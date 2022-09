Francie výstavbu plynovodu zvyšujícího kapacitu se Španělskem nepodporuje

V důsledku ambicí EU docílit postupného odklonu od ruského plynu a zajistit si dostatek alternativních dodávek zemního plynu se v průběhu srpna začalo hovořit o obnoveníprojektu MidCat. Plynovod MidCat by měl zvýšit přepravní kapacitu mezi Francií a Španělskem. Projekt má podporu Portugalska, Španělska a Německa, Francie nicméně zůstává skeptická a říká, že plynovod nemá smysl a jeho výstavba by trvala příliš dlouho.

Zájem o plynovod MidCat byl obnoven kvůli energetické krizi způsobené válkou na Ukrajině. Plynovod se plánuje od roku 2003 a má vést ze Španělska přes Pyrenejské pohoří až do Francie. V roce 2019 byl projekt pozastaven, protože francouzský energetický regulátor ani španělský regulátor neudělili projektu povolení nutné k jeho vybudování. Důvodem byly příliš vysoké náklady a nízké přínosy.

Portugalsko, Španělsko a Německo vs. Francie

V první polovině srpna se německý kancléř Olaf Scholz nechal slyšet, že lituje, že projekt MidCat byl opuštěn a že jeho dodatečná kapacita v současné krizi v EU extrémně chybí. Projekt byl na politické úrovni podpořen i ze strany portugalského premiéra.

Ministryně životního prostředí Španělska Teresa Riberaová v návaznosti na vyjádření Scholze prohlásila, že plynovod by na španělské straně mohl být dokončen během osmi až devíti měsíců. Riberaová navrhla, aby byla přepravní kapacita mezi Francií a Španělskem posílena alespoň dodatečnými kompresory.

Ve stejný den, kdy Riberaová učinila tato prohlášení, ovšem ministryně energetického přechodu Francie Agnès Pannier-Runacher prohlásila, že projekt MidCat nemá smysl a trvalo by několik let, než by mohl být uveden do provozu.

Podle analytika jde pouze o politický tlak

Podle Thierryho Brose, profesora na univerzitě Science Po v Paříži a plynárenského analytika, je z hlediska energetické bezpečnosti plynovod MidCat zbytečný. Projekt by totiž spojoval dvě města, kde jsou LNG terminály. Podle Brose je projekt motivován spíše politikou a měl by přínos především pro Německo. Nedává tedy podle něj smysl, aby za plynovod platila Francie a Španělsko.

Na argumenty Španělska, že by projekt mohl být v budoucnu využíván na přepravu vodíku reaguje Bros také odmítavě. Podle něj se jedná o prozatím nevyspělé technologie, které EU v současné energetické krizi nepomohou.