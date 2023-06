Letní přestávka v příjmu žádostí do Nové zelené úsporám začne 30. června v 15 hodin

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s přechodem financování programu Nová zelená úsporám pod Modernizační fond bude příjem žádostí o dotace dočasně přerušen 30. června 2023 v 15.00 hod. Rozeběhne se opět v září 2023.

Dotační „prázdniny“ se nedotknou podání žádostí u domácností s nižšími příjmy v programu Nová zelená úsporám Light, stejně jako administrace a schvalování již přijatých žádostí, dokládání realizace úsporných opatření ani vyplácení finančních prostředků v Nové zelené úsporám. Bez přerušení poběží i kotlíkové dotace vyhlašované postupně jednotlivými kraji v letních měsících.

Nová etapa programu Nová zelená úsporám umožní od září čerpat dotace většímu množství domácností, než tomu bylo doposud. U většiny opatření zůstávají podmínky poskytnutí dotace stejné, nebo jsou výhodnější. Nabídka podporovaných opatření se rozšíří o výměnu starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo, významně se navýší podpora zateplení i dalších úsporných opatření. Navíc se zjednoduší požadavky na instalaci fotovoltaických systémů i celý proces vyřízení žádosti.

Žadatelé nemusí mít obavy, pokud nestihnou podat žádost v červnu. Léto mohou využít na přípravu nebo realizaci svého projektu a o dotaci požádat zpětně v září.

Pouze v některých případech se vyplatí podat žádost do konce června. Stihnout by to měli například zájemci o dotaci na výstavbu nízkoenergetických domů, které již v nové etapě programu dotovány nebudou. Podpora novostaveb bude cílit pouze na pasivní domy, kde je efekt energetických úspor největší. Úpravy se dotknou i adaptačních opatření jako jsou nádrže na dešťovou vodu, zelené střechy či dobíjecí stanice pro elektromobily.

Kompletní nastavení programu v nové etapě najdete na stránce Podmínky NZÚ od září 2023