumyslovaekologie.cz |

Velké průmyslové podniky a další firmy, které dosud neměly zastropované ceny energií, budou od 1. 1. 2023 do konce příštího roku platit stejné maximální částky jako domácnosti nebo malé a střední firmy. V příslušné novele nařízení to ve středu na svém jednání schválila vláda, na němž se zabývala i dalším postupem v dekarbonizaci teplárenství.



Co je třeba vědět ohledně zastropování cen energií velkých firem

| Prumyslovaekologie.cz |

Ruská agrese proti Ukrajině prudce zvedla ceny energetických komodit, což pro mnoho podniků znamená neúměrné zvýšení nákladů na energie. Vláda tento týden zastropovala ceny energií i velkým průmyslovým podnikům a dalším firmám. Svaz průmyslu a dopravy ke schválenému nařízení zveřejnil praktické informace.



České projekty pro čistou energii poprvé dostanou peníze z Inovačního fondu EU

| Komunalniekologie.cz |

Vůbec poprvé získaly projekty z České republiky finanční podporu z Inovačního fondu EU na podporu čistých technologií. Unie konkrétně podpoří výrobu zeleného vodíku pro dopravu ve frýdecko-místeckých teplárnách a revoluční technologii chlazení baterií pro elektromobily v závodu Žebrák.



Dopady energetické krize mohou být nevratné, varuje vládu hejtman Schiller

| Komunalniekologie.cz |

Ústecký kraj se nachází na prahu nezbytné a velmi náročné transformace nejen sektoru energetiky, ale návazně celého hospodářství. Za odvětví s velkým rozvojovým potenciálem označil hejtman Schiller na setkání průmyslníků vodíkové hospodářství, chytré využívání odpadů, rozvoj bateriového řetězce navázaného na těžbu lithia i revitalizaci a smysluplné využití post-těžebních lokalit například pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.



Aurora: Uvolnění pravidel pro výstavbu onshore větrných elektráren v Polsku by navýšilo jejich potenciál o 27 GW

| Oenergetice.cz |

Podle německého energetického think-tanku Aurora by uvolnění či zrušení pravidla, které zakazuje výstavbu větrných elektráren (VTE) ve vzdálenosti do 1,5 km od nejbližšího obydlí, odemklo až 27 GW instalovaného výkonu.



Německo spouští svůj první terminál na zkapalněný zemní plyn

| Oenergetice.cz |

Německo dnes v dolnosaském Wilhelmshavenu slavnostně zprovozní svůj první plovoucí terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG), který zemi umožní nahradit část chybějících dodávek plynu z Ruska. Ceremonie se zúčastní kancléř Olaf Scholz, ministr hospodářství Robert Habeck, ministr financí Christian Lindner nebo dolnosaský premiér Stephan Weil.



Česko plánuje investovat do dalších fosilních projektů. Hrozí, že se na dlouhé roky ocitne v „uhlíkové pasti“

| Oenergetice.cz |

Česká republika bude mít nejspíše možnost sáhnout si na další miliardy navíc v rámci navýšené alokace Národního plánu obnovy a iniciativy REPowerEU, která má státům pomoci zvýšit nezávislost na ruských fosilních palivech. Stávající návrh ale počítá s významnými investicemi do fosilních projektů.



Evropská komise schválila Česku program na podporu ekologického vytápění

| Oenergetice.cz |

Evropská komise (EK) schválila České republice program na podporu ekologického dálkového vytápění v objemu 1,2 miliardy eur (29,1 miliardy Kč). Oznámila to dnes v tiskové zprávě. Program je určen k podpoře ekologického a účinnějšího dálkového vytápění založeného především na energii z obnovitelných zdrojů.



Moderně v energiích - municipální úložiště a sector coupling (CSSC)

| Enviweb.cz |

Význam skladování energie ve městech a sector couplingu roste, vzhledem ke stále větší naléhavosti energetických změn v našem hospodářství. Evropská unie si stanovila jako svou prioritu odklon od fosilních paliv a co největší přechod na obnovitelné zdroje energie. Geopolitické změny v Evropě dále posílí odklon od dovozu ropy a plynu ze zemí mimo Evropskou unii.



V Hradci Králové proběhla celostátní soutěž pro mladé Co víš o energetice?

| Enviweb.cz |

Krátce před začátkem vánočních prázdnin se každým rokem koná pololetní finále celostátní soutěže ,,Co víš o energetice?". To letošní proběhlo ve středu 14. prosince v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové. Ve 44. pokračování akce se již tradičně utkaly týmy studentů, které získaly nejvíc bodů v korespondenčním kole, což znamenalo vyplnění náročného vědomostního testu. Do finále se nakonec probojovala tříčlenná družstva z Třebíče, Brna, Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou a Ostravy.



