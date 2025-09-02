2/2025

EU a USA dosáhly dohody o novém rámci pro férový a vyvážený transatlantický obchod a investice

2. 9. 2025| zdroj: CEBRE0

europe-palace-5414752_640
zdroj: pixabay

Společné prohlášení navazuje na politickou dohodu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen a prezidenta Donalda Trumpa z 27. července a představuje první krok k obnovení stability a předvídatelnosti v obchodních vztazích mezi oběma stranami. Cílem je posílit hospodářský růst a zlepšit přístup na trhy v dalších sektorech.

Dohoda přináší jasně stanovený strop pro americká cla na dovoz z EU – maximálně 15 % pro drtivou většinu evropských vývozů, včetně strategických odvětví jako jsou automobily, farmacie, polovodiče či dřevo. Produkty, na které se již vztahují cla v rámci doložky nejvyšších výhod (MFN) ve výši 15 % nebo vyšší, nebudou zatíženy žádnými dodatečnými cly. V oblasti automobilů a náhradních dílů se 15% sazba uplatní souběžně s kroky EU ke snižování cel na americké produkty.

Od 1. září budou navíc vybrané skupiny výrobků podléhat pouze základním MFN clům. Patří mezi ně přírodní zdroje, které nejsou v USA dostupné (například korek), veškerá letadla a jejich součástky, generická léčiva a jejich složky či chemické prekurzory. EU a USA zároveň oznámily, že budou usilovat o rozšíření tohoto zvláštního režimu na další kategorie výrobků. Společné prohlášení se rovněž zaměřuje na spolupráci v oblasti oceli a hliníku, kde obě strany chtějí zabránit nadměrné kapacitě na světových trzích a zajistit bezpečné dodavatelské řetězce.

Evropská komise označila dosaženou dohodu za kompromis, který zabránil obchodní eskalaci a posílil základy pro další vyjednávání. Transatlantické hospodářské partnerství má již nyní hodnotu přes 1,6 bilionu eur ročně a zajišťuje miliony pracovních míst v EU. Ursula von der Leyen k tomu uvedla, že EU bude i nadále usilovat o další snížení cel, rozšiřování spolupráce a diverzifikaci obchodních partnerství, aby posílila pracovní místa a prosperitu v Evropě.

