Jak správně plnit ohlašovací povinnosti v ISPOP v roce 2025

Česká informační agentura životního prostředí pro Ministerstvo životního prostředí spravuje a provozuje Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který zabezpečuje příjem, zpracování a následnou distribuci vybraných hlášení příslušným institucím veřejné správy (na základě legislativních ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí.

Ohlašovací období probíhá standardně v prvním čtvrtletí daného roku a ohlašovací povinnost se vztahuje na agendu odpadů, ovzduší, vody, obalů a IRZ (Integrovaný registr znečišťování).

Stanovené legislativní termíny pro podání hlášení za uplynulý rok jsou následující:

do 31. ledna – vybrané ohlašovací povinnosti v agendě ochrany vod,

do 15. února – vybrané ohlašovací povinnosti v agendě obalů, odpadů a poplatkové přiznání v agendě ochrany vod,

do 28. února – vybrané ohlašovací povinnosti v agendě odpadů,

do 31. března – vybrané ohlašovací povinnosti v agendě ochrany ovzduší, IRZ a ročních zpráv v agendě odpadů.

V roce 2025 bylo v rámci systému ISPOP přijato 162 138 hlášení napříč agendami a celkový počet ohlašovacích povinností vázaných k tomuto období byl 31. Z celkového počtu přijatých hlášení jich bylo až 99,5 % validních, tedy takových, které uživatelé odeslali bez problému.

Odpady

Nejvyšší počet přijatých hlášení je každoročně evidován v agendě odpadů, a to pro ohlašovací povinnost „hlášení o produkci a nakládání s odpady“. V letošním roce bylo na konci ohlašovacího období zaznamenáno 93 367 přijatých hlášení a oproti předešlému roku byl zaznamenán nárůst odeslaných hlášení do systému ISPOP o 2,04 %. Nejvyšší počet přijatých hlášení za konkrétní den byl evidován 26. února, kdy bylo celkově přijato 9 937 hlášení.

K 2. lednu 2025 byly pro účely ohlášení v systému ISPOP zveřejněny 3 kompletně přepracované formuláře pro agendu odpadů, tzv. roční zprávy o zpětném odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů a pneumatik. Změny byly realizovány na základě požadavků odborných garantů MŽP a byly jak legislativního charakteru, tak charakteru zlepšující uživatelský komfort či kvalitu dat.

Vody

Na začátku ohlašovacího období byl do ISPOP v agendě ochrany vod nasazen nový formulář, tzv. havarijní karta. Ta obsahuje důležité informace z havarijních plánů provozů, které nakládají se závadnými látkami a u nichž hrozí kontaminace vodních toků. Součástí havarijní karty je i digitalizovaná verze havarijního plánu.

Celkový počet přijatých hlášení v agendě ochrany vod činil více než 30 tisíc hlášení, včetně poplatkového přiznání podávané do 15. února (přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a přiznání za odebrané množství podzemní vody).

Ovzduší a IRZ

Nejvíce hlášení v agendě ovzduší se týkalo souhrnných provozních evidencí, které musí provozovatelé vyjmenovaných stacionárních zdrojů každoročně odevzdávat za uplynulý kalendářní rok – a to nejpozději do 31. března. Celkový počet přijatých hlášení přesahoval 17 tisíc (17 397) a počet poplatkových přiznání byl více než 700.

Nezávisle na ohlašovacím termínu v průběhu celého roku ohlašují do ISPOP odborně způsobilé osoby formuláře pro kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, tj. typicky kotlů určených k vyhřívání objektů. Pro tuto kontrolu musí mít odborně způsobilé osoby udělené oprávnění ze strany výrobce takového kotle. V porovnání s ohlašovacím obdobím v roce 2024 byl pozorován nárůst v počtu přijatých hlášení o 22 %, a to na celkový počet 6775.

V agendě IRZ bylo přijato celkově více než 2,5 tisíce hlášení a bylo zaevidováno 64 nových provozoven, tedy zařízení, které vykonávají dle zákona definovanou činnost, která může být riziková s ohledem na znečišťování životního prostředí. Evidence provozovny v systému je nezbytná a musí být provedena před samotným ohlášením za danou provozovnu.

Kompletní přehled ohlašovacích povinností v rámci systému ISPOP je dostupný na Přehled ohlašovacích povinností

Technická podpora

Uživatelskou podporu zajišťuje CENIA kombinací externího call centra a interních kapacit. Ve sledovaném období bylo vzneseno celkem 1376 písemných a 3561 telefonických dotazů. Počty pracovníků uživatelské podpory byly upravovány dle potřeby a při největším vytížení obsluhovalo telefonickou linku až 6 externích operátorů a 2 pracovníci z CENIA. Písemné dotazy byly zpravidla vyřešeny během 1 dne, a to až 83 % z nich.