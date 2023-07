Monitoring průmyslové ekologie | 15. - 21. 7. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 15. - 17. 07. 2023



Legislativa:



Novela soutěžního zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů, účinnosti nabude před koncem července

| Tretiruka.cz |

Pod číslem 226/2023 dnes byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Novelizace obou předpisů nabudou účinnosti 15 dnů po vyhlášení, tedy 29. července 2023. Současně byla publikována také související vyhláška o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o mezinárodní spolupráci.



Životní prostředí:



Otevírá se další možnost podpory výzkumu v oblasti životního prostředí

| Tretiruka.cz |

Dne 13.7. byla vyhlášena již sedmá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život. Stovky milionů korun podpoří výzkum některých z celkem 64 témat prospěšných pro životní prostředí Česka.



MŽP dotačně podpoří zlepšení kvality zemědělské půdy

| Nase-voda.cz |

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) představuje nový dotační titul, který propojí hned několik pro životní prostředí příznivých aktivit. Díky němu dojde ke zlepšení cirkulární ekonomiky, zkvalitnění zemědělské půdy a rozvoji kompostáren i bioplynek.



Lucie Kubesa: Opravdu sázíme dost stromů ve městě?

| Ekolist.cz |

V roce 2018 prohlásili představitelé vedení Prahy, že vysází za osm let milion stromů. Bývalý primátor se vytahoval s koncem volebního období, jak se sází ve městě, i ve vnějším prstenci kolem města. A přitom se dbá na druhově pestrou skladbu a vhodný výběr stromů pro lepší odolnost vůči klimatickým změnám a kůrovci. Od začátku jeho mandátu prý vysadili 507 787 stromů. Ovšem většinu nechal magistrát vysadit v parcích, lesoparcích a okolí Prahy.



Energetika:



Ministr Síkela jednal ve Španělsku o roli energetiky v klimatické politice

| Prumyslovaekologie.cz |

Ambice Evropské unie (EU) před nadcházející klimatickou konferencí COP28 a role energetického sektoru nebo posílení strategické autonomie a konkurenceschopnosti EU. Ministr Síkela se zúčastnil neformálního jednání ministrů pro energetiku a životní prostředí ve španělském Valladolidu, kde zástupci členských států diskutovali o klíčových opatřeních v oblasti energetiky.



Německo zprovoznilo v 1. pololetí rekordních 8 GW větrných a solárních elektráren

| Oenergetice.cz |

Německo uvedlo v prvních šesti měsících letošního roku do provozu rekordních 8 GW nových solárních a větrných elektráren. Většinu z uvedené hodnoty tvořily solární elektrárny.



Jaderná energie je příliš drahá a "pomalá", tvrdí australská studie

| Oenergetice.cz |

Podle studie s názvem „The Net Zero Australia report“, která vznikla spojením sil popředních akademických institucí s poradenskou skupinou Nous Group, by se Austrálie neměla dále podílet na rozvoji jaderné energetiky, pokud chce dosáhnout nulových CO2 emisí do roku 2050. Důvodem, který tato studie udává je, že jaderná energie je příliš kapitálově náročná a její výstavba trvá dlouhou dobu. Podle studie se má australská federální vláda razantně postavit k zrychlení všech relevantních možností, které by mohly „materiálně přispět“ k dosáhnutí cílů nulových emisí.



Spotřeba tepla v v Česku dál klesá, v 1. čtvrtletí roku meziročně o 8,6 %

| Oenergetice.cz |

Spotřeba tepla ze soustav zásobování letos v Česku dál klesá. V prvním čtvrtletí letošního roku Češi spotřebovali celkem 27,1 petajoule (PJ) tepla, což byl meziroční pokles o 8,6 procenta. Úspory byly přitom patrné napříč všemi sektory odběratelů.



Škoda Auto na cestě k uhlíkové neutralitě: teplárna ŠKO-ENERGO přejde kompletně na biomasu

| Enviweb.cz |

Škoda Auto pokračuje na cestě k dosažení uhlíkové neutrality. Její dceřiná společnost ŠKO-ENERGO, zajišťující komplexní dodávky energií pro automobilku a tepla pro město Mladá Boleslav, spouští klíčový projekt modernizace teplárny na 100% využití biomasy. Výstavba bude zahájena v roce 2024. Přechodem na zpracování dřevní štěpky a fytopelet se výroba energií stane plně uhlíkově neutrální. Modernizovaná teplárna bude jedním z největších projektů svého druhu v České republice s odhadovanými náklady 3,6 miliardy korun.



