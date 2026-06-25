GasNet spustil největší zátěžovou stanici pro testování spolehlivosti plynoměrů v ČR

Skupina GasNet uvedla v Pardubicích do provozu největší tuzemskou zátěžovou stanici pro dlouhodobé zkoušky plynoměrů. Stanice slouží k ověřování kvality a spolehlivosti měřidel od různých dodavatelů ještě před tím, než je GasNet nakoupí a nainstaluje do své distribuční sítě.
Ve spolupráci s klíčovými partnery se firma zaměřuje především na to, zda si testované plynoměry dlouhodobě zachovávají přesnost měření spotřeby plynu. Stabilní, spolehlivé měření je zcela zásadní jak pro odběratele plynu, tak i pro obchodníky a GasNet, který jako největší distributor plynu měření spotřeby zajišťuje. Investicí ve výši 9 miliónů korun firma posílila soběstačnost českého plynárenství v oblasti ověřování spolehlivosti plynoměrů a současně snižuje své náklady na tento typ testování.
„Když distribuujete plyn, potřebujete mít jistotu, že všechny plynoměry měří vždy jeho spotřebu přesně. V GasNetu děláme všechno pro to, aby tomu tak bylo dlouhodobě,“ vysvětluje Ivo Jirovský, ředitel správy strategického majetku GasNetu, a pokračuje: „Spolehlivost různých plynoměrů si pečlivě ověřujeme předem v rámci takzvaných prekvalifikačních zkoušek pro výběrová řízení, tedy ještě předtím, než měřidla nakoupíme a nainstalujeme do distribuční sítě. Historicky jsme podobné testy dělali v zahraničí, ale ty se mimo jiné prodražovaly.
Proto jsme se rozhodli pro výstavbu vlastní zátěžové stanice. Dlouhodobou spolehlivost měření plynoměrů zde kontrolujeme ve spolupráci s autorizovaným metrologickým střediskem pro opravy a ověřování měřidel Spektrum Skuteč a Českým metrologickým institutem. Plynoměry teď testujeme nákladově efektivněji, čímž přinášíme dlouhodobé úspory, a současně jsme posílili soběstačnost českého plynárenství v oblasti ověřování spolehlivosti měřidel. To vše je zásadní nejen pro nás jako distributora, ale i pro obchodníky s plynem a samozřejmě pro koncové odběratele plynu, kterým zajišťujeme spolehlivé měření spotřeby.“
V praxi testování vypadá tak, že v pardubické stanici je na speciálních potrubních tratích nainstalováno více než 100 kusů různých plynoměrů. Jde o domovní a průmyslové membránové plynoměry, turbínové a rotační plynoměry. Těmito měřidly v rámci testování proudí vzduch při atmosférickém tlaku.
„Plynoměry testujeme na hranici jejich maximálního zatížení, čímž simulujeme jejich dlouhodobé nasazení v distribuční soustavě. Plynoměry tady máme osazené celkově po dobu 5 tisíc hodin, přičemž kontrolujeme jejich metrologické parametry ve spolupráci s již zmiňovaným AMS Spektrum Skuteč, a to před zahájením testu, a pak po každých tisíci hodinách. Domovní plynoměry také prochází zkouškou na korozivzdornost a destruktivní zkouškou. Při nich posuzujeme kvalitu zpracování plynoměrů komplexněji z dalších hledisek,“ upřesňuje Vladimír Kolář, manažer pro měření v GasNetu, který projekt realizace zátěžové stanice řídil.
Nad celým zařízením má GasNet vzdálený dohled. Firma tak získává kvalitní data pro to, aby mohla kvalifikovaně vybírat dodavatele plynoměrů a současně u vybraných plynoměrů garantovat dlouhodobou spolehlivost měření. „Přidaná hodnota stanice je ovšem mnohem širší. Kdykoliv můžeme průběžně kontrolovat kvalitu dodávek u již zakoupených plynoměrů a porovnávat naměřené hodnoty s hodnotami z prekvalifikace. Můžeme také porovnávat nové typy měřidel s těmi, co už máme nainstalované v síti a kapacitu zkušebních tratí můžeme případně nabídnout i jiným firmám a organizacím. U tohoto projektu chceme jít v inovacích ještě dál – v rámci sdílení energií chceme pro napájení zátěžové stanice využívat přebytky z našich fotovoltaik instalovaných na jiných budovách GasNet,.“ doplňuje Vladimír Kolář.
Větší soběstačnost GasNetu v oblasti testování spolehlivosti plynoměrů je důležitá i s ohledem na skutečnost, že se firma připravuje na změny spojené s dekarbonizací české energetiky, jako je přechod tepláren a velkých zdrojů na plyn. Díky tomu může vzrůst spotřeba plynu do roku 2030 o 11 až 17 TWh. GasNet potvrzuje, že z dlouhodobého hlediska zájem o plyn roste. Firma loni distribuovala 63,3 TWh energie, což je meziročně o 7 % více. Zároveň připojila 84 nových odběrných míst v segmentu velkých a středních odběratelů, tedy téměř o třetinu více než v předchozím roce.
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