Nová aplikace pomůže najít nabíjecí stanice pro elektromobily

| Vedavyzkum.cz |

Elektromobilita v České republice nabývá na oblibě. Čeští výzkumníci proto vyvíjejí aplikaci, která vše zmíněné zahrnuje a rovnou umožní provést i platbu za čerpanou elektřinu. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) v programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND částkou ve výši téměř 3 milionů korun.



Odpady:



Připomínky: Akční plán Cirkulární Česko 2040 pro období 2022-2027

| Prumyslovaekologie.cz |

Jedná se o implementační dokument Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040. Akční plán stanovuje priority, úkoly a aktivity, které v následujících letech povedou k přechodu k oběhovému hospodářství.



Firma 70 tun odpadní rtuti pro účely testování neobhájila

| Komunalniekologie.cz |

Otázce nakládání s odpadní rtutí je legislativně i prakticky věnována velmi vysoká pozornost. Jedná se totiž o specifický nebezpečný odpad, který představuje závažnou celosvětovou hrozbu pro lidské zdraví.



Tomáš Mačuga: Nepřítel životního prostředí, kterého si mnozí „chováme“ doma

| Ekolist.cz |

Životní prostředí má spousty nepřátel. Mezi ty, o kterých se příliš nemluví, a přitom s nimi denně přicházíme do styku, patří tiskové kazety a tonery.



Průmysl:



Nový CO2 Service Checker pro řadu kondenzačních jednotek Panasonic CR

| Prumyslovaekologie.cz |

Panasonic Heating & Cooling Solutions představil nový CO2 Service Checker, navržený pro komerční chladicí kondenzační jednotky řady CR určené pro nasazení v chladicím řetězci.



Věda a výzkum:



Vědci konstruují chytré popelnice na míru. Umí varovat před požárem i ohlásit, že už jsou plné

| Tretiruka.cz |

Na vývoj chytrých popelnic, které jsou přizpůsobené specifickým potřebám měst, obcí a firem, se zaměřili vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Mezi požadavky patří například to, aby se kontejnery daly sledovat pomocí GPS nebo dokázaly ohlásit vzplanutí vyhozeného odpadu. V laboratoři mají odborníci aktuálně také demonstrační variantu chytré popelnice, která umí upozornit, že už je plná a potřebuje vyvézt, a slouží i k testování nových přístupů a senzorů.



Další směr fotovoltaiky – tkanina s ultralehkými solárními články

| Nase-voda.cz |

Trojice inženýrů z laboratoře elektroniky a Katedry elektrotechniky a informatiky na Massachusetts Institute of Technology (MIT) představila ve studii zveřejněné v odborném časopisu Small Methods ultratenké, ohebné, přesto mechanicky odolné solární články.



Ještěrky jsou podle nového objevu zřejmě o miliony let starší, než se myslelo

| Ekolist.cz |

Odborníci z Bristolské univerzity pořídili CT snímky zkamenělých pozůstatků plaza, který ležel desítky let ve skříni Přírodovědného muzea v Londýně. Ukázaly, že je blízkým příbuzným dnešních ještěrek, které jsou tak pravděpodobně o 35 milionů let starší, než vědci dosud předpokládali.



Technologie budoucnosti: Umělá inteligence má v Česku podporu

| Vedavyzkum.cz |

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest hledá nové inovativní startupy do projektu Technologická inkubace. Ten v následujících pěti letech podpoří až 250 startupů částkou zhruba 850 milionů korun. Jednou z podporovaných oblastí je také umělá inteligence, na kterou se zaměřuje i AI HUB agentury CzechInvest.



Voda:



Video: Nulový odpad: Voda bez obalu

| Komunalniekologie.cz |

Asijské řeky, moře a oceány jsou plné plastu. PET je sice nejsnáze materiálově využitelný plast, ale stačí se podívat na záběry ostrovů z odpadů a je jasné, že by bylo lépe, kdyby nebyl.

| Nase-voda.cz |

Povodí Labe dokončilo rekonstrukci koruny hráze na přehradě Pastviny na Divoké Orlici. Po dobu prací byla hráz uzavřená, nyní byla uvedena do provozu nová a bezpečnější komunikace, která po ní vede.



Z USA odstartoval satelit, který bude měřit hladinu vody po celé Zemi

| Ekolist.cz |

Z Vandenbergovy základny v Kalifornii v pátek odstartovala raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se satelitem, který v následujících letech prozkoumá a zaznamená stav pozemských oceánů a povrchové vody. Informovala o tom agentura AP, podle níž je satelit potřeba kvůli mapování dopadů klimatických změn, které někde vedou ke stále horším suchům a jinde zase k záplavám.