Firmy šetří s energií. Pomáhají tím i státu plnit cíle energetických úspor

| Enviweb.cz |

Loňské vysoké ceny energie a nejistota ohledně jejich budoucího vývoje v důsledku ruské invaze na Ukrajinu podporují u firem snahu s energií šetřit. Do svých provozů instalují obnovitelné zdroje energie, úsporné osvětlení či vytápění, nebo mění stávající technologie za novější a úspornější. S jejich zaváděním podnikům pomáhají i některé dotační programy od Ministerstva průmyslu a obchodu a Státního fondu životního prostředí nebo zvýhodněné úvěry od Národní rozvojové banky.



Voda:



Hladiny kyslíku v mořích klesají, situace se ale může otočit

| Prumyslovaekologie.cz |

Nová studie přináší dobré zprávy o oceánech v době klimatických změn. Naznačila, že klesání kyslíku ve světovém oceánu nemusí být trvalým stavem.



Exkurze k doplňování vody do Velkého Boleveckého rybníka

| Nase-voda.cz |

Ve druhé polovině června letošního roku zorganizoval profesor Jiří Wanner pro svou skupinu Čištění a recyklace městských odpadních vod a další zájemce z Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha exkurzi na velmi zajímavý vodohospodářský projekt doplňování vody do Velkého Boleveckého rybníka. Zde je souhrn poznatků z akce.



Polarizované sluneční záření by mohlo pod vodou nahradit GPS

| Nase-voda.cz |

GPS navigace nefunguje pod vodou. Zajímavou alternativou by se mohla stát navigace založená na analýze polarizace slunečního záření umělou inteligencí. Funguje do hloubky cca 300 metrů, což je mnohem lepší než v případě GPS.



Mobilní zařízení firmy Karbox z Přelouče umí získávat vodu ze vzduchu

| Ekolist.cz |

Firma Karbox z Přelouče na Pardubicku vyvinula mobilní zařízení, které umí získávat vodu ze suchého pouštního vzduchu. Výrobce kontejnerů a speciálních nástaveb ho vyvinul s odborníky z ČVUT, uvedla společnost.



Klima a ovzduší:



Varovný systém FireRisk poslouží krizovému managementu, ale i zahrádkářům či skautům

| Ekolist.cz |

Po loňském rozsáhlém požáru v Národním parku České Švýcarsko pracují vědci na zlepšení předpovědi rizika lesních požárů a zároveň na opatřeních přímo v lesích, které by bránily rychlému šíření požárů. Existující varovný systém FireRisk, který provozuje Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe společně s Českým hydrometeorologickým ústavem a Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů, se podařilo za poslední rok výrazně proměnit tak, aby usnadnil rozhodování krizového managementu v případě zvýšeného rizika požárů. Informuje o tom bioklimatolog a jeden z tvůrců webu Miroslav Trnka.



Příroda a ekologie:



Kujavy obnoví zaniklou polní cestu, vysadí tam alej se 125 stromy

| Ekolist.cz |

Místní lidé spolu s ochránci přírody a zástupci farnosti vysadí v listopadu v Kujavách na Novojičínsku stromořadí, v němž bude 97 hrušní a 28 dubů, a obnoví tak starou polní cestu. Kujavy zvítězily v letošní výzvě na organizaci výsadbové akce Alej svobody, která se snaží o uzdravení krajiny a symbolický návrat svobody. Za Nadaci Partnerství, která akci podporuje, to sdělil David Kopecký.



Odpady a recyklace:



REMA Systém i letos ocenila obce za sběr elektroodpadu, celkem odevzdaly bezmála 2000 tun

| Prumyslovaekologie.cz |

Společnost REMA Systém již tradičně oceňuje tuzemské obce, které za uplynulý rok 2022 odevzdaly prostřednictvím sběrné sítě největší množství vysloužilých elektrozařízení. Nejúspěšnější byla středočeská obec Radim, ve které vysbírali přes 26 kg vysloužilého elektra v přepočtu na jednoho obyvatele. Zapojené obce letos dohromady odevzdaly 1 937 tun vysloužilého elektra, což odpovídá váze 50 naložených nákladních automobilů.



MŽP zahajuje veřejnou konzultaci k přípravě Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2025–2035

| Prumyslovaekologie.cz |

Během přípravy Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2025-2035 nabízíme veřejnosti vyjádřit svůj názor a podílet se tak na přípravě strategické koncepce, která ovlivní odpadové hospodářství na dalších deset let. Termín pro zaslání podnětů MŽP běží do 31. srpna 2023.



