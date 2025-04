Ministr Vlček v Třebíči: Neoddalujme podpis smlouvy na Dukovany

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček dnes navštívil svůj domovský Kraj Vysočina. Po jednání se společností I&C energo, dodavatelem komplexních služeb v oblasti kontroly a řízení, průmyslových informačních systémů a strojních činností s dlouholetou tradicí v oblasti jaderné energetiky, zamířil na jednání Okresní hospodářské komory Třebíč.

„Mohu zodpovědně říct, že korejská nabídka byla nejkvalitnější a nejlepší možná. Smlouva mezi investorem, kterým je ČEZ, a korejskou KHNP už je dokončena a prochází závěrečnými kontrolami. Nespekulujme a neodkládejme proto tento podpis, neexistuje pro to žádný relevantní důvod. Očekávám, že by k němu mohlo dojít v následujících několika týdnech,“ uvedl ministr na valné hromadě OHK Třebíč. „Stále platí má podpora co nejvyššího podílu českých firem na zakázce. S KHNP jsme si při mé únorové návštěvě Jižní Koreje odsouhlasili dosažení jejich zhruba 30% účasti souběžně s podpisem EPC smlouvy s tím, že stále platí také požadavek na 60% zapojení českého průmyslu v průběhu realizace zakázky,“ dodal Lukáš Vlček s tím, že ho těší, že jsou již známé první české firmy, které se na zakázce budou podílet.

„Včera bylo pozdě. Na zakázku století se v Třebíči zodpovědně připravujeme do všech detailů včetně potřebné infrastruktury. Pokračování jádra a práce pana ministra Vlčka v této oblasti je pro nás výborným signálem pro další rozvoj území. Víc než deset let se na dostavbu systematicky připravujeme, jak z hlediska rozvojových ploch, bytové výstavby a přípravy dopravní infrastruktury, tak z hlediska kapacit ve školách nebo podporou do zdravotnictví,“ podpořil na jednání za účasti zástupců KHNP co nejdřívější možný podpis starosta Třebíče Pavel Pacal.

„Oceňuji, že je pan ministr na své domovské Vysočině aktivní a významně podporuje zapojení lokálních firem do dostavby Dukovan. S kolegy z Okresní hospodářské komory Třebíč jsme dnes vládu vyzvali k bezodkladnému podpisu EPC kontraktu s preferovaným dodavatelem KHNP,“ zmínil předseda OHK Třebíč Petr Šmejkal.

Podnikatele na valné hromadě OHK zajímala také současná situace ohledně cel. „Je dobře, že Spojené státy rozhodly o odložení plánovaných cel a že i Evropská unie dnes pozastavila svá odvetná opatření. Od začátku zdůrazňuji, jak při jednání s americkou administrativou, tak s kolegy ministry států EU, že jakákoliv celní válka nahrává pouze našim společným rivalům. Věřím, že mezi EU a USA dojde k dohodě,“ uvedl na jednání ministr.