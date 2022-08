Maďarský zákaz vývozu energetických surovin by se neměl týkat plynu

Poté, co Maďarsko v polovině července vyhlásilo stav energetické nouze a přijalo řadu opatření včetně potenciálního zákazu vývozu energetických surovin, stále není zcela jasné, na které komodity by se zákaz vývozu měl vztahovat. Podle vyjádření vládních představitelů z tohoto týdne by se zákaz neměl vztahovat na zemní plyn, ten však země v žádných zásadních objemech v poslední době neexportuje.

Kromě opatření pro posílení energetické bezpečnosti koordinovaných na úrovni EU jednotlivé členské státy činí vlastní kroky. Výjimkou není ani Maďarsko, které již v polovině minulého měsíce oznámilo vyhlášení stavu energetické nouze, se kterým by mohl přijít i zákaz vývozu vybraných energetických surovin.

"Ve světle evropské energetické krize a nedostatečných opatření na úrovni EU přijala vláda energetický krizový akční plán, aby se připravila na zimu a zabránila krizi v zásobování. Vláda neomezuje vývoz zemního plynu," uvedla na začátku tohoto týdne Zsofia Konczová, náměstkyně na maďarském ministerstvu průmyslu a technologie.

Jak již dříve uvedl Attila Steiner, další z náměstků ministerstva, zákaz vývozu by se mohl týkat hnědého a černého uhlí, koksu, briket, palivového dřeva včetně pelet či dalších energetických komodit. Pokud by objem energetických surovin určených pro vývoz měl ohrozit energetickou bezpečnost země, museli by si tak vývozci zažádat u ministerstva o případné povolení.

Tyto plány však podle serveru Argus nemají závaznou podobu a vláda stále připravuje dekret, který má objasnit detaily případného zákazu vývozu. V případě zemního plynu by však ani případné omezení vývozu do dalších zemí nemělo mít zásadní dopady, jelikož Maďarsko je čistým dovozcem a plyn v některých obdobích přepravuje v relativně nízkých objemech do Rumunska, Chorvatska či na Ukrajinu.