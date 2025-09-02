Při festivalu Podolí otevře své brány Muzeum pražského vodárenství

Pražské vodovody a kanalizace se připojí k „Festivalu Podolí“, který proběhne v neděli 7. září na Nedvědově náměstí ve čtvrté městské části v těsné blízkosti Podolské vodárny.
„Zpřístupníme zdarma Muzeum pražského vodárenství. Milovníci historie mohou dorazit mezi 10 až 17 hodinou, a to bez registrace,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. PVK v neděli v půl druhé na nově zrekonstruovaném Nedvědově náměstí zahájí populární putovní výstavu „Skrytá místa pražské vodárenství“. V podolské základní škole pak v odpoledních hodinách bude k vidění unikátní pévékáčková kopule popularizující moderní formou nejen pražské vodárenství.
O muzeu
Historie Muzea pražského vodárenství sahá až do roku 1952, kdy první návštěvníci zamířili do suterénních prostor v tehdejším sídle Pražských vodáren na Národní třídě. Do areálu vodárny v Podolí se přestěhovalo v roce 1996. O rok později byla expozice s výstavní plochou o rozloze 800 m2, s depozitáři a přednáškovým sálem slavnostně otevřena.
Muzeum nabízí skutečné skvosty – vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. či model čerpacího soustrojí z rukou českého vynálezce Josefa Božka. Zároveň myslí i na současnost, například pro děti jsou připraveny interaktivní hry na moderních dotykových obrazovkách. Pro vozíčkáře je k dispozici „schodolez“, který umožní bezproblémový přístup do expozice, jež je koncipována jako bezbariérová.
