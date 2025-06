Hospodářská komora vítá stažení směrnice o ekologických tvrzeních: Evropská komise vyslyšela podnikatele

Evropská komise po tlaku podnikatelských organizací včetně Hospodářské komory ČR a evropského sdružení Eurochambres rozhodla o stažení návrhu směrnice o ekologických tvrzeních (tzv.Green Claims Directive). Návrh měl za cíl stanovit detailní pravidla pro tvrzení firem o udržitelnosti jejich produktů –například že jsou uhlíkově neutrální, biologicky rozložitelné či méně znečišťující.

Podle návrhu Evropské komise měly firmy povinnost podložit tato tvrzení ověřitelnými důkazy, které by posuzovali nezávislí hodnotitelé. V případě nesplnění pravidel by podnikům hrozily sankce a pokuty. Tento přístup však vyvolal ostrou kritiku podnikatelských svazů napříč Evropou, především kvůli vysoké administrativní a finanční zátěži, zejména pro malé a střední podniky. Hospodářská komora ČR napřímo i prostřednictvím své střešní organizace Eurochambres opakovaně upozorňovala evropské i domácí politiky nejen na nepřiměřenou zátěž, ale i na množství nejasností a praktických problémů, které by návrh přinesl.

„Tušíme, co Komisi k návrhu vedlo, ale fakticky přinášel pouze byrokracii a formalismus. Od první chvíle jsme upozorňovali, že jde o velmi nevhodné řešení a oceňujeme, že to nakonec uznala sama Evropská komise,“ říká zástupkyně HK ČR v Bruselu Alena Mastantuono, která se tématu věnovala i v rámci Eurochambres.

„Stažení návrhu ukazuje, že Evropská komise skutečně bere vážně potřebu oprav Green Dealu a naslouchá hlasu podnikatelů. Oceňujeme práci paní europoslankyně Danuše Nerudové, která se jako vyjednavačka za Evropský parlament nebála upozornit na nesmyslnost návrhu a škodlivost jeho dopadů na podnikatelské prostředí, a přesvědčit tak o jeho stažení řadu dalších europoslanců napříč politickým spektrem i samotnou Komisi,“ říká viceprezident HK ČR Tomáš Prouza.

„Komora vítá krok Komise, která otevřeně uznala chybu a rozhodla se návrh stáhnout. Taková ochota k sebereflexi a ochraně konkurenceschopnosti evropského podnikání je zásadní pro další důvěru v evropské instituce. Pevně věříme, že regulatorní detox bude dál pokračovat. I proto s Komisí i europoslanci aktivně jednáme a předkládáme návrhy nejen na konkrétní úpravy legislativy, ale i na systémové změny přijímání a vyhodnocování evropského legislativního rámce,“ připomíná prezident HK ČR Zdeněk Zajíček.