Čtvrtý blok Jaderné elektrárny Dukovany na plném výkonu

Energetici v Dukovanech dosáhli na čtvrtém výrobním bloku 100% výkonu. Po plánované odstávce jej před víkendem připojili k síti. Všechny čtyři výrobní jednotky Dukovan jsou v provozu, stejně jako dva bloky v Temelíně.
Operátoři připojili k síti obě turbíny v odpoledních a večerních hodinách v pátek 26. června. Blok odstavili zhruba v polovině dubna kvůli výměně paliva a rozsáhlým modernizačním a servisním pracím. Všechny naplánované činnosti se jim podařilo vykonat s několikadenním předstihem. Celkový výkon obou turbosoustrojí čtvrtého bloku je aktuálně 499 MWe.
„Náběh jaderného bloku z odstávky na plný výkon standardně trvá několik dní. Na různých výkonových úrovních vždy ověřujeme parametry a provádíme potřebné testy a kontroly. Vždy je naší prioritou bezpečnost a stabilní provoz,“ vysvětluje Roman Havlín, ředitel dukovanské elektrárny.
Provoz jaderných elektráren v horkých dnech
Provoz jaderných elektráren zůstává stabilní i během horkých dní. Vysoké teploty nemají vliv na bezpečnost, pouze mohou velmi mírně snížit účinnost výroby v nejaderné části elektrárny, a to v řádu nižších jednotek procent. Jde o běžný fyzikální jev – teplejší chladicí voda hůře ochlazuje páru za turbínou, což lehce snižuje výkon. Díky využití chladicích věží je však elektrárna na tyto podmínky dlouhodobě připravena a její provoz zůstává spolehlivý bez nutnosti omezování.
Jaderné lokality Dukovany a Temelín
Aktuálně jsou v provozu všechny čtyři bloky Jaderné elektrárny Dukovany a oba bloky Jaderné elektrárny Temelín. Energetici v Dukovanech se připravují na další odstávku třetího výrobního bloku v druhé polovině července. Temelín čeká odstávka „jedničky“ v říjnu.
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