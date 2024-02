Jaké procesy jsou ekonomicky a ekologicky efektivní? Pomůže environmentální účetnictví

Udržitelnost nebo čistou produkci dnes nahradila slova jako je uhlíková stopa, ESG reporting nebo oběhové hospodářství. „Není jasné, v čem přesně je rozdíl, protože stále mluvíme o tom samém, a sice, že chceme budoucím generacím zajistit udržitelné prostředí,“ říká Katarína Kajánková. Nicméně je podle ní důležité připustit si, že zabývat se výsledkem - odpady není zajímavé.

Na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii 2024 přispěla přednáškou o ISO normách a environmentálním účetnictví, kterou se snažila ukázat, jak ekologicky a ekonomicky hodnotit firemní procesy.

Ekologové by měli v podniku řídit vstupy, procesy a výstupy. Často se ovšem dostávají do situací, kdy se zabývají pouze výstupy. „Například, když máme odpady, které musíme dobře třídit a zajistit jejich správné využití – aby nebyly skládkovány, ale namísto toho byly materiálově nebo energeticky využity. Dále abychom produkovali odpadní vodu, která splňuje námi stanovené limity a produkovali co možná nejméně emisí do ovzduší,“ uvádí Katarína Kajánková.

Ekolog se tak mnohdy dostává až na samotný konec - k hromadě odpadů, znečištěné vodě nebo emisím do ovzduší, což je místo, kde už toho mnoho dělat nelze. Může vymyslet nějaký způsob, kterým se budou optimálně a ekonomicky likvidovat, ale těžko může přijít s řešením v duchu oběhového hospodářství.

Potřebuje proto vstupovat do procesů a řídit je, stejně tak i vstupy, aby mohl zajistit, že firma produkuje minimum odpadů nebo emisí. Musí se dostat na začátek a být součástí ekodesignu, neboli tvorby výrobku, zabývat se životním cyklem výrobků i tím, jakým způsobem fungují služby atd. „To, co dnes definuje čistou a udržitelnou produkci, je sledování uhlíkové stopy, reportování a vůbec takový způsob fungování firem, kdy je produkce a vůbec celý systém nastaven udržitelně,“ vysvětluje Katarína Kajánková.

Systém řízení podniku z hlediska životního prostředí

Ekologové pracují a používají normy, které jsou běžně zavedeny ve firemních systémech. Typicky se jedná o normu ČSN EN ISO 140022 - Systémy environmentálního managementu, která přesně definuje, které dokumenty a jak je nutné je připravit pro splnění normy a certifikace. Certifikace je zárukou, že společnost dodržuje zásady ochrany životního prostředí.