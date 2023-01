Kromě spalování odpadů se do EU ETS patrně dostane i skládkování

V prosinci dosáhla Rada EU a Evropský parlament předběžné politické dohody k revizi systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Uhlíkové clo se bude nově vztahovat i na sektory, které do systému dosud nespadaly.

Rada a Evropský parlament schválily úpravy EU ETS v přísnější podobě, než byl návrh Evropské komise. Dohodly se na tom, že se celkový cíl snížit do roku 2030 emise v odvětvích, na které se emisní systém vztahuje, zvýší na 62 %. Podle Svazu průmyslu a dopravy není zpřísnění systému EU ETS pro český průmysl moc dobrou zprávou. Dojde tím k nárůstu ceny emisní povolenky, tím řadě průmyslových podniků vzrostou vstupy a zároveň dojde ke zdražení elektřiny a tepla.

„Místo, aby se Rada dohodla na uvolnění emisních povolenek z MSR a snížila tak aspoň částečně její cenu, což by se také pozitivně promítlo do ceny elektřiny a tepla, souhlasila naopak s dalším stažením povolenek z trhu. Rada podlehla tlaku Evropského parlamentu na překotné snižování emisí, který si stále neuvědomuje realitu, před níž evropský průmysl nyní stojí,“ komentuje výsledek revize Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Dohodnuto bylo také to, že do oblasti působnosti systému s emisními povolenkami budou zahrnuty emise z námořní dopravy. Dále bude vytvořen samostatný systém obchodování s emisemi pro odvětví budov a silniční dopravy a paliv pro další odvětví. Již v rámci předběžné dohody bylo domluveno zvýšení ambicí v nařízení EU o „sdílení úsilí“ (ESR). Členským státům stanoví závazné roční cíle v oblasti emisí skleníkových plynů v odvětvích, která v současné době nejsou zahrnuta do systému EU ETS. Mezi tato odvětví patří budovy, zemědělství, průmyslová malovýroba, doprava a odpady.