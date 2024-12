Je třeba jednat, dokud je ještě čas, vyzývá Cefic. Obává se o budoucnost průmyslu v EU

Podle zástupců evropského chemického průmyslu se obor nachází v bodě zlomu a pokud nedojde ke konkrétním opatřením, čeká odvětví další úpadek, který ohrozí celou jeho budoucnost v Evropě.

Krušné roky

Situace je podle sdružení Cefic (Evropské rady chemického průmyslu) kritická. Uplynulý rok byl kvůli slabé poptávce, rostoucí úrokové sazbě, inflaci a ruské válce na Ukrajině, která rozkolísala ceny energií, pro chemický průmysl v Evropě opět „turbulentní“. Právě náklady na energie, které jsou v Unii dvakrát až čtyřikrát vyšší než na jiných kontinentech, jsou pro energeticky náročná odvětví neudržitelně vysoké.

Navíc je podle Ceficu regulační systém EU příliš složitý, pomalý a často protichůdný. Na co ostatně narážela i nedávná Draghiho zpráva o konkurenceschopnosti Evropy. Evropskému průmyslu, a nejen jemu, nepomáhá ani americký zákon o snižování inflace (Inflation Reduction Act), který před dvěma lety přijal americký Kongres a zajišťuje americkým firmám vysoké dotace na zelené projekty. Podle sdružení tento zákon unijní průmysl „ještě více znejišťuje“.

V minulém roce vykázal chemický průmysl v EU třetí největší pokles výroby. Opět došlo k tomu, že využití kapacit se v chemickém průmyslu snížilo, takže ve třetím čtvrtletí roku 2023 dosáhlo 74 %. Vzhledem ke skutečnosti, že obor musí do roku 2050 dekarbonizovat a stát se klimaticky neutrálním, nemá pro náročnou transformaci, která si vyžádá miliardy dalších investic, příliš dobré výchozí podmínky.

Je čas jednat

„Dochází ke snižování investic a množství pracovních míst, zatímco oblasti s jednoduššími, rychlejšími a podporovanějšími rámci jdou rychle kupředu. Nejedná se jen o varování – už se to děje,“ uvádí sdružení Cefic, které evropské lídry vyzývá k tomu, aby vyhodnotili Antverpskou deklaraci pro Evropskou průmyslovou dohodu a pomohli obnovit podnikatelské prostředí, které podpoří investice v Evropě. Ta požaduje, aby došlo k vytvoření Evropské průmyslové dohody, která by doplnila Green Deal a podpořila průmysl v EU.

„Nemělo by již dále docházet k zavírání závodů a ztrátám pracovních míst kvůli těžkému, nákladnému a pomalému evropskému systému. Musíme rychle a efektivně spolupracovat, abychom z Evropy udělali to nejlepší místo pro podnikání,“ říká Marco Mensink, generální ředitel Cefic, který naráží na to, že se chemický průmysl dostává do útlumu. Například BASF, největší chemická společnost na světě, zavírá v Německu některé své závody.

„Budoucnost Evropy jako průmyslového lídra nicméně závisí na rozhodnutích, které učiníme dnes. Samotné Zelené dohodě hrozí, že se bude odehrávat mimo EU. Chemický průmysl je připraven podpořit Komisi ve vytvoření odolné, udržitelné a prosperující Evropy. Nyní je čas jednat – než bude příliš pozdě,“ dodává Cefic.