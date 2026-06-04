Modernizovaná dohoda Evropské unie s Mexikem usnadní přístup českých firem na mexický trh

Evropská unie a Mexiko podepsaly tzv. Modernizovanou globální dohodu. Aktualizuje původní smlouvu z roku 2000 a posiluje hospodářské vztahy s klíčovým partnerem České republiky v Latinské Americe. Dokončení dohody má zásadní význam pro diverzifikaci obchodních vztahů, konkurenceschopnost tuzemských firem a také v kontextu s aktuální geopolitickou situací. Prohlubovat spolupráci se spolehlivými partnery po celém světě je pro Česko důležitější víc než kdy dřív.
„Mexiko je dlouhodobě nejvýznamnějším partnerem České republiky v Latinské Americe a druhým největším partnerem na americkém kontinentu po Spojených státech,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle Českého statistického úřadu připadá na Mexiko 54 % obratu zahraničního obchodu České republiky s regionem, což představuje 65,3 miliardy korun, a zároveň 55 % exportu v hodnotě 32 miliard korun. Vzájemný obchod navíc dlouhodobě roste.
„Modernizovaná globální dohoda podpoří česko-mexickou spolupráci v klíčových sektorech. Dnes se týká automobilového, energetického či elektrotechnického průmyslu a postupně se rozšiřuje také do high-tech oborů,“ dodává ministr Havlíček.
Už původní podoba globální dohody významně usnadnila vzájemný obchod, mimo jiné úplným odstraněním cel na průmyslové zboží. Modernizace dále odbourává cla v zemědělské oblasti, otevírá tak nové příležitosti například pro vývoz zpracovaných zemědělských produktů, cukrovinek nebo mléčných výrobků. Výrazné zlepšení se očekává také u fytosanitárních opatření, zejména u certifikace a v organizaci certifikačních misí. Úspěchem je rovněž zajištění ochrany 568 evropských zeměpisných označení původu.
„Pro české exportéry je klíčové další odstraňování netarifních překážek obchodu,“ říká vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu David Müller a dodává: „Jedná se například o zjednodušení celních procedur, uznávání mezinárodních standardů nebo omezení duplicitního testování výrobků. Velmi důležité je pro nás také zahrnutí automobilového balíčku do modernizované dohody.“
Modernizovaná dohoda upravuje i veřejné zakázky – výrazně zlepší postavení evropských firem. Mexiko do dohody zahrnulo nejen subjekty na federální úrovni, ale také jednotlivé federální státy. Evropská unie je přitom prvním partnerem, kterému se podařilo přístup do této části mexického trhu veřejných zakázek vyjednat.
V energetice se Mexiko zavazuje, že bude zacházet s investory z Evropské unie stejně jako s ostatními preferenčními partnery. Evropským firmám se zároveň otevírají širší možnosti v přístupu ke kritickým surovinám a jejich zpracování. Pomůže to s posílením odolnosti dodavatelských řetězců a stabilními a udržitelnými dodávkami strategických surovin. Smlouva rovněž zlepšuje ochranu evropských investic, rozšiřuje přístup na mexický trh služeb a posiluje ochranu duševního vlastnictví.
Globální dohoda vytváří rámec pro obchodní vztahy mezi Mexikem a členskými státy Evropské unie včetně České republiky. V platnost vstoupila v roce 2000, modernizace se vyjednávala od roku 2016 Definitivní shoda na textu dohody se oznámila v lednu 2025. Nové znění reaguje na proměny mezinárodního obchodu s cílem zahrnout všechny oblasti, které odpovídají moderním komplexním obchodním dohodám, a dále usnadnit vzájemný obchod a investice.
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