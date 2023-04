Každý původce je povinen předávat odpad pouze oprávněným osobám, které dnes nazýváme provozovateli zařízení. Předem si musí ověřit, zda je zvažovaná firma pro předání odpadu řádně povolena a oprávněna jeho druh odpadu přijmout. Je také potřeba zvážit, zda dává odpad mobilnímu nebo stacionárnímu zařízení. Proč je zrovna toto důležité?

Podle výkladové praxe musí mobilní zařízení přijet za odpadem a ne naopak, i když to mnohdy může být daleko nákladnější. Pokud původce odpadu odveze, nebo nechá odvézt svůj odpad za mobilním zařízením, bere se to jako porušení zákona, ačkoliv to z § 13 odst. 1 písmeno e bod 1 přímo nevyplývá. A co když mobilní zařízení nemůže vjet tam, kde se odpad nachází? Co když zaparkuje za městem na pronajatém pozemku, všechno splňuje a odpad je vyvezen za město, aby se ve městě neprášilo a nedělal hluk. Je toto tedy také porušení zákona o odpadech?

Vše probereme v úvodní panelové diskusi konference Odpady v podnikové ekologii s názvem „Kam s odpadem podle zákona“. Diskusi bude řídit Ing. Tomáš Lank, který na základě několika nálezů kontrol tento problém řeší ve své praxi podnikového ekologa. Svým názorem do diskuse přispěje také odpadový expert Ing. Petr Šulc, pohled České inspekce životního prostředí zprostředkuje Ing. Martin Zemek, Ph.D., názor krajské hygienické stanice představí RNDr. Miroslava Hrušková a na legislativní výklad se zeptáme i zástupce ministerstva životního prostředí.

Další témata, která probereme v rámci panelových diskusí:

Povinnost třídění KO ve firmě a možnosti upuštění od třídění.

Přeprava NO v rámci areálu a po veřejné komunikaci v rámci vnitrostátní dopravy.

Přeshraniční doprava (revize nařízení o přepravě odpadů).

Kaly – infekční odpad.

Změny v evidenci obalů a nové povinnosti.

Opakované použití obalů a možné cesty pro využití odpadů z obalů (reuse)

Diskutovat budou: Ing. Tomáš Lank, Ing. Martin Zemek, Ph.D. (ČIŽP), Mgr. Štěpán Jakl (MŽP), Ing. Petr Šulc (SPDS), RNDr. Miroslava Hrušková (KHS), Ing. Jana Káčerová (KÚ Zlínského kraje), Ing. Václav Kuncl (Inisoft), Ing. Tadeáš Narovec, RNDr. Miloš Kužvart (ČAObH), Ing. Pavlína Kulhánková (MPO), Mgr. Martin Fojtík (EKO-KOM) a další.

16. 5. 2023 | 9:00 - 16:00 | také on-line stream | www.konferenceope.cz