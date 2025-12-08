Global Industrie 2026: české firmy mohou využít podporu z programu NOVUMM 2

Mezinárodní veletrh Global Industrie 2026, který se uskuteční od 30. března do 2. dubna 2026 v Paříži, patří k nejvýznamnějším evropským průmyslovým událostem. Letos je navíc zařazen mezi podporované akce v rámci programu NOVUMM 2, spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).
Pro české malé a střední podniky to znamená příležitost prezentovat své technologie a služby na jednom z největších evropských veletrhů za zvýhodněných podmínek.
Jak program NOVUMM 2 firmám pomáhá
Prostřednictvím projektu NOVUMM 2 mohou české firmy využívat služby agentury CzechTrade se zvýhodněným financováním. Podporu lze čerpat až do výše 120 000 Kč na jednu účast, přičemž firma hradí třicetiprocentní spoluúčast. Účast je možná v rámci skupiny alespoň pěti firem, z nichž minimálně tři se prezentují ve společné expozici. Ta bývá doplněna o centrální jednací sektor, který slouží jako profesionální zázemí pro obchodní schůzky a prezentace. Firmy mohou zároveň využít podporu při účasti na doprovodném programu veletrhu, například na konferencích, seminářích či specializovaných setkáních. Uznatelným nákladem je také zpáteční letenka v ekonomické třídě do výše 10 000 Kč pro jednoho zástupce firmy.
Kdo může podporu využít
Do projektu se mohou zapojit pouze podniky spadající do kategorie malého a středního podniku, tedy s méně než 250 zaměstnanci, a to včetně propojených subjektů, pokud nějaké mají. Firma musí zároveň splnit zaměření veletrhu a její ekonomická činnost uvedená v rejstřících musí odpovídat seznamu podporovaných aktivit v rámci programu NOVUMM 2. Podnik může mít sídlo v Praze, ale je nezbytné, aby měl alespoň jednu provozovnu mimo hlavní město. Další podmínkou je nepřekročení limitu podpory de minimis ve výši 300 000 EUR v období tří po sobě jdoucích účetních let.
Jak se na veletrh registrovat
Přihlášky se podávají prostřednictvím dotačního portálu AIS MPO, kde je veletrh Global Industrie 2026 již uveden mezi podporovanými akcemi. V rámci žádosti je nutné nahrát několik povinných dokumentů, včetně prohlášení k de minimis a k velikosti podniku, úplného výpisu z Evidence skutečných majitelů a účetních závěrek za poslední dvě uzavřená účetní období včetně příloh.
Proč se účast vyplatí
Global Industrie každoročně přitahuje tisíce vystavovatelů a odborníků v oblasti automatizace, digitalizace, robotiky, energetiky, udržitelnosti a pokročilých výrobních technologií. Pro české podniky jde o mimořádnou příležitost rozšířit obchodní kontakty, představit své inovace a sledovat nejnovější trendy v evropském průmyslu i průmyslové ekologii.
