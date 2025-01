Co se starou elektronikou po Vánocích?

Elektronika každoročně patří mezi nejoblíbenější vánoční dárky, ať už se jedná o mobilní telefony, hudební techniku či například spotřebiče do kuchyně. Nové věci pak doma nahrazují nejen nefunkční výbavu, ale i starší, avšak stále dobře fungující přístroje. Zejména drobné kusy nechtěné elektroniky po Vánocích často skončí v odpadkovém koši či na dně šuplíku, při správné recyklaci by přitom mohly sloužit dál.

Pod vánočním stromečkem Čechů se pravidelně objevují dárky v podobě různých elektronických zařízení. Průzkum společnosti Alza z října 2023 uvádí, že elektroniku mělo vloni v úmyslu darovat až 32 procent všech dotázaných. Vzhledem k tomu, že elektronika dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější dárky, lze předpokládat, že podobné množství elektronických dárků se v českých domácnostech rozdalo i letos.

Elektrozařízení do koše nepatří

V mnoha případech nová elektronika představuje věc, kterou obdarovaný už v nějaké podobě vlastní. Dárek se tak buď stane náhradou za rozbitý přístroj, nebo jde o modernější variantu toho stávajícího. V povánočním čase tedy vyvstává otázka, jak správně naložit se starými spotřebiči.

Vyhazovat takové předměty do koše je však nebezpečné pro životní prostředí a zároveň je to i neekonomické. „Odpadní elektronika je ve směsném odpadu zastoupena do jednoho procenta, jedná se zejména o drobné spotřebiče. Jde sice o malý podíl, ale téměř každý komponent takového přístroje obsahuje cenné materiály, které v případě správného třídění umíme zrecyklovat a vrátit zpátky do oběhu,“ uvádí Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří největších kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice.

Novou elektroniku Balíkovna doručí, starou pak bezplatně zpětně odebere

Odevzdání nepotřebného zařízení nevyžaduje v současnosti žádné zvláštní úsilí při vyhledávání vhodného odběrného místa či například složitou manipulaci se starým spotřebičem při převozu na sběrný dvůr. Menší objem elektroniky či dokonce jednotlivé kusy, které se vejdou do hmotnosti 15 kilogramů a balíku o maximální velikosti 50 x 50 x 50 centimetrů, lze sběrnému místu odevzdat pomocí nové služby Rebalík. „Po vyplnění objednávkového formuláře na webu www.rebalik.cz obdrží odesílatel kód, jímž označí zásilku. Balík následně přinese na jedno z podacích míst Balíkovny, tedy na jakoukoliv externí Balíkovnu, Českou poštu či depo. Tam bude zásilka přijata a zdarma odeslána k recyklaci,“ radí Krumlová.

Myšlenkou služby Rebalík je využití reverzní logistiky. Zákazníci si běžně nechávají doručit novou elektroniku přes Balíkovnu, nyní tak mají díky spolupráci se společností REMA Systém možnost přes ni staré přístroje zase odeslat. „Lidé tak mohou odevzdat starý elektrospotřebič stejnou cestou, jakou jsou zvyklí nechávat si doručovat své nákupy,“ uvádí Denisa Krumlová.

Pro odevzdání většího množství elektrozařízení či velkých spotřebičů může zájemce využít projekt s názvem Buď líný. Ten umožňuje občanům pohodlně a zdarma odevzdat nechtěná elektrozařízení k recyklaci. Stačí nashromáždit alespoň 10 kilogramů odpadní elektroniky, nachystat ji do balíků a objednat si bezplatný svoz přímo domů. Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webu www.budliny.cz.

Funkční přístroje lze vyměnit nebo darovat

Co když je ale zařízení stále funkční a v dobrém stavu? Elektronika všeho druhu je dnes snadno dostupná, a navíc se vyvíjí a modernizuje natolik rychle, že její odkládání na pozdější použití víceméně postrádá smysl. Ke starému mobilnímu telefonu či mixéru se člověk pravděpodobně už nevrátí, někomu jinému by přitom mohly ještě nějakou dobu sloužit. Věci odložené ve skříňce či šuplíku tak jen zabírají místo a dříve či později stejně skončí jako odpad.

Smysluplným řešením může být darování přístroje charitě či jednotlivci. Existuje mnoho skupin na sociálních sítích či webových fórech, kde se takoví lidé sdružují. Nepotřebná elektronika je nejen potěší, ale ve výsledku jim může usnadnit často nelehkou životní situaci. Pokud se jedná o elektroniku, za niž byste rádi – například s ohledem na původní cenu – dostali nějakou kompenzaci, lze se zúčastnit takzvaného swapu. Tento způsob výměny se těší čím dál větší oblibě, a to především proto, že jde o udržitelný a ekologický způsob, jak získávat nové věci nebo se zbavovat těch, které člověk již nepotřebuje. Na určeném „tržišti“ každý jednoduše nabídne, co se mu nehodí, a vybere si, co naopak sám využije.