Evropa potvrdila plán ukončit dodávky ruských energií do roku 2027. Hospodářská komora apeluje na zajištění energetické bezpečnosti za konkurenceschopné ceny

Hospodářská komora České republiky podporuje novou strategii Evropské unie na ukončení dovozu ruských energií do roku 2027. Zároveň však upozorňuje, že k úspěšné realizaci tohoto plánu je třeba splnit řadu podmínek – od zajištění alternativních dodávek, diverzifikace energetických zdrojů, přes zapojení vlády ČR do sjednávání kontraktů, až po garance, že firmy budou moci bez sankcí odstoupit od stávajících smluv s ruskými dodavateli.

Hospodářská komora tak reaguje na zveřejněný plán Evropské komise REPowerEU Roadmap, který počítá s ukončením všech nových kontraktů na dovoz ruských fosilních paliv do konce roku 2025 a úplným zastavením dovozu do roku 2027. Členské státy mají zároveň do konce letošního roku připravit národní plány, jak k dosažení tohoto cíle přispějí.

„Je to logický krok, který má přispět k zastavení financování agresora a donutit ho k ukončení invaze na Ukrajinu. Aby plán fungoval, musí členské státy a evropská administrativa firmám poskytnout jasnou právní, technickou i ekonomickou oporu. Potřebujeme konkrétní nástroje, které zajistí stabilitu dodávek, a podnikům umožní hladký přechod na nové dodavatele a technologie za konkurenceschopné ceny,“ uvedla Alena Mastantuono, zástupkyně Hospodářské komory v Bruselu. Podle největší podnikatelské organizace v zemi je nutné zavést mechanismy pro identifikaci komodit, které podléhají sankcím – zejména v případě zemního plynu, kde je původ obtížně dohledatelný.

Komora považuje za klíčové, aby Evropská unie firmám garantovala možnost bezsankčního odstoupení od ruských kontraktů. Stejně tak je nutné dotčeným firmám nabídnout atraktivní společné nákupy a umožnit sektorům, které podléhají sektorové směrnici o zadávání zakázek, mít možnost vysoutěžit alternativu. Zásadní bude také aktivní podpora vlády při sjednávání alternativních dodávek – například z Alžírska, Ománu, Norska či Spojených států nebo hledání nových možností v rámci Evropy. Riziková připravenost vyplývající z evropských pravidel leží na bedrech ČR, konkrétně na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Komora zároveň varuje, že k zajištění bezpečnosti a energetické nezávislosti na Rusku bude nezbytné, aby Evropská unie v určitých případech ustoupila z některých stávajících regulatorních požadavků, které by mohly přechod na nové dodavatele brzdit. Neméně důležitá bude konkrétní legislativa, která bude schvalována pouze kvalifikovanou většinou oproti sankcím, které jsou schvalovány jednomyslně. Česká republika musí být připravena budovat případné blokační menšiny, pokud by vznikající legislativa v rámci REPowerEU byla pro některé sektory průmyslu zásadně problematická až likvidační.