DTE 2026: Je důležité, jak bude nastavena budoucí regulace

Dny teplárenství a energetiky 2026 se po roce vracejí do Olomouce a opět nabídnou největší odborné setkání českého teplárenství, energetiky a komunální sféry. Konference, kterou tradičně pořádá Teplárenské sdružení ČR, se zaměří na klíčové výzvy, které budou určovat podobu českého teplárenství v příštích letech.
Tematicky je konference široce rozkročena a každý z účastníků si najde to své – od vývoje energetických komodit přes transformaci zdrojů, nové technologie až po legislativní rámec a financování.
Letošní ročník nabídne několik paralelních odborných bloků, věnovaných strategickému výhledu energetických komodit, energetickému využití odpadů, ekonomice a legislativě v teplárenství a energetice. Program bude zaměřen jak na evropské trendy, tak na specifické české podmínky.
„Účastníci se mohou těšit na analýzy vývoje cen energií, diskusi o budoucí roli plynu, biomasy a biometanu, stejně jako na prezentace projektů ZEVO, transformace uhelných lokalit či nových obchodních modelů pro dálkové vytápění,“ upozorňuje ředitel Teplárenského sdružení ČR Jiří Vecka.
Významnou část programu bude tvořit také legislativa a regulace, které budou v příštích letech zásadně ovlivňovat investice i provoz teplárenských soustav. „Diskutovat se bude mimo jiné i o snaze změnit evropské systémy emisního obchodování ETS1 a ETS2, o jejich dopadech na ceny tepla a na ekonomiku jednotlivých typů zdrojů,“ pokračuje Vecka. Pozornost se zaměří také na to, jak se české teplárenství může na nové podmínky adaptovat a jaké nástroje bude mít k dispozici pro udržení konkurenceschopnosti a dostupnosti tepla pro koncové odběratele.
Dalším z diskutovaných témat bude provozní podpora tepla a elektřiny, včetně podpory vysoce účinné kombinované výroby (KVET). Vzhledem k tomu, že řada teplárenských provozů stojí před rozhodováním o modernizaci nebo přechodu na nové palivo, bude hrát stabilita podpůrných mechanismů zásadní roli. Konference nabídne prostor pro diskusi o tom, jaké změny lze očekávat v oblasti podpory nízkoemisních zdrojů, jak bude nastavena budoucí regulace a jaké možnosti financování budou mít provozovatelé k dispozici v rámci českých i evropských programů. „KVET bude v tomto kontextu vnímána nejen jako nástroj pro zvyšování účinnosti, ale také jako klíčový prvek flexibility dodávek nejen v rámci transformace teplárenských soustav, ale také v rámci udržení bezpečnosti a spolehlivosti elektrizační soustavy ČR jako celku,“ dodává Jiří Vecka.
Dny teplárenství a energetiky 2026 tak opět nabídnou unikátní platformu pro sdílení zkušeností, prezentaci nových projektů a otevřenou diskusi o budoucnosti českého teplárenství. Podrobný program bude zveřejněn po finálním schválení jednotlivých bloků.
Konference Dny teplárenství a energetiky 2026 se uskuteční tradičně v Olomouci, která dlouhodobě poskytuje ideální zázemí pro setkání odborníků z energetiky, teplárenství, komunální sféry i státní správy.
Akce proběhne 21.–22. 4. 2026 v již známých konferenčních prostorách hotelu Clarion s dostatečnou kapacitou pro paralelní odborné bloky, výstavní část i neformální networking. Účastníci se mohou těšit na dvoudenní program, který nejen propojí odbornou strategickou diskusi během oficiálního programu, ale může přesunout všechna témata na společenský večer, kde mohou diskuse pokračovat v odlehčeném duchu.
DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2026
Kdy: 21.–22. 4. 2026
Kde: Clarion Congress Hotel Olomouc
Kdo: pořadatel: Teplárenské sdružení ČR, organizátor: Exponex s.r.o.
