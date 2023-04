Czech & Slovak Sustainability Summit odhalil kompletní konferenční program

Organizátor akce Czech & Slovak Sustainability Summit, společnost ATOZ Group, zveřejnil kompletní konferenční program prvního ročníku summitu, který se uskuteční 20. dubna 2023 v pražském kongresovém centru WPP Campus. V dopoledním programu vystoupí špičkoví odborníci na udržitelnost, kteří přednesou inspirativní prezentace a budou debatovat v panelových diskusích na různá témata související s udržitelností a podnikáním. Odpolední program pak bude patřit 12 nejlepším případovým studiím („best practices“) v oblasti udržitelnosti, které vybrala vědecká rada summitu.

„Motto summitu je jasné: Každý chce být udržitelný, společně to půjde lépe. Chceme poskytnout fórum pro co největší počet manažerů udržitelnosti z České republiky a Slovenska, aby se mohli sejít, vzájemně inspirovat a diskutovat způsoby spolupráce při prosazování společné agendy udržitelnosti,“ říká Jeffrey Osterroth, jednatel společnosti ATOZ Group. Programová ředitelka summitu Kateřina Osterrothová dodává: „Během dne plánujeme řadu dalších aktivit, ale uvědomujeme si, že program konference je to, co přitahuje nejvíce účastníků. Proto jsme nešetřili úsilím, aby byl program bohatý, inspirativní a nezávislý.“

Věda a byznys: protivníci, nebo partneři?

Czech & Slovak Sustainability Summit je novou akcí, která si klade za cíl propojit byznys a vědeckou komunitu, jež se věnuje otázkám udržitelnosti. S touto myšlenkou odstartuje hned první konferenční příspěvek. V diskuzním formátu jeden na jedno se potkají prof. Tomáš Cajthaml z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ondřej Beneš, technický ředitel společnosti Veolia Česká republika. Za přispění moderátora a odborného garanta summitu prof. Vladimíra Kočího budou diskutovat o tom, zda věda a byznys jsou v otázkách udržitelnosti protivníci, nebo spíše partneři. A především co udělat pro to, aby se partnerství a spolupráce prohlubovaly.

Následovat bude blok prezentací na téma Udržitelnost a byznys. Vystoupí čtyři přednášející a zazní čtyři témata: Udržitelnost v době energetické krize – Martin Ander (Svaz moderní energetiky); Udržitelnost a finance – Linda Zeilina (International Sustainable Finance Centre); Reporting ESG – David Janků (Frank Bold); Spolupráce se státem na inovacích – Tereza Kubicová (CzechInvest). Tato část si klade za cíl ukázat, že udržitelnost je složitější fenomén než „pouze“ cesta k dekarbonizaci, ekologizaci či sociálně spravedlivější společnosti. Udržitelné jednání musí být plně integrováno do podnikových procesů.

CEO jako klíč k udržitelné firmě

Po kávové přestávce čeká účastníky velká panelová diskuze ředitelů firem. Její úvodní část obstará Peter Sattler (Horváth & Partners), který je předním evropským expertem na udržitelnost. Podělí se o svou expertizu při využívání udržitelných inovací v době krize, jeho příspěvek nese proto příznačné pojmenování Jak zvítězit díky udržitelnosti v době četných krizí.

Následovat bude debata CEO firem, ve které vystoupí Jaroslava Rezlerová (ManpowerGroup), Katarína Navrátilová (Tesco Stores Česká republika), Ivo Benda (Greiner Packaging Slušovice), Martin Baláž (Prologis) či Alessandro Pasquale (Mattoni 1873). Téma zní Role CEO v udržitelné strategii firmy. Ukazuje se totiž, že generální ředitelé mají zcela zásadní roli při transformaci svých firem směrem k udržitelnosti. Panelisté se podělí o různé postřehy a kroky, které zvažují v reakci na environmentální a sociální problémy. Sponzorem panelové diskuse je společnost Deloitte Advisory. Panel bude moderovat Beata Hlavčáková, expertka společnosti Deloitte na udržitelnost.

Jaký udržitelný projekt zvítězí

Czech & Slovak Sustainability Summit si do svého štítu vetkl snahu spojovat byznys a praxi. A proto bude odpolední program patřit 12 inspirativním projektům v oblasti udržitelnosti. Vybrala je vědecká rada summitu pod vedením prof. Vladimíra Kočího z celkem 36 projektů, které byly předloženy k posouzení. Projekty představují skutečný průřez aktivitami udržitelnosti v České republice a na Slovensku – od velkých společností po malé, z různých sektorů a z obou zemí. Navzdory své rozmanitosti mají jedno společné: všechny měly prokázaný pozitivní dopad na životní prostředí nebo společnost a všechny jsou podloženy pevnými daty a jasnými důkazy.

Na jaké udržitelné projekty se můžete těšit?

Udržitelnější varianta flexibilních fólií pro samolepicí etikety

Avery Dennison Praha

Jak vytvořit svět bez odpadu v potravinářství

Biopekárna Zemanka

První plovoucí fotovoltaická elektrárna na horní nádrži přečerpávací elektrárny

ČEZ

Elektromobilita v nákladní dopravě

Dachser Czech Republic

Udržitelnost a tepelná čerpadla

Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic

Prevenční program pro odolnější krajinu

Kooperativa pojišťovna, Pábení

Redukce plastů jako krok k udržitelnějším obalům

Lidl Česká republika

Udržitelnost a výzvy pro manipulační techniku

Linde Material Handling Česká republika

Projekt záchrany vody v závodě Hamé Babice

Orkla Foods Česko a Slovensko

Ekologická prodejna Skuteč

Penny Market

Pro Chmel – umělá inteligence na chmelnici

Plzeňský Prazdroj

Recyklácia zozbieraných PET fliaš a plechoviek do nových obalov

Správca zálohového systému

Podrobnosti o projektech a lidech, kteří budou prezentovat, naleznete na webu summitu.

Diskuze o budoucnosti udržitelnosti v ČR a na Slovensku

Na konci prvního ročníku Sustainability Summitu se potká šest vrcholových manažerů z Česka i Slovenska, aby diskutovali o budoucnosti udržitelnosti. Jak rozvíjet udržitelné přístupy v jednotlivých společnostech i na trhu jako celku? Co tvoří hlavní překážky pro firmy na cestě k ekologičtější budoucnosti? A jak mohou lépe spolupracovat podniky z různých sektorů ekonomiky vzájemně i s ostatními aktéry, aby prosadily společnou agendu udržitelného rozvoje? Názory na tyto a další otázky uslyšíte během exkluzivní panelové diskuze v závěru summitu.

Bohatý doprovodný program

Cílem summitu je představit co největší počet úspěšných udržitelných projektů. Protože se do programu konference nevejde všech 36 nominovaných projektů, organizátoři zařadili programovou část, která je běžná na vědeckých kongresech: Galerii posterů. Po celý den budou v udržitelných stojanech vystaveny plakáty vytištěné na recyklovaném papíře s podrobnými informacemi o projektech. Během přestávek na kávu a oběd budou autoři u posterů k dispozici osobně, aby zájemcům svůj projekt představili a odpověděli na jejich dotazy. Projekty, které budou vystaveny v galerii plakátů, naleznete zde: www.sustainabilitysummit.cz/galerieposteru.

Doprovodnou část programu představuje Vědecká kavárna (Science Café). Odborná přednášková sekce zacílí na novinky, výzkum a vývoj v oblasti oběhového hospodářství, udržitelnosti a surovinové a energetické bezpečnosti. Cílem platformy je poskytnout prostor pro sdílení nových informací nebo výsledků z výzkumu, které by mohly být realizovány v praxi. Prezentace, které můžete slyšet ve Vědecké kavárně, najdete zde: www.sustainabilitysummit.cz/vedecka-kavarna/.

Večer pak budou vyhlášeny nejlepší projekty udržitelnosti, a to na závěrečném galavečeru. Následovat bude Udržitelná hospoda, tedy příjemné a neformální zakončení dne s dobrým jídlem, pitím, zábavou, zkrátka prostor přímo stvořený pro networking.

Summit se koná v bývalém Paláci elektrických podniků. Tato budova, která při svém otevření v roce 1935 přinesla velkorysé prostory s tehdy sofistikovanými technologiemi (výtah pro automobily, klimatizace, teplovzdušné vytápění atd.), prošla nedávno nákladnou rekonstrukcí. Nyní WPP Campus nabízí unikátní kongresové a coworkingové místo v centru Prahy, o výjimečnosti komplexu svědčí ocenění Stavba roku 2021.

