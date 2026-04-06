EU připravuje rámec pro efektivní využívání energie po roce 2030

Evropská komise zahájila sběr podkladů pro přípravu rámce energetické účinnosti, který má podpořit konkurenceschopnost, snížit energetickou náročnost ekonomiky a napomoci plnění klimatických cílů EU, včetně cíle snížit emise skleníkových plynů o 90 % do roku 2040.
Nový rámec naváže na stávající právní předpisy zaměřené na snížení emisí o 55 % do roku 2030 a má zajistit účinné využívání energie i po tomto období. Iniciativa reaguje na přetrvávající problémy, jako jsou nedostatečné využívání existujících opatření, roztříštěné financování, nízká míra investic a nevyužitý potenciál úspor energie v průmyslu a dalších sektorech, přestože jsou k dispozici technicky i ekonomicky proveditelná řešení. Výzvou zůstává například implementace doporučení z energetických auditů, rozvoj energetických služeb nebo zapojení soukromého kapitálu.
Klíčovým cílem bude posílit integraci energetické účinnosti do celého energetického systému, podporovat elektrifikaci a efektivnější využívání zdrojů, včetně odpadního tepla. Rámec se zaměří také na sektory s rostoucí energetickou náročností, jako jsou datová centra, a na dekarbonizaci vytápění a chlazení. Součástí přípravy je veřejná konzultace, která má přinést podklady pro konkrétní opatření a snížení administrativní zátěže.
