Historický projekt Česka, miliardové investice a příležitosti pro region. MPO spustilo nový web k dostavbě Dukovan

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo nový informační web dukovany.gov.cz, který přehledně představuje klíčový energetický projekt České republiky – výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Web je určen široké veřejnosti i firmám a nabízí srozumitelné informace o projektu, jeho přínosech, dopadech na region a důležitosti pro českou energetickou bezpečnost. Firmy najdou na webu návod, jak se zaregistrovat jako kvalifikovaní dodavatelé KHNP.
„Dostavba Dukovan je zakázkou století a zásadním projektem k posílení naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti. Nový web přináší nejen základní fakta, ale i odpovědi na otázky, které nám od občanů i firem chodí. Že musí být stát u tak velkého projektu transparentní a srozumitelný, beru za samozřejmost,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Na webu se návštěvníci dozvědí vše podstatné o harmonogramu výstavby, jednotlivých fázích projektu i důvodech, proč je dostavba nových bloků nezbytná. Stránky vysvětlují přínosy projektu pro regiony, včetně dopadů na zaměstnanost, dopravu či veřejnou infrastrukturu. Zároveň obsahují samostatnou sekci pro občany, především z území dotčeného dostavbou elektrárny, kteří zde najdou informace o tom, jak se výstavba dotkne jejich každodenního života na základě dat ze socioekonomické studie vypracované společností KPMG. Je zde i samostatná sekce pro firmy. V rozsáhlé sekci často kladených otázek (FAQ) pak čtenáři najdou odpovědi mimo jiné na dotazy týkající se bezpečnosti, vlivu na životní prostředí nebo informaci o tom, jaké firmy se již zapojily.
Na adrese https://dukovany.gov.cz/firmy jsou informace o registraci pro účast v projektu a také postup pro vytvoření účtu v systému KHNP pro firmy. „Jedná se o pilotní verzi webu, po schválení celkové komunikační strategie na vládě pak ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravíme nové funkcionality, mezi které bychom rádi zahrnuli například interaktivní mapu s plánem navazujících investic, jako jsou nové silnice, obchvaty nebo byty,“ doplňuje ministr průmyslu a obchodu. Web bude pravidelně aktualizován o nové informace v průběhu celého projektu. Cílem je otevřená, srozumitelná a průběžná komunikace s veřejností po celou dobu přípravy i samotné realizace. Web nyní funguje jako první informační nástroj projektu zásadní pro průběžnou a srozumitelnou komunikaci s veřejností.
Dostavba Dukovan je jedním z nejvýznamnějších strategických projektů české energetiky. Zajistí stabilní, nízkoemisní a cenově dostupnou elektřinu pro další generace. Přispěje rovněž k rozvoji regionu, tvorbě tisíců pracovních míst a podpoře domácího průmyslu.
