Letošní úroda z rekultivací uhelných lomů nese značku biokvality

Na polích, která na rekultivovaných plochách lomů ČSA a Vršany obhospodařuje společnost Rekultivace ze skupiny Sev.en, skončily žně. Letos poprvé tu sklízí úrodu v biokvalitě. Společnost totiž hospodaří výhradně podle pravidel ekologického zemědělství a získala certifikát české certifikační organizace Kontrola ekologického zemědělství, který rostlinné i živočišné produkty společnosti Rekultivace označil jako bio.

Letošní výnosy z polí a luk na rekultivacích jsou nižší, než bývalo zvykem v minulých letech. Je to daň za biokvalitu místní zemědělské produkce. „Rostliny v ekologickém zemědělství čerpají živiny především z půdy, je zakázáno používání minerálních dusíkatých hnojiv a geneticky modifikovaných surovin. Produkty ekologického zemědělství nesmí být ošetřeny pesticidy. Namísto pesticidů používáme prutové brány, které likvidují plevel spolehlivě mechanicky,“ vysvětlil princip ekologického zemědělství ředitel společnosti Rekultivace Tomáš Šolar. K hnojení Rekultivace namísto chemických hnojiv využívají chlévskou mrvu, kterou společnost získává jako vedlejší produkt vlastního chovu skotu.

Na výnos má vliv také sucho, se kterým zemědělci bojovali celý červenec. „Jestliže jsme v minulých letech sklidili trojnásobný objem vojtěšky a mohli sklízet třikrát, letos jsme měli pouze první seč a probíhá druhá,“ zhodnotil Tomáš Šolar.

Krmiva pro dobytek by ale i tak mělo být dost. Rekultivace potřebují zhruba 2 500 až 3 000 balíků sena, což by se mělo podařit sklidit. Obilí se sklízí na polích o rozloze 350 hektarů. Většina toho, co zaměstnanci Rekultivací na polích sklidí, jde do výkupu. Část úrody se nechává jako krmivo pro krávy, kterých se na vnitřních výsypkách lomů ČSA a Vršany pase zhruba stovka, kromě toho mají Rekultivace ve svém areálu v Záluží kolem dvou desítek mladých býků ve výkrmu. Část z úrody obilovin slouží i pro dokrmování lesní zvěře na zrekultivovaných plochách.

„Pole v okolí těžebních lokalit jsou oseta především ječmenem, pšenicí, ovsem a hořčicí. Výnosy jsou spíše průměrné, ale s ohledem na to, že hospodaříme na zrekultivovaných plochách zcela bez jakékoli chemie a herbicidů, jsme s úrodou spokojeni,“ podotkl ředitel.

Také maso z chovného skotu je v biokvalitě. „I v tomto případě postupujeme podle pravidel ekologického zemědělství. V živočišné výrobě musí farmáři zvířatům zajistit dostatečný přístup k volným výběhům, zároveň se klade velký důraz na to, čím jsou krmena a jestli nejsou během života zbytečně izolována. Všechny tyto podmínky splňujeme. Ke krmení využíváme píci z našich luk, které nejsou nijak chemicky ošetřené. Náš skot má dostatečně prostorné pastviny, přístup k vodě,“ uzavřel Tomáš Šolar.