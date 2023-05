Ministr Síkela jednal se zástupci obcí z okolí podnikatelského parku v Líních

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se setkal s vedením obcí, v jejichž okolí plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vystavět strategický podnikatelský park. Na jednání je ujistil o tom, že v souladu s jejich podněty dojde ke zmenšení podnikatelského parku, snížení maximálního počtu zaměstnanců a dalším zárukám ve prospěch obcí. Realizaci těchto změn definitivně potvrdí změna zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, záruky ze strany státu vůči obcím může ještě posílit kooperační model společného provozu parku, jehož založení ministr starostům navrhl.

Strategický podnikatelský park Líně je lokalitou, kde by v České republice mohla vzniknout továrna na výrobu baterií do elektromobilů, takzvaná gigafactory. „Jde o projekt, který je naprosto zásadní pro budoucnost České republiky a náš automobilový průmysl. Ten zajišťuje desetinu českého HDP a až čtvrtinu exportu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že právě proto vláda vnímá získání této investice jako naprostou prioritu pro náš stát a jeho budoucnost.

„Uvědomujeme si ale také fakt, že tento projekt bude mít nezpochybnitelné dopady na životy lidí žijící v okolí. Proto je i pro nás důležité, že se podařilo zohlednit řadu požadavků na udržitelný rozvoj regionu. A já garantuji, že beze zbytku dodržíme vše, na co si s místními plácneme,“ zdůraznil ministr Síkela a připomněl, že plánovaný projekt postupně doznává řady změn ve prospěch obyvatel regionu. Tyto změny definitivně potvrdí aktualizace zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, která se zpracovává na žádost MPO.

Změna zásad územního rozvoje počítá především se zmenšením plánovaného parku a snížením počtu zaměstnanců. Kromě toho se stát s obcemi dohodl na budoucí podobě dopravní infrastruktury, která sníží dopravní zátěž pro obce a celkově zlepší zdejší dopravní situaci. Konkrétně půjde o sjezd z dálnice D5, výstavbu přeložky II/180 a urychlení přeložky I/26.

Samozřejmostí je to, že součástí případné výstavby bude plán pro rozvoj celé lokality a jejího okolí udržitelným způsobem. Ten počítá například se zeleným pásem kolem celého parku. Změna zásad územního rozvoje zahrnuje také zpřísnění toho, jaký projekt bude možné v místě parku realizovat. Nově by mělo jít o projekt s vyšší přidanou hodnotou. Tím, co otevře prostor k tomuto rozvoji území, je scelení pozemků plánovaných pro budoucí park.

„Jsem si jistý, že tento projekt bude mít pro okolní obce řadu pozitivních přínosů. Uvědomujeme si ale také, že tímto na místní občany přenášíme velkou zodpovědnost. Chceme na rozvoji projektu spolupracovat s obcemi jako partneři, proto jsem dnes starostům představil návrh společného podniku,“ říká ministr Síkela a dodává, že tento podnik dá obcím jistotu, že budou mít vliv na provoz podnikatelského parku a na další rozvoj území parku.

„Kromě změn zásad územního rozvoje a budoucího smluvního zajištění splnění dalších požadavků obcí tento podnik a jeho fungování jednoznačně ukotví změny, které v rámci projektu proběhly v návaznosti na podněty obcí a ty si budou moci jejich dodržení pohlídat,“ uvádí Síkela s tím, že podobný společný podnik by byl naprosto unikátní v rámci fungování České republiky. „Místní díky tomu získají možnost být součástí celého projektu. Takový model fungování mezi obcemi a státem je unikátní v rámci České republiky. Podobný model funguje například ve Švédsku,“ dodává ministr Síkela.

„Velice si vážíme férového gesta státu, kdy nás za měsíce často nepříjemných jednání odměnil tím, že slíbil zásadně zmenšit průmyslovou zónu kolem letiště, i když se Volkswagen pro tuto lokalitu nerozhodne. Je to veledůležitý signál, že naše obavy bere stát vážně. Stejně tak jsme rádi za nabídku neprůstřelné záruky toho, že budeme moci ovlivnit množství a skladbu zaměstnanců v zóně. Pokud se tento návrh ukáže jako životaschopný, budou zajištěny dva naše zásadní požadavky,“ komentuje jednání starosta Dobřan Martin Sobotka a dodává:

„Zmenšení zóny o 500 hektarů na 200 hektarů a limit 5000 zaměstnanců, což může být až o 45 000 méně, než hrozí dnes. To jsou dva skokové pokroky, krůček po krůčku budeme usilovat o záruky všech dalších věcí, nejvíce nás teď za obce pálí situace lidí z Nové Vsi. Bojí se toho, jak se zaručí zrušení severního sjezdu a logicky chtějí oddálit fabriky co nejdál od svých oken, k čemuž je u státu dobrá vůle, ale je potřeba i pomoc Plzně."

„Nyní budeme s obcemi vyjednávat o konečné podobě tohoto podniku, o rozdělení pravomocí a dalších detailech. Uvědomujeme si ale, že jeho vznik je během na dlouhou trať a bereme v potaz, že obce od nás budou potřebovat záruky o dojednaných změnách co nejdříve," popisuje další postup vrchní ředitel digitalizace a inovací Petr Očko, který je pověřený řízením agentury CzechInvest a dodává: „Ty bychom jim rádi poskytli prostřednictvím smluv, které budou zahrnovat dohody o vybudování potřebné dopravní infrastruktury, o splnění požadavků obcí včetně prvních investičních projektů v oblasti sociální infrastruktury či o založení společného podniku.“