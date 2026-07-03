LDF MENDELU a její partneři posilují evropské klimaticky odolné lesnictví díky projektu IN-SYLVA Europe

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) spolu se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) a předními českými institucemi působícími v oblasti lesnického výzkumu vítají zařazení projektu IN-SYLVA Europe do Cestovní mapy ESFRI 2026.
Tento krok představuje významný milník pro evropský lesnický výzkum a zároveň řadí Českou republiku mezi klíčové partnery budoucí evropské výzkumné infrastruktury zaměřené na klimaticky odolné lesy. Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) oficiálně informovalo koordinační tým IN-SYLVA Europe o úspěšném hodnotícím procesu a následném zařazení do Cestovní mapy ESFRI 2026. To potvrzuje vědeckou excelenci a strategický význam budování první evropské výzkumné infrastruktury zaměřené na experimentální výzkum adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu.
IN-SYLVA Europe propojuje dosud roztříštěnou síť evropských experimentálních lesních ploch, analytických platforem a modelovacích kapacit do koordinované výzkumné infrastruktury. Jejím cílem je vytvářet vědecky podložená řešení podporující adaptaci lesních ekosystémů na sucho, vlny veder, disturbance, škůdce i měnící se požadavky na hospodaření. Infrastruktura je založena na propojení faktorů genetika × prostředí × hospodaření (G×E×M) v rámci dlouhodobých experimentálních sítí napříč hlavními lesními ekosystémy Evropy.
Čeští partneři do infrastruktury zapojí dlouhodobé experimentální lesní plochy, moderní analytická pracoviště, pokročilé modelovací nástroje i vzdělávací programy, čímž posílí všechny čtyři pilíře služeb IN-SYLVA – In situ, In lab, In silico a In edu.
„Zařazení IN-SYLVA Europe do Cestovní mapy ESFRI představuje historický úspěch evropské lesnické vědy,“ uvedl doc. Boris Rewald, koordinátor českých aktivit v rámci IN-SYLVA Europe a pokračoval: „Evropa naléhavě potřebuje experimentálně ověřené poznatky o tom, které postupy lesního hospodaření povedou k dlouhodobému zachování produktivity, biodiverzity a odolnosti lesních ekosystémů v měnících se klimatických podmínkách. Prostřednictvím IN-SYLVA Europe budeme naši expertízu převádět do vědecky podložených řešení, praktických doporučení a nástrojů pro rozhodování, které evropským vlastníkům lesů, lesním hospodářům i tvůrcům politik pomohou urychlit přechod ke klimaticky chytrým, druhově pestrým a odolným lesům.“
Pro LDF MENDELU je účast v projektu IN-SYLVA Europe navázáním na dlouhodobé investice do mezinárodní spolupráce a výzkumné infrastruktury, včetně projektu EXCELLENTIA, který posílil odborné kapacity v oblasti ekologie kořenových systémů, mykorhizních interakcí a adaptace lesních ekosystémů na globální změnu. Společně s experimentálními lesními plochami ŠLP Křtiny, moderními laboratořemi a odborným zázemím umožňují tyto kapacity univerzitě přispívat k vývoji integrovaných řešení pro klimaticky odolné lesnictví a udržitelné využívání obnovitelných dřevních surovin.
Český příspěvek je koordinován prostřednictvím vznikajícího konsorcia CZ-IN-SYLVA, které sdružuje přední organizace působící v oblasti lesnického a krajinného výzkumu. Mezi hlavní partnery patří: Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU), Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU (ŠLP Křtiny), Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU), Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) a Výzkumný ústav pro krajinu, v. v. i. (VÚK).
Tyto instituce společně disponují špičkovými výzkumnými infrastrukturami a odbornými kapacitami pokrývajícími celý obor lesnictví a dřevařství. Jejich experimentální plochy, laboratoře, databáze a digitální služby vytvoří páteř českého příspěvku ke všem čtyřem pilířům služeb evropské výzkumné infrastruktury IN-SYLVA.
Na těchto kapacitách budou čeští partneři rozvíjet a ověřovat scénáře adaptace lesů, které umožní hodnotit vliv pěstebních zásahů, druhové diverzifikace a hospodaření ve smíšených porostech na odolnost, produktivitu, biodiverzitu a poskytování ekosystémových služeb v podmínkách budoucího klimatu. Získaná data budou využívána v celoevropských rámcích poskytujících vědecky podložená doporučení pro adaptivní hospodaření v lesích a zmírňování dopadů změny klimatu. České instituce se již nyní podílejí na klíčových výzkumných tématech IN-SYLVA, mezi něž patří adaptační strategie lesů, management odolnosti či adaptace založená na podpoře biodiverzity v podmínkách sucha.
Vedle výzkumu sehrají čeští partneři významnou roli také v rámci pilíře In Edu, kde budou zajišťovat mezinárodní vzdělávání, odbornou přípravu a přenos znalostí do praxe. Tímto přispějí k rychlejšímu zavádění nejnovějších vědeckých poznatků do lesnické praxe v České republice i v dalších evropských zemích.
Po zařazení do Cestovní mapy ESFRI 2026 vstupuje IN-SYLVA Europe do přípravné fáze, během níž budou zapojené země vytvářet právní, organizační a finanční rámec budoucí výzkumné infrastruktury. Čeští partneři budou spolupracovat na rozvoji národních kapacit a budování českého uzlu CZ-IN-SYLVA, aby se české experimentální lesy a výzkumná pracoviště staly nedílnou součástí dlouhodobé evropské infrastruktury pro výzkum adaptace lesů na změnu klimatu.
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