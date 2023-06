Monitoring průmyslové ekologie | 10. - 16. 6. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 10. - 12. 6. 2023



Lesnictví a zemědělství:



V ČR se loni obnovilo 50 058 hektarů lesů, zhruba stejně jako předloni

| Ekolist.cz |

V Česku se loni obnovilo 50 058 hektarů lesů, což je zhruba stejná rozloha jako v roce 2021. Vysadilo se 39 970 hektarů lesů a přirozeně se obnovilo 10 088 hektarů, uvedlo ministerstvo zemědělství, které loni na obnovu lesů poskytlo 4,2 miliardy korun. Vysadilo se přes 225 milionů stromů, z toho 141,5 milionu listnáčů, kterých se podle ministerstva sází stále více. Cílem je vytvořit smíšené, druhově pestré lesy odolné vůči změnám klimatu.



Lesy poškozuje kromě kůrovce také vítr a sucho

| Enviweb.cz |

Vedle biotických škůdců (brouků a hub) poškozují lesy také abiotické vlivy, především vítr a sucho, které úzce souvisejí s průběhem počasí během roku a především jeho extrémními výkyvy. V roce 2022 při porovnání s rokem 2021 stouply v lesích škody větrem o 30 % a škody suchem poklesly o 14 %.



Ekofarmou roku 2023 je Farma KVĚTOMLUVA na Valašsku

| Enviweb.cz |

Nejlepší ekofarmou roku 2023 se stala rodinná bylinná farma Květomluva ve Vlachovicích na Zlínsku. V hospodářství manželů Fryzelkových se zaměřují na pěstování vlastních bylin, z kterých vyrábí produkty v BIO kvalitě.Ocenění bude slavnostně předáno za účasti široké veřejnosti 1. července v rámci akce Den otevřených faremních vrat. Cenu pro nejlepší ekofarmu vyhlašuje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Nadační fond Bartákův hrnec.



Naše lesy se mění: třetí rok po sobě se sází víc listnáčů než jehličnanů

| Enviweb.cz |

Listnatých stromů se v České republice vysazuje stále více. Třetí rok po sobě jich lesníci vysázeli více než jehličnanů, soustavně narůstá plocha přirozené obnovy lesa. Na ploše zničené kůrovcovou kalamitou a suchem tak vyrostou lesy druhově pestré a odolnější ke změně klimatu. Ministerstvo zemědělství poskytlo loni na obnovu lesů přibližně 4,2 miliard korun.



Věda a výzkum:



Vědci postavili ostrov z bahna. Testují tak nové způsoby využití usazenin ze dna vodních nádrží

| Bc.cas.cz |

Rybníky a vodní nádrže plné bahna představují v současnosti velkou výzvu pro rybníkáře a vodohospodáře. Problémem není jen, jak rybník či nádrž vyčistit, ale zároveň kam tuny vytěženého materiálu uložit. Inovativní řešení hledali vědci z Biologického centra Akademie věd ČR (BC AV ČR) společně s průmyslovými partnery. Sedimenty ze dna vodních děl, laicky řečeno bahno, které jsou doposud považovány hlavně za odpad, se rozhodli testovat jako surovinu pro 21. století. V duchu ekologických principů a cirkulární ekonomiky ověřovali nové způsoby využití sedimentů jako stavebního materiálu pro vodohospodářské konstrukce, zejména stavbu vlnolamů a ostrovů. První ostrov postavili na nádrži Nové Mlýny u Dolních Věstonic.



Podivuhodný analogový počítač předpovídá budoucí jevy díky vlnám na vodě

| Osel.cz |

Divili byste se, co zvládne házení kamenů do kýblu s vodou. Zhruba takhle vypadá technologie, která pohání analogový počítač na rezervoárové výpočty. Využívá spojitá data, nikoliv digitální nuly a jedničky, což ji poskytuje velmi zajímavé výhody. Autoři projektu již zmenšují „kýbl s vodou“ do podoby mikrokapalinového procesoru.



Čína zahájila práci na vrtu hlubokém 11 100 metrů, cílem je průzkum zemské kůry

| Ekolist.cz |

Čína zahájila práci na jednom z nejhlubších vrtů na světě, který by měl dosáhnout až 11 100 metrů hluboko. Cílem projektu je studium vnitřní struktury a vývoje Země, informoval tento týden list The Guardian.



Christoph Kirsch: Ze Silicon Valley na ČVUT

| Vedavyzkum.cz |

V současné době je pro vývoj umělé inteligence nezbytný nepřetržitý výzkum programovacích jazyků. Tímto výzkumem se na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze zabývá Christoph Kirsch, vedoucí Laboratoře výzkumu programování, který zde uplatňuje své zkušenosti z Kalifornské univerzity v Berkeley v Silicon Valley a Salcburské univerzity v Rakousku.



