Europoslanci podporují plán na levnější energii a banku pro dekarbonizaci průmyslu

Evropský parlament schválil rezoluci k tzv. Clean Industrial Deal, balíčku opatření Komise na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti evropského průmyslu. Poslanci v ní zdůrazňují, že je třeba sladit klimatická opatření s průmyslovou politikou a že Evropská unie musí jednat rychleji a ambiciózněji, aby ochránila pracovní místa, strategickou autonomii a technologické prvenství.

Klíčovou roli podle Parlamentu sehraje nově zřízená Průmyslová dekarbonizační banka, která má pomoci navýšit investice do čistých technologií. Ty by se měly zaměřit na dopad na emise, škálovatelnost a bezpečnost dodávek. Poslanci rovněž vyzývají k rozvoji vedoucích trhů s evropskými nízkoemisními produkty a k využití veřejných i soukromých zakázek ke stimulaci poptávky. Rezoluce zároveň vyzývá k rychlejším povolovacím procesům a snazší administrativě – zejména pro malé podniky. Měla by se zjednodušit žádost o financování, snížit požadavky na vykazování a urychlit realizace menších projektů. Dále Parlament apeluje na podporu přeshraniční energetické infrastruktury a dokončení energetické unie, která je stále brzděna roztříštěností regulace a plánování investic mezi členskými státy.

Poslanci dále podporují zavedení silného mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), který by měl chránit evropský trh před nekalou konkurencí a dumpingem z třetích zemí. Významná je také příprava na budoucí legislativní rámec pro trvalé odstraňování uhlíku, včetně jeho zachytávání, přepravy a využití v obtížně dekarbonizovatelných sektorech. Celkově Parlament považuje Clean Industrial Deal za důležitý krok, ale zdůrazňuje, že čas na akci se krátí.