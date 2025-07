EGAP jedná s KHNP o podpoře českých firem při stavbě Dukovan

Exportní pojišťovna EGAP podporuje úsilí českých firem, které se chtějí podílet na stavbě jaderných bloků v Dukovanech. Zástupci pojišťovny jednají s hlavním dodavatelem projektu, korejskou společností KHNP.

EGAP má vhodné nástroje a potřebné kapacity k tomu, aby mohla podpořit větší zapojení českých firem do projektu výstavby jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. S detaily pojištění tuzemských dodávek českých exportérů pro zahraniční odběratele seznámila pojišťovna také hlavního dodavatele společnost KHNP. Konkrétní formu spolupráce EGAP diskutoval se CEO KHNP Whang Joo-ho a se zástupci pražské kanceláře.

„Víme, jak náročné je uspět u takto velkých zakázek. Naše pojištění dodává jistotu českým vývozcům i jejich zákazníkům, kteří si vybírají nejen z nabídky technologií, ale také z podmínek financování. Díky tomu, že nově můžeme pojišťovat i dodávky v rámci ČR, srovnáváme podmínky pro české firmy tak, aby byly opravdu konkurenceschopné i v otázce financování ve srovnání se zahraničními konkurenty,“ řekl předseda představenstva EGAP David Havlíček po jednání s KHNP Praha.

EGAP může firmám například pomoci se zajištěním investičního úvěru na rozšíření výrobních kapacit nebo i s provozním financováním. V jaderném odvětví patří české firmy tradičně ke světové špičce. Český průmysl je schopen dodávat klíčová zařízení pro výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Zároveň jsou české firmy schopny zajistit kompletní servis jaderné elektrárny v průběhu celého jejího provozu. Mohou se významnou měrou podílet na inženýringu projektu, některé dodávky řídit jako systémový integrátor a dodavatel a převzít odpovědnost za smluvní podmínky nebo se aktivně zapojit do řízení výstavby. Příkladem jsou turbínový ostrov, pomocné a společné systémy, elektro a stavební část podobně. Celkově by se na dostavbě jaderné elektrárny mohly podílet desítky českých firem.

Hodnota celého projektu je odhadována na 400 miliard korun. Podle současných plánů by výstavba dvou bloků jaderné elektrárny v Dukovanech na Třebíčsku měla začít do roku 2029. EGAP v loňském roce pojistil export českých firem za víc než 41 miliard korun, například vývoz autobusů Iveco do Pobřeží slonoviny či letadel Aircraft Industries do Senegalu. Za celou dobu své existence EGAP podpořil vývoz českých firem v objemu přesahujícím 1,1 bilionu korun do 130 zemí světa.