Kolik spotřebujeme vody v domácnosti a jak s ní šetřit?

| Enviweb.cz |

Po zdražení cen za elektřinu a plyn, muselo zákonitě přijít i zdražení vody. Vodárny totiž musí do cen promítnou právě zvýšení náklady na energie či používané chemikálie. Zdražení se v jednotlivých městech liší, nicméně někde dokonce překročila cena na rok 2023 současnou míru inflace.



Příroda a ekologie:



Jak vybrat nejlepší vánoční stromek

| Komunalniekologie.cz |

Pokud je vaším hlavním kritériem soulad s přírodou, patrně stromeček oželíte. Nicméně existují i varianty, které přírodě tolik neškodí. Věděli jste, že si stromeček můžete i vypůjčit?



Britská vláda oznámila nové zákonné ekologické cíle pro příští desetiletí

| Tretiruka.cz |

Britská vláda si dnes vytyčila nové zákonné ekologické cíle pro příští desetiletí. Týkají se ochrany biodiverzity, odpadu i kvality ovzduší. Podle ministerstva životního prostředí body vycházejí z tříletého výzkumu a vláda v lednu příštího roku oznámí konkrétní kroky, jak je naplní.



Ekoznačky upozorní na ekologicky šetrné výrobky

| Tretiruka.cz |

Lidé budou moci lépe rozeznat ekologicky šetrné, a přitom kvalitní výrobky. Nově jim v tom pomohou ekoznačky a jejich ambasador Ekolífek. Ten je hlavní postavičkou informační kampaně České informační agentury životního prostředí (CENIA) a Ministerstva životního prostředí. Kampaň odstartovala právě v těchto dnech a snaží se v průběhu dvou let zvýšit povědomí spotřebitelů o ekoznačkách a také získat nové držitele z řad producentů.



Z obrovského prasklého akvária v Berlíně se podařilo zachránit desítky ryb

| Ekolist.cz |

Z obrovského berlínského akvária, které v pátek prasklo a celé se vylilo, se podařilo zachránit několik desítek ryb. Napsal to server Deutsche Welle (DW), který připomíná, že v akváriu o objemu milionu litrů vody žilo kolem 1500 mořských ryb.



Nová naučná stezka v Českém krasu vede kolem Velké Ameriky a Trestaneckého lomu

| Ekolist.cz |

V Chráněné krajinné oblasti Český kras přibyla naučná stezka, vede kolem Velké Ameriky a Trestaneckého lomu. Její název Český Grand Canyon a Český Mauthausen odkazuje na časté označení těchto lomů. Stezka dlouhá téměř tři kilometry přibližuje přírodovědné hodnoty zdejší krajiny, historii těžby vápence a takzvaného pracovního útvaru Mořina, informovala mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová.



V Plzeňském kraji vznikl nový geopark Královská Šumava

| Ekolist.cz |

V Plzeňském kraji vznikl nový geopark Královská Šumava. Má přiblížit přírodní krásy i bohatou geologickou minulost území, které patří k nejstarším v Evropě. Geopark zasahuje také do Národního parku (NP) Šumava a do CHKO Šumava. Certifikát národní geopark udělil Královské Šumavě na základě doporučení Rady národních geoparků ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL).



Ovzduší a klima:



EU se dohodla na zpřísnění fungování trhu s emisními povolenkami

| Oenergetice.cz |

Evropská unie se dnes nad ránem předběžně dohodla na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami. Přihlásila se tím k ústřednímu bodu své Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je učinit unijní ekonomiku do poloviny století uhlíkově neutrální.



Ozonová díra nad Antarktidou trvá déle než obvykle, uvedl Copernicus

| Enviweb.cz |

Ozonová díra v posledních třech letech trvá nad Antarktidou déle, než tomu bylo v předchozím období. Uvedla to v tiskové zprávě unijní služba Copernicus, která tento fenomén každoročně pozoruje. Trvání ozonové díry se od roku 2020 prodloužilo téměř o měsíc. Proč se tak děje, vědci zkoumají, mezi možnými vysvětleními jsou změny klimatu. Stav ozonové vrstvy se ale v posledních desetiletích díky regulacím výrazně zlepšil.



Napříč:



Hlasování veřejnosti – Má vlast cestami proměn 2022/2023

| Nase-voda.cz |

Státní pozemkový úřad (SPÚ) se opět účastní putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova, 14. ročníku, na kterém spolupracuje celá země. SPÚ do tohoto ročníku přihlásil dvě realizace, a to Lokální biocentrum Kroužek v Jihomoravském kraji a Vodní nádrž a biocentrum Tlustý, Mohelno a Kladeruby nad Oslavou na Vysočině.

MONITORING 20. 12. 2022