Čeští a norští vědci chtějí využít vodík na českých železnicích

| Vedavyzkum.cz |

Vodík jako palivo budoucnosti? Proč by to nešlo třeba na českých železnicích? Odpovědi na tyto otázky zkoumá česko-norské konsorcium výzkumných organizací v rámci projektu RegioHyt, který finančně podporují Technologická agentura ČR a Fondy EHP/Norska. Hlavním cílem výzkumného projektu je vyhodnotit potenciální nasazení vlaků s vodíkovým pohonem v Česku.



Plzáci a rostliny: Nečekaní spojenci pomáhají v biomedicínském výzkumu

| Vedavyzkum.cz |

Plzák španělský patří bezesporu mezi nenáviděné a opovrhované invazivní škůdce střední Evropy. Nemilosrdně likviduje ekonomicky významné rostliny a nepohrdne ani rodinnými zahrádkami. V České republice snad nenaleznete zahrádkáře, který by neznal alespoň jeden naprosto unikátní způsob, jak plzáky usmrtit. Vědci z CENAB Přírodovědecké fakulty UJEP se však rozhodli dát plzákům příležitost svou pověst alespoň částečně napravit.



Příroda a ekologie:



Pražská zoo vypustila přes stovku karasů obecných do rybníka v Přerově nad Labem

| Ekolist.cz |

Tým Zoo Praha tento týden vypustil přes stovku karasů obecných do revitalizovaného Salvátorského rybníka v Přerově nad Labem. Tento druh ryb se oficiálně považuje za kriticky ohrožený, podle mluvčího pražské zoo Filipa Maška prakticky vyhynulý. Na záchraně původního druhu karase obecného začala zoologická zahrada spolu s Akademií věd ČR pracovat již předloni v dubnu. Ryby vypustili například v listopadu do rybníku U Kamenného stolu v pražské Vinoři.



Odborníci budou v Jihlavských vrších kontrolovat doupné stromy

| Ekolist.cz |

Odborníci budou v Jihlavských vrších kontrolovat obsazenost takzvaných doupných stromů. Chtějí zjistit, jak moc dutiny stromů využívají k hnízdění sýci rousní i další druhy ptáků. Na ochraně lesních druhů sov i dalších druhů ptáků hnízdících v dutinách stromů spolupracuje Kraj Vysočina s Českou společností ornitologickou (ČSO), Lesy ČR a několika dalšími vlastníky lesů, informovala mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.



Francie má vzorovou ekostavbu, jako materiál posloužily sůl i moč

| Ekolist.cz |

Kliky jsou ze soli. Stěny ze slunečnic. Nábytek z invazivní keřovité rostliny je natřený mořidlem vyrobeným z přefiltrované moči. Budova v bývalém železničním depu v Arles na jihu Francie je jednoduše ztělesněním možností recyklace a možná i předobrazem budoucnosti architektury.



E.ON v číslech 202 000

| Enviweb.cz |

202 000 - zhruba tolika hlasy podpořili lidé finálové projekty v rámci soutěže E.ON Energy Globe od doby, kdy je možné v rámci této nejprestižnější tuzemské ekologické soutěže hlasovat online na internetových stránkách www.energyglobe.cz



Energetika:



Bez zelené energie se český průmysl brzy neobejde. Do roku 2030 je možné z evropské podpory postavit stovky nových elektráren, pak mohou finance vyschnout

| Prumyslovaekologie.cz |

Česká republika má nyní jedinečnou možnost transformovat svou energetiku a podpořit tak konkurenceschopnost svého průmyslu i energetickou soběstačnost domácností. Podle nové studie poradenské společnosti Deloitte zpracované pro Svaz moderní energetiky je možné do roku 2030 postavit z evropských peněz přes 17 GW nového výkonu v obnovitelných zdrojích, pak už nemusí být tyto zdroje k dispozici a evropská dekarbonizační podpora může být přesměrována do jiných sektorů ekonomiky. Česko tak musí udělat maximum, aby této příležitosti nyní využilo a změnilo povolovací procesy, které výstavbu fotovoltaických a zejména větrných elektráren často zbytečně a nelogicky brzdí.



Nové metody těžby lithia mohou zpřístupnit dosud obtížně dostupné rezervy

| Oenergetice.cz |

Na světě se nachází obrovské množství lithia, ne všechna naleziště jsou ale dnes aktivně těžena. Lithium se běžně těží z tvrdých hornin, většina světových zásob lithia se ale nachází v solance – extrémně slané vodě pod zemským povrchem. Současné metody těžby lithia v solance jsou ovšem pro mnoho oblastí hodnoceny jako neefektivní a ekologicky škodlivé. Těžební společností proto intenzivně testují alternativní technologie, které umožní větší rozvoj těžby v dnes nedostupných nalezištích.



