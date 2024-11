Ministerstvo mění vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. V rámci přípravy na přechod na novou právní úpravu vedení průběžné evidence a podávání ročního hlášení totiž ministerstvo seznalo, že právní úprava obsahuje dílčí nedostatky.

Podle přechodného ustanovení v § 80 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady se v letech 2021 až 2024 průběžná evidence vede a roční hlášení za tyto roky se podávají podle požadavků předchozí právní úpravy, tj. vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Současně přechodné ustanovení v § 80 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb. výslovně uvádí, že v letech 2021 až 2024 se průběžná evidence odpadů v zařízení určeném pro nakládání s odpady, které přijímá vybrané kovové odpady, nevede podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Vyhláška č. 273/2021 Sb., která nabyla účinnosti 7. srpna 2021, nastavila poměrně dlouhé přechodné období pro přizpůsobení se na nový způsob vedení průběžné evidence a ohlašování souhrnných údajů z ní, aby měly povinné subjekty dostatek času se na novou právní úpravu a povinnosti pro ně z ní vyplývající připravit.

Od 1. ledna 2025 nastupuje povinnost, aby průběžná evidence, kterou jsou původce odpadu, provozovatel zařízení a obchodník s odpady povinni podle § 94 odst. 1 zákona o odpadech vést, byla nově vedena za rok 2025 podle nové právní úpravy, tedy podle úpravy ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. Současně budou muset být souhrnné údaje z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok (tj. roční hlášení) v roce 2026 (za rok 2025) poprvé ohlašovány podle přílohy č. 13 k této vyhlášce.

V rámci přípravy na přechod na novou právní úpravu vedení průběžné evidence a podávání ročního hlášení Ministerstvo životního prostředí seznalo, mimo jiné i na základě podnětů z praxe, že úprava obsahuje dílčí nedostatky. Aby byl náběh na novou právní úpravu co nejhladší přistupuje proto k úpravám zejména v příloze č. 13 a příloze č. 14 vyhlášky a odpovídající úpravu přílohy č. 4 vyhlášky č. 345/2021 Sb. a příloze č. 8 ve vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů

Přechodné ustanovení v § 83 odst. 2 vyhlášky č. 273/2021 Sb., upravuje kritéria pro ukončení režimu odpadu pro recykláty ze stavebních a demoličních odpadů. Tato kritéria se vztahují jednak na zeminy a přírodní kamenivo a dále na nejběžnější recykláty ze stavebních a demoličních odpadů. Tato kritéria byla nastavena na přechodné období do 31. prosince 2024, přičemž by měla být přijata zcela nová komplexní právní úprava konce režimu odpadu pro tyto materiály jednotlivými vyhláškami. Tyto vyhlášky však dosud nebyly přijaty, je proto třeba, aby bylo přechodné období podle § 83 odst. 2 vyhlášky č. 273/2021 Sb. prodlouženo, a to do konce roku 2027 tak, aby bylo možné tyto recyklované materiály nadále využívat mimo režim odpadů.

Oddělené soustřeďování biologických odpadů

S ohledem na nutnost zpřesnění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic se upravuje povinnost obcí zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologických odpadů. Obce budou muset zajistit místa také pro biologické odpady živočišného původu. Současně se zachovává možnost nahradit podstatnou část kapacity pro biologické odpady systémem komunitního kompostování.

Zařízení, která zpracovávají vedlejší produkty živočišného původu

Na zařízení, která zpracovávají vedlejší produkty živočišného původu, se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie. Vyhláška č. 273/2021 Sb. již v platném znění do velké míry požadavky těchto předpisů v rámci podmínek pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů přebírá, nicméně v některých případech se vyskytují odchylky v povinnostech. Aby provozovatelé těchto zařízení nemuseli plnit obdobné povinnosti dvakrát, návrh volí přístup, podle kterého bude možné postupovat výhradně podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Termín připomínek: 26. listopadu 2024

