2/2025

Při festivalu Podolí otevře své brány Muzeum pražského vodárenství

2. 9. 2025| zdroj: PVK0

waterworks-4099766_640
zdroj: pixabay

Pražské vodovody a kanalizace se připojí k „Festivalu Podolí“, který proběhne v neděli 7. září na Nedvědově náměstí ve čtvrté městské části v těsné blízkosti Podolské vodárny.

„Zpřístupníme zdarma Muzeum pražského vodárenství. Milovníci historie mohou dorazit mezi 10 až 17 hodinou, a to bez registrace,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. PVK v neděli v půl druhé na nově zrekonstruovaném Nedvědově náměstí zahájí populární putovní výstavu „Skrytá místa pražské vodárenství“. V podolské základní škole pak v odpoledních hodinách bude k vidění unikátní pévékáčková kopule popularizující moderní formou nejen pražské vodárenství.

O muzeu
Historie Muzea pražského vodárenství sahá až do roku 1952, kdy první návštěvníci zamířili do suterénních prostor v tehdejším sídle Pražských vodáren na Národní třídě. Do areálu vodárny v Podolí se přestěhovalo v roce 1996. O rok později byla expozice s výstavní plochou o rozloze 800 m2, s depozitáři a přednáškovým sálem slavnostně otevřena.

Muzeum nabízí skutečné skvosty – vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. či model čerpacího soustrojí z rukou českého vynálezce Josefa Božka. Zároveň myslí i na současnost, například pro děti jsou připraveny interaktivní hry na moderních dotykových obrazovkách. Pro vozíčkáře je k dispozici „schodolez“, který umožní bezproblémový přístup do expozice, jež je koncipována jako bezbariérová.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO