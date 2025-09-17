Hlavní město zrychluje výrobu vlastní elektřiny a pomocí sdílení napájí vybrané městské organizace

Pražské centrum obnovitelné energie (PCOE) ukončilo pilotní provoz sdílení elektřiny ze solárních elektráren umístěných na objektech hl. m. Prahy mezi vybrané městské organizace. K 15. září 2025 dodává 40 zdrojů elektřinu do 46 městských objektů. Sdílení začalo 1. června 2025 a za první tři měsíce dodaly tyto fotovoltaické zdroje organizacím celkem 173,08 MWh elektrické energie, což je průměrná roční spotřeba téměř 60 rodin.
Hlavní město ve spolupráci s Pražským centrem obnovitelné energie (PCOE) zrychluje realizaci sdílení elektřiny ze solárních elektráren, které jsou umístěny na městských budovách. To umožňuje novela energetického zákona LEX OZE II, která definuje i právní pojem „Aktivní zákazník“. Díky němu mohou městské firmy a příspěvkové organizace vzájemně sdílet elektrickou energii vyrobenou pomocí fotovoltaických zdrojů energie.
„Praha musí být nejen krásná, ale i chytrá a odolná. Sdílení elektřiny z městských fotovoltaik je přesně ten typ řešení, který snižuje provozní náklady našich organizací a posiluje energetickou soběstačnost. Už dnes 40 městských zdrojů napájí 46 objektů a za první tři měsíce sdílení dodaly přes 173 MWh. A chceme pokračovat všude tam, kde to dává smysl. Model aktivního zákazníka i technické nastavení respektující pravidla distribuční sítě ukazují, že moderní energetiku lze v Praze dělat bezpečně a efektivně,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
V první vlně Pražské centrum obnovitelné energie (PCOE) zapojilo do sdílení 46 městských objektů. Patří sem například Botanická zahrada Praha, ZOO Praha, Lesy hl. m. Prahy nebo bytové domy ve vlastnictví Prahy na Černém Mostě. V rámci prvních třech měsíců sdílení bylo do městských budov dodáno 173,08 MWh elektrické energie. To při porovnání pokrývá průměrnou roční spotřebu 58 bytů.
„Sdílení energie představuje pro město nejen úspory, ale také ekologický a udržitelný přístup k provozu městských organizací. Model Aktivního zákazníka nám umožňuje maximálně využít výrobu z vlastních zdrojů a zároveň snižovat náklady,“ říká Zbyněk Petruška, pověřený řízením PCOE a vedoucí Oddělení energetického manažera hlavního města Prahy. Sdílení elektrické energie z fotovoltaik se podle něj stává funkčním nástrojem pro posilování energetické soběstačnosti města. Vzhledem k aktuálním zkušenostem a výsledkům je proto perspektivní aplikovat sdílení elektrické energie mezi dalšími městskými objekty.
Novela energetického zákona LEX OZE II umožnila mimo jiné vytvořit tzv. „skupiny sdílení“. Hlavní město proto může využívat elektřinu vyrobenou na jedné budově (např. škole) i pro jiné budovy (úřady, domovy pro seniory, služebny městské policie atd.). Množství a způsob rozdělování elektrické energie určuje Alokační klíč. Ten jasně definuje, kolik energie zůstává uvnitř objektu v místě výroby a kolik si odeberou jednotliví odběratelé zapojeni do sdílení. Jeden odběratel je navíc majoritní a spotřebovává většinu elektrické energie (80 až 95 %).
Pražské centrum obnovitelné energie v rámci instalací FVE zároveň dodržuje technické podmínky pro připojení výroben, které stanovuje PREdistribuce, a. s. Jedná se například o ochranu proti přepětí, podpětí, překročení frekvence nebo o možnost automatického odpojení při výpadku sítě. O činnosti Pražského centra obnovitelné energie se dozvíte více na: https://pcoe.cz/.
