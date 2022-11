Goldman Sachs: Závislost Evropy a USA na čínských bateriích může skončit do konce dekády

Ačkoliv se v posledních měsících dostala do popředí zejména závislost Evropy na dovozu fosilních paliv, především zemního plynu, z Ruska, řadu otázek rovněž vyvolává závislost západních zemí na dovozu baterií pro elektromobily z Číny. Podle bankovní skupiny Goldman Sachs by se nicméně Evropa a USA mohly této závislosti zbavit do konce tohoto desetiletí, avšak za cenu velmi vysokých investic.

Zajištění dostatečného objemu dodávek baterií je klíčovým předpokladem pro pokračující rozvoj elektromobility, která je jednou z klíčových cest snížení emisí z dopravy. V posledních letech však vyvstává otázka ohledně závislosti západních zemí na dovozu levných baterií z Číny. Ta podle serveru Financial Times po letech silné podpory, která měla rovněž za cíl omezit dovoz ropy do země, vyrábí tři ze čtyř všech na světě produkovaných baterií a stejně tak dominuje ve výrobě komponent a materiálů pro jejich výrobu.

Analytici bankovní skupiny Goldman Sachs se nicméně domnívají, že přicházející podpora v USA a Evropě, spolu s nevídanými investičními plány nečínských společností, mají potenciál vymanit tyto regiony ze závislosti na čínském dovozu do roku 2030.

Nastartování soběstačného dodavatelského řetězce ale nebude levnou záležitostí. Podle odhadů analytiků skupiny by regiony musely investovat na 160 miliard amerických dolarů napříč celým sektorem. Největší část by připadla na investice do samotné výroby baterií, a to 78,2 miliard dolarů. Dalších více než 60 miliard by bylo nutné investovat v oblasti dodávek komponent pro výrobu baterií. Menší část by poté připadala na těžbu a zpracování surovin, zejména lithia, niklu a kobaltu, a to 13,5, resp. 12,1 miliard dolarů.

V případě dodávky samotných baterií by se USA a Evropa mohly stát dle banky nezávislými na Číně již v horizontu následujících tří až pěti let. Pomoci by měly zejména investice ze strany velkých výrobců, například jihokorejských skupin LG a SK, které aktuálně lákají pomocí daňových úlev a dalších forem podpory Spojené státy.

Skupina LG Chem tak nedávno oznámila plány na vybudování závodu na výrobu bateriových katod v americkém státě Tennessee, do kterého hodlá investovat přes 3 miliard dolarů. Podle aktuálních predikcí banky by se jednalo o největší projekt v USA svého druhu a podíl jihokorejských výrobců na tamním trhu by tak do tří let vzrostl na více než polovinu ze zhruba 11 % v loňském roce.

„Vzniká jistá dynamika, ale kromě čínských hráčů není nikdo silně připraven investovat do upstreamové části. Například v Austrálii zatím nevznikl žádný zásadní projekt na zelené louce v oblasti těžby surovin pro baterie se zapojením významných zahraničních investic. Pravděpodobný růst infrastruktury pro elektromobily v Číně bude v tomto období tak masivní, že stále předstihne Evropu a USA,“ uvedl dle Financial Times Ross Gregory z konzultační společnosti New Electric Partners, která se zaměřuje mimo jiné na oblast elektromobility.

Kromě samotných baterií jsou klíčové i suroviny pro jejich výrobu

Snížení závislosti na Číně bude rovněž zásadní nejen z pohledu výroby samotných baterií, ale také surovin a komponent. V případě kapacity na výrobu bateriových anod a materiálů na jejich výrobu disponují čínské skupiny na globálním trhu podílem přes 85 %. V případě katod se jedná o 77 %.

Kromě nastartování podpůrných mechanismů by Evropa i USA mohly dle analytiků rovněž snížit svou závislost na dodávkách pomocí nových technologií baterií, které by vyžadovaly méně surovin z Číny. Dále bude hrát klíčovou roli recyklace, a to zejména lithia a niklu.

Podle Financial Times je dalším nedořešeným aspektem riziko dopadu průmyslu na životní prostředí mimo Čínu. Těžba, a především zpracování potřebných surovin totiž využívají vysoce toxické chemikálie a produkují odpad.