Technické služby Jeseník provozují multikomoditní sběr již 15 let

| Komunalniekologie.cz |

Region Jeseník tvoří 5 měst a 19 obcí. Dohromady má 37 tisíc obyvatel. Odpady zde třídí již od roku 1991. Sběr směsného komunálního odpadu i tříděných komodit zajišťují Technické služby Jeseník. Funguje tu multikomoditní sběr, kdy se kovy, nápojové kartony a plasty třídí společně do žlutých nádob.



Francie bude přispívat lidem na opravy oblečení a bot ve snaze snížit odpad

| Zprávy.aktuálne.cz |

Ročně se ve Francii podle oficiálních odhadů vyhodí 700 tisíc tun oblečení, dvě třetiny končí na skládkách. Od října budou moci lidé žádat o vrácení šesti až 25 eur (asi 140 až 600 korun) z nákladů na opravu oděvů a obuvi v dílnách, které se do programu zapojily. Systém popsal zpravodajský server The Guardian.



Plzeň otevřela městské re-use centrum, přijme nepotřebné věci pro další využití

| Enviweb.cz |

Nepoužívané nádobí, dětské hračky, staré kolečkové brusle, dekorace, knihy a další menší předměty přijímá od počátku července takzvaný re-use point ve sběrném dvoře v Plzni na Slovanech. Zprovoznila ho městská společnost Čistá Plzeň. Sběrné místo od občanů přijme funkční vytříděné věci, které by jinak skončily v popelnici, a nabídne je zdarma k dalšímu využití. Síť těchto služeb do budoucna rozšíří do dalších sběrných dvorů, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Monika Krausová.



Průmysl a obchod:



MŽP chce řešit světelné znečištění i za španělského předsednictví EU

| Enviweb.cz |

Vláda na svém jednání schválila materiál o řešení problematiky světelného znečištění v České republice v letech 2018-2023.



Lesnictví a zemědělství:



Leteckou hasičskou službu v lesích v Česku v létě zajistí slovenská Heli Company

| Ekolist.cz |

Leteckou hasičskou službu v lesích v Česku zajistí letos v létě slovenská společnost Heli Company. V pohotovosti bude mít dva vrtulníky, v Přerově a Mělníku. Stát za dva měsíce do poloviny září zaplatí maximálně 62,7 milionu korun včetně daně z přidané hodnoty.



Dobré znalosti přírodních podmínek jsou základem úspěšné práce lesníků

| Enviweb.cz |

Úspěšnost práce lesníků závisí na dobré znalosti místních přírodních podmínek a jejich exaktním popisu v hospodářských plánovacích systémech. Pozoruhodným českým a slovenským specifikem je vertikální členění vegetace do tzv. vegetačních (lesních) stupňů, jeho celoplošné mapování a praktická aplikace. Názory lesníků a vědců na vegetační stupňovitost v přírodních podmínkách Československa se vyvíjely společně s poznáním typologie lesních i nelesních stanovišť od 50. let 20. století.



Věda a výzkum:



Jaké projekty uspěly v třetím ročníku programu JUNIOR STAR pro začínající vědce?

| Vedavyzkum.cz |

V již třetím ročníku grantových projektů JUNIOR STAR Grantová agentura České republiky podpořila z celkových 228 podaných návrhů 23 projektů excelentních začínajících vědců. Seriál GA ČR představuje témata jednotlivých úspěšných projektů.



Nelineární měření jako klíč k superrychlému počítači

| Vedavyzkum.cz |

Cestu k výrazně rychlejšímu zpracování dat v optických kvantových počítačích otevřel experiment mezinárodní skupiny vědců, kteří jako první na světě provedli v laboratorních podmínkách potřebné nelineární měření propagujícího se elektromagnetického pole. Právě toto nelineární měření je podle odborníků klíčem k sestrojení superrychlých optických kvantových počítačů.



Napříč:



Festival Země na talíři: Olomoucká akce ukáže, jak důležitou roli hrají potraviny ve vztazích mezi lidmi

| Komunalniekologie.cz |

Jídlo nejen jako nezbytná premisa pro život člověka, ale také jako možný prostředek v komunikaci mezi lidmi. To je téma letošního festivalu Země na talíři, jehož už osmý ročník se uskuteční v Olomouci 19. 7. 2023 v Pevnosti poznání Univerzity Palackého.

