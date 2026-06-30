EU zpřísnila limity pro nebezpečné chemikálie na pracovišti, dotkne se výroby baterií, oceli i chemického průmyslu

Evropský parlament a Rada EU dosáhly prozatímní dohody o šesté revizi směrnice o karcinogenech, mutagenech a reprotoxických látkách (CMRD6). Dohoda zavádí nové limity expozice na pracovišti pro kobalt a jeho anorganické sloučeniny, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a 1,4-dioxan, a nově rozšiřuje oblast působnosti směrnice o limit pro isopren.
Svařovací výpary jsou přidány na seznam nebezpečných procesů, přičemž Komise bude muset posoudit potřebu stanovení dalších limitů pro látky v nich obsažené. Nová pravidla se dotknou konkrétních průmyslových odvětví: kobalt a jeho sloučeniny se používají při výrobě baterií pro elektromobily, magnetů a tvrdých kovů. Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou relevantní pro výrobu oceli, železa a hliníku. 1,4-dioxan se používá v chemickém a textilním průmyslu a isopren v chemickém průmyslu a výrobě pryže.
Pro odvětví výroby grafitu a uhlíku bylo přechodné období pro aplikaci nových limitů pro PAH prodlouženo na 7 let, přičemž tato výjimka se vztahuje na všechny výrobce v dané kategorii. Firmy využívající osobní ochranné prostředky (OOP) čekají nové povinnosti — zaměstnavatelé budou muset zajistit pravidelné přestávky pracovníkům, kteří OOP nosí, a budou zpřesněna pravidla jejich používání ve vztahu k existující legislativě.
Podle odhadů Komise zabrání nová pravidla v příštích 40 letech přibližně 1 700 případům rakoviny plic a 19 000 dalším pracovním nemocem, přičemž úspory ve zdravotnictví napříč EU mohou dosáhnout až 1,16 miliardy eur. Ročně je v EU diagnostikováno přibližně 120 000 případů rakoviny z povolání spojených s expozicí karcinogenům na pracovišti. Dohodnutý text musí být nyní formálně schválen Evropským parlamentem a Radou. Po vstupu směrnice v platnost budou mít členské státy stanovenou lhůtu k jejímu zapracování do národní legislativy.
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