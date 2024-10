Hygienická služba i ČIŽP intenzivně monitorují situaci v regionech po povodních, pracují na likvidaci následků a ochraně veřejného zdraví i vod

Pracovníci krajských hygienických stanic a České inspekce životního prostředí (ČIŽP) nadále pokračují v práci spojené se zvládáním povodňových škod, zajišťují rozbory pitné vody, monitorují situaci na řekách i dočasných skládkách odpadů a pod pravidelnou kontrolou jsou i povodněmi zasažené průmyslové areály. V případě dodržení hygienických doporučení občanům nehrozí zdravotní rizika.

„Díky nasazení hygienické služby, České inspekce životního prostředí a dalších institucí se nám ve spolupráci s neziskovým sektorem, starosty a hejtmany podařilo výrazně snížit zdravotní dopady povodní. Klíčem v tomto směru byla především rychlá a široká distribuce ověřených a srozumitelných informací o ochraně zdraví a doporučení pro prevenci při povodních i následné likvidaci škod. Rád bych proto poděkoval jak pracovníkům hygienické služby, tak i spolupracujícím organizacím, že jsme společně dokázali zásadně snížit zdravotní rizika spojená se záplavami,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Situaci na Ostravsku, Opavsku i Jesenicku neustále monitorují zaměstnanci České inspekce životního prostředí, ať už jde o aktuální situaci kolem potoků a řek nebo o likvidaci odpadu po ničivých povodních. Monitorujeme nakládání s povodňovými odpady v jednotlivých obcích a ve spolupráci s místní samosprávou jsme identifikovali vhodné pozemky pro dočasné skládky povodňových odpadů a nastavili jsme způsob jejich třídění. V Olomouckém kraji v současné době inspekce monitoruje pomocí dronů dočasně vzniklé skládky pro úplné zjištění současného stavu, což nám umožní stanovit, jak s odpadem dále naložit.

Dalším problémem je chybějící čistírna v obci Mikulovice na řece Bělá, kterou povodeň zcela zničila. Podle posledního monitoringu zde nejsou překročeny žádné limity nebezpečných látek, situace bude ČIŽP nadále sledovat. Pokud jde o Ostravu, největším problémem je v tuto chvíli odstávka povodní zasažené Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava, s jejímž plným zprovozněním se počítá v průběhu února. Ze strany povodí řeky Odry a ČIŽP dochází k pravidelnému monitoringu vod na řece Odře i Ostravici a Černém příkopu. V tomto okamžiku bude naprosto klíčové co nejdřívější zprovoznění Ústřední čistírny vod. Stejně tak jsou kontrolovány průmyslové areály, jako jsou OKK Koksovna či Liberty Ostrava, kterým byla nařízena preventivní opatření podle zákona o ekologické újmě tak, aby nebyly ohroženy povrchové vody. Dle posledních informací tato opatření uvedené společnosti plní,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Ministr životního prostředí zároveň připomněl, že většině poškozeným obcím, které si požádaly o pomoc v rámci dvou dotačních výzev MŽP, byly již žádosti schváleny. O podporu domácnostem si k dnešnímu dni požádalo 30 obcí celkem za 206 milionů korun, z toho 23 obcím již byla podpora ve výši 148 milionů zaslána na účty a mohou tak finanční prostředky distribuovat domácnostem.

O podporu na zprovoznění povodní poškozené infrastruktury vodovodů, kanalizací i čistíren odpadních vod si doposud požádalo 13 obcí za 1,1 miliardy korun a sedmi žadatelům byla podpora v souhrnné výši 428 milionů schválena. Jde například o obec Mikulovice, která získala dotaci ve výši 146 milionů, společnost Vodovody a kanalizace Jesenicka pak obdržela dotaci ve výši 266 milionů korun.

„S ohledem na poškození Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě je potřeba zajistit trvale zvýšený průtok v Odře tak, abychom dokázali odpadní vody co nejvíce ředit a snížili tak koncentrace odpadních látek na co nejnižší úroveň. To výrazně pomůže snížit negativní vliv výpadku čištění odpadních vod Ostravy,” řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Povodí Odry v uplynulých dnech provedlo analýzu hospodaření s vodou ve Vodohospodářské soustavě povodí Odry. Nadlepšování průtoku je možné z kaskády Slezská Harta – Kružberk na řece Moravici. „V hraničním profilu Odra – Bohumín tak dokážeme po dobu několika měsíců navýšit průtok tak, aby byla voda více naředěná a minimalizovalo se riziko ekologických škod,” dodal ministr Výborný.

Situaci monitorují také hygienici. „Práce hygienické služby nekončí ani po povodních. Nyní realizujeme v koordinaci s místní samosprávou rozbor pitné vody pro více než 1 500 zasažených studní v obcích, které už požádaly o tuto státem hrazenou službu. Probíhá také cílené očkování proti hepatitidě typu A na základě vyhodnocení zdravotních rizik a v návaznosti na povodně bylo naočkováno přes 1 300 osob. I nadále rovněž informujeme veřejnost o zdravotních rizicích spojených s povodněmi, monitorujeme epidemiologickou situaci, vyhodnocujeme zdravotní rizika a podílíme se na obnově provozu školních a sociálních zařízení i dalších institucí,” uvedla hlavni hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Bezplatný rozbor pro zdroje vody zasažené povodní je možné provést až po provedení sanace a dezinfekci studny s určitým časovým odstupem, tedy hygienici předpokládají, že počet provedených rozborů ještě vzroste.

Vzhledem k tomu, že likvidace škod po povodních v zasažených oblastech nadále pokračuje, je stále na místě dodržovat základní hygienická pravidla, zejména mytí rukou, používání ochranných pomůcek při úklidu, pití pouze zdravotně nezávadné vody a konzumace zdravotně nezávadných potravin. V případě výskytu jakýchkoliv zdravotních obtíží pak kontaktovat lékaře a informovat jej o pobytu v lokalitě, která byla zaplavená.