Ministři pro energetiku schválili balíček opatření, který nás připraví na příští zimu

České předsednictví ukončilo poslední jednání ministrů pro energetiku v Bruselu dalším velkým úspěchem. Ministři se shodli na klíčovém opatření, které má přispět ke stabilizaci cen plynu v Evropské unii, k ochraně spotřebitelů a k zajištění konkurenceschopnosti evropského průmyslu. V rámci balíčku schválily členské státy společné nákupy plynu, vzájemnou solidaritu a zrychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie.

Balíček opatření připravili ministři již na jednání mimořádné energetické Rady v listopadu a dnes úspěšně dotáhli jednání o nejsložitějším z nich. „Před samotným závěrem českého předsednictví se nám povedlo vyjednat kompromis o nařízení, kterým se zavádí cenový strop pro plyn. Toto opatření bude fungovat jako záchranná brzda, takže jeho úkolem bude držet ceny plynu pod kontrolou tak, aby nedošlo k opakování situace z léta tohoto roku, kdy byly ceny plynu několikanásobně vyšší než dosavadní maxima,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Kromě toho jsme definitivně schválili nový rámec pro urychlenou výstavbu obnovitelných zdrojů, vzájemnou solidaritu a mechanismus pro společné nákupy plynu. Tento balíček opatření výrazně pomůže s přípravami Evropy před zimou v příštím roce tak, aby evropské domácnosti i firmy měly dostatek energií za přijatelné ceny.“

Ministrům se během jednání podařilo najít shodu na podobě nouzového korekčního mechanismu trhu s plynem. Opatření zajistí, aby se ceny nemohly vyšplhat do tak závratných výšek, jako loni v létě a zabrání tak negativním dopadům na evropské občany a podnikatele, stanovením dynamického cenového stropu. Ten se spustí poté, co po dobu tří dnů cena TTF futures kontraktu na následující měsíc překročí 180 €/MWh a zároveň bude vyšší o minimálně 35 €/MWh ve srovnání s referenční hodnotou vypočtenou na základě aktuální globální ceny zkapalněného zemního plynu (LNG). Schválená podoba mechanismu zároveň obsahuje pojistky proti ohrožení přeshraničních toků plynu v EU a bezpečnosti dodávek do Evropské unie tak, aby byl trh i nadále atraktivní pro dodavatele plynu ze třetích zemí.

„Ačkoli se jedná o poměrně stručný návrh, jde o velice komplexní mechanismus s mnoha technickými prvky, který vzešel z intenzivního vyjednávání členských států a vyžadoval velmi citlivý přístup s cílem najít kompromisní řešení přijatelné pro všechny strany,” uzavírá ministr Síkela.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela svolal během svého předsedání celkem 5 mimořádných Rad pro energetiku v důsledku energetické krize. Českému předsednictví se podařilo přijímat opatření, která by za normálních okolností trvalo schválit měsíce či roky. Nejen proto si české předsednictví získalo přezdívku „energetické“.