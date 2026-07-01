Co nejméně placených kilometrů: jak nabíjet elektromobil chytře, ne draze

Slunečné týdny znovu ukázaly, jak výrazně se mění česká i evropská energetika. Fotovoltaické elektrárny vyrábějí v některých hodinách tolik elektřiny, že na trhu vznikají přebytky a ceny mohou klesat na nulu nebo dokonce do záporných hodnot. A naopak během horkých dní mohou ve večerních hodinách vystoupat ceny krátkodobě až nad 15 000 Kč/MWh.
Společnost Electree upozorňuje, že právě kvůli těmto chvílím nabývá na významu chytré řízení spotřeby, bateriová úložiště a flexibilita. Pro domácnosti s elektromobilem jasně platí, že kdo dokáže nabíjení přesunout do správného času, může výrazně snížit náklady.
„Když člověk vidí chvíle, kdy se elektromobil nabíjí za nulové nebo dokonce záporné ceny elektřiny, začne se na ekonomiku dopravy dívat úplně jinou optikou. Energetika přestává být jen o spotřebě paliva a stále více bude o chytrém načasování a řízení energie. Začíná fungovat podobně jako například nákup letenek či jízdenek. Kdo umí být flexibilní, nebo naopak dobře plánovat, může výrazně ušetřit. A to se týká jak domácností, tak firem, které potřebují dobíjet své flotily elektroaut,“ říká Lubomír Káňa, spoluzakladatel společnosti Electree.
Mění se doprava i celá energetika
Změna podle něj dobře vystihuje rovněž pohled na klasická paliva a cenu dopravy. U benzinu či nafty řidič cenu ovlivní jen omezeně. Může si vybrat čerpací stanici nebo počkat na mírný pokles cen, pokud nepotřebuje tankovat okamžitě. U elektromobilu je situace jiná: cena za kilometr se může výrazně lišit podle toho, zda se vůz nabíjí ve špičce, v noci, během poledních přebytků z fotovoltaiky či v hodinách se zápornou cenou elektřiny. „Mám pocit, že dnes jsme v energetice i dopravě ve zlomovém období. Neznamená to, že klasické čerpací stanice zmizí, ale jejich role se bude postupně měnit. Vedle prodeje paliv budou stále důležitější služby spojené s energií – ať už jde o rychlé nabíjení, práci s daty, flexibilitu nebo třeba lokální výrobu elektřiny,“ doplňuje Lubomír Káňa. Nový impuls současně přináší rostoucí výroba z fotovoltaiky. V poledních hodinách a během velmi slunečných dní může být elektřiny v síti více, než kolik jí trh dokáže okamžitě spotřebovat.
Pozor na opačný extrém
Poslední dny zároveň připomněly, že energetický trh už není jen o levné elektřině z fotovoltaických elektráren. Kombinace vysokých letních teplot, nízké výroby větrných elektráren a prudkého poklesu výroby FVE po západu slunce znovu potvrdila, že schopnost flexibilně řídit spotřebu bude mít pro domácnosti i firmy stále větší význam. „V jednom týdnu jsme na trhu viděli jak záporné ceny elektřiny, tak večerní špičky přesahující 15 000 Kč za megawatthodinu. To ukazuje, že budoucnost nebude jen o tom, kolik elektřina stojí, ale hlavně o tom, kdy ji spotřebujeme. Kdo dokáže svou spotřebu řídit, získává významnou ekonomickou výhodu,“ říká spoluzakladatel společnosti Electree.
Nabíjení elektromobilu chytře = levně
Na principu chytrého řízení stojí tarif Home Electree Drive, určený pro domácnosti s elektromobilem. „První myšlenka na něj vznikla ve chvíli, kdy se na evropských trzích začaly výrazněji objevovat nulové a záporné ceny elektřiny. Prakticky reagujeme na situaci, kdy je v některých hodinách elektřiny v síti nadbytek, typicky při silném výkonu fotovoltaických