Slabý evropský průmysl udržuje poptávku po plynu na nízké úrovni

| Oenergetice.cz |

Poptávka průmyslu po plynu zůstává v největších evropských zemích navzdory nižším cenám slabá. Doléhá na ni zpomalení ekonomiky a také fakt, že se zákazníci orientují na obnovitelné zdroje energie, uvedla agentura Bloomberg.



Energetická flexibilita chytrého domu (2/4)

| Oenergetice.cz |

V následujícím článku ze seriálu na téma flexibility a smart home se zaměříme na to, jak je možné flexibilitu z jednotlivých technoligií identifkovat. Na technologie a spotřebiče instalované v domě lze totiž nahlížet i dle možností, jak lze řídit jejich spotřebu. Prakticky každý spotřebič je možné nějakým způsobem řídit, ale možnost řízení zde chápejme ve vztahu k charakteru technologie a k omezením a požadavkům na komfort plynoucích od uživatelů.



Máme opravdu stavět velké fotovoltaické a větrné elektrárny?

| Oenergetice.cz |

Organizace ČEPS zajišťující provoz energetické sítě varuje před budoucím nedostatkem energetických zdrojů v Česku a zároveň ČEZ připravuje s využitím dotací výstavbu velkých fotovoltaických a větrných elektráren. Podívejme se, jaká rizika v budoucím rozvoji české energetiky hrozí.



Lidé ve Všerubech na Plzeňsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

| Oenergetice.cz |

Lidé v městečku Všeruby, vzdáleném asi 13 kilometrů severozápadně od Plzně, v pátečním referendu odmítli stavbu stožárů s vrtulemi větrných elektráren. Vyjádřilo se proti nim 83 procent hlasujících, referenda se účastnilo 39 procent oprávněných voličů. Referendum je tedy platné a závazné. Výsledky zveřejnilo město na úřední desce. Zájem postavit čtyři větrníky, každý o výkonu šest megawattů, má karlovarská společnost meridian Nová Energie. Stojí za ní stejnojmenná německá firma, která instalovala v Evropě desítky větrných turbín.



Průzkum: Své zdroje energie chce stavět 60 % obcí, brzdí to absence novelyPrůzkum: Své zdroje energie chce stavět 60 % obcí, brzdí to absence novely (oenergetice.cz)

| Oenergetice.cz |

Tři pětiny obcí chtějí v příštích třech letech stavět vlastní energetický zdroj jako například fotovoltaickou elektrárnu, bioplynovou stanici nebo kotle na biomasu. Téměř třetina zároveň plánuje ve stejném horizontu založit komunitu pro sdílení energií. Podle 40 procent obcí tyto projekty ale znemožňuje nebo brzdí chybějící novela zákona o komunitní energetice. Další pětina obcí považuje absenci novely za komplikaci, ale rozvoj komunitní energetiky se snaží řešit v rámci stávající legislativy. Vyplynulo to z květnového průzkumu Sdružení místních samospráv (SMS) ČR mezi zástupci téměř 500 obcí.



Voda:



V 81 % anglických řek a jezer se nachází směsi chemikálií

| Prumyslovaekologie.cz |

Ve většině anglických řek a jezer byl nalezen nebezpečný chemický koktejl. Podle aktivistů je nutné důsledněji testovat vodní toky a začít se zabývat chemickými směsmi.



Téměř stoprocentní dotace pro obce a kraje na zadržování vody v krajině

| Komunalniekologie.cz |

Státní fond životního prostředí ČR otevřel dvě nové dotační výzvy, které pomohou české krajině se lépe adaptovat na negativní projevy změny klimatu. Dotace pomohou vzniku či revitalizaci malých vodních nádrží, tůní, mokřadů nebo meandrujícím korytům řek.



Liberecký kraj podpoří dotacemi vodovod i kanalizaci

| Komunalniekologie.cz |

Poskytnutí dvou účelových dotací v celkové částce 6 600 000 korun z Fondu ochrany vod Libereckého kraje schválila krajská rada 6. června. Finanční prostředky poputují do obcí Volfartice Nová Ves a Vrchovany. Oba projekty jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.



Povodí Vltavy dokončí s předstihem rekonstrukci Staroměstského jezu

| Nase-voda.cz |

V těchto dnech povolili zástupci státního podniku Povodí Vltavy po úspěšné technické přejímce zhotoviteli zaplavení posledního úseku rekonstruovaného jezu. Po provedení předepsaných zkoušek a menších úprav v podjezí dojde ještě v červnu k předání hotového díla.



EU nesouhlasí s financováním 15 projektů z Národního plánu obnovy

| Nase-voda.cz |

Evropská komise nesouhlasí s financováním 15 protipovodňových projektů z Národního plánu obnovy v gesci ministerstva zemědělství (MZe). Týká se to mimo jiné projektů na přehradách Orlík, Harcov nebo Jezeří.



Po 30 letech: V Troubkách by měla v roce 2027 začít stavba protipovodňových opatření

| Nase-voda.cz |

Troubky na Přerovsku by se měly po 30 letech od ničivých povodní dočkat zahájení stavby rozsáhlých protipovodňových opatření. Se stavbou projektu v podobě vybudování takzvaného prstencového ohrázení celé obce počítá Povodí Moravy v roce 2027, náklady se odhadují až na 600 milionů korun. Do té doby se musejí Troubky vypořádat s výkupem potřebných pozemků. Zástupci obce, Povodí Moravy a Olomouckého kraje dnes podepsali memorandum o spolupráci při realizaci těchto protipovodňových opatření, která by měla ochránit obec před stoletou vodou.



Seminář „Vodní hospodářství pod tlakem globální změny klimatu“

| Nase-voda.cz |

Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT (ÚTVP) zve na seminář k 70. výročí svého založení, který proběhne v prostorách VŠCHT (posluchárna AII (budova A), Technická 5, 166 28 – Praha 6, Dejvice, dne 6. října od 14.00 hodin.



Revitalizovaný rybník Štěpán na Opavsku pomůže podpořit biodiverzitu

| Ekolist.cz |

Revitalizovaný rybník Štěpán na Opavsku pomůže podpořit biodiverzitu v této přírodní rezervaci, která je zařazena mezi evropsky významné lokality Natura 2000. Proměna rybníku stála více než 36 milionů korun. Vodní plocha napomůže zadržování vody v krajině. V místě se bude také testovat v republice ojedinělý způsob ochrany ptačích hnízd před predátory, řekla ČTK mluvčí kraje Nikola Birklenová.



Chytrý obrubník. Vídeň bude zavlažovat stromy dešťovkou podle potřeby

| Enviweb.cz |

První teplé dny letošního roku opět v praxi ukázaly význam vzrostlých stromů v městských ulicích. Horko a sucho však trápí i stromy. Vídeň proto vyvíjí a aplikuje jednoduché zařízení, které podle potřeby propustí vodu z ulice přímo ke stromu. Město tím udrží dešťovou vodu v místě dopadu, dřeviny či trvalky získají potřebnou vláhu a sníží se objem vody odtékající bez užitku do kanalizace.



Odpady a recyklace:



Startuje sběrová soutěž pro Zelené firmy. Za vysloužilé elektro je čeká odměna

| Prumyslovaekologie.cz |

Od června do října 2023 mohou české firmy sbírat odpadní elektrozařízení a přenosné baterie či akumulátory. Společnost REMA Systém pak vyhodnotí tři vítěze, kteří odevzdají největší množství vysloužilého elektra a díky tomu získají vouchery na nákup elektroniky. Sběrová soutěž pro společnosti zapojené do projektu Zelená firma byla vyhlášena při příležitosti 15. narozenin této udržitelné iniciativy.



Komise varovala většinu členských států, že nesplní cíle v oblasti nakládání s odpady

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise v tiskové zprávě uvedla, že v nakládání s odpady panují mezi členskými zeměmi značné rozdíly. 18 z nich hrozí, že nesplní cíle v oblasti recyklace a skládkování.



Majitel lesa zaplatí 290 tisíc korun za nelegální navážku výkopového materiálu se stavebním odpadem

| Prumyslovaekologie.cz |

Na les je potřeba nahlížet jako na národní bohatství, které tvoří nenahraditelnou složku životního prostředí. Zachování jeho podstaty ve všech jeho funkcích je věcí veřejného zájmu. Za stav lesního majetku nese odpovědnost jeho majitel a je proto v jeho vlastním zájmu seznámit se důkladně se všemi právy a povinnostmi, které z vlastnictví plynou. Zavážení rokle výkopovým materiálem bez platného povolení mezi ně rozhodně nepatří.



Češi ročně vyhodí nábytek odpovídající 11 milionům křesel. Nejčastěji se zbavují pohovek, ukázala studie pro IKEA

| ikea.com.cz |

V roce 2022 vyhodili Češi až 353 tisíc tun nábytku, což je pro představu například více než 11,3 milionu kusů křesel STRANDMON. Na každého Čecha tak v průměru připadá nábytkový odpad odpovídající více než jednomu vyhozenému křeslu ročně. Zjištění přinesla unikátní studie, kterou si IKEA nechala vypracovat ve spolupráci s Cyrklem.



Města a obce odstartovaly realizaci projektu Odpady Olomouckého kraje

| Tretiruka.cz |

Města a obce zapojené do projektu Odpady Olomouckého kraje schválily poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu. Díky tomu se po dlouhých debatách dostává projekt do fáze realizace.

MONITORING 13. 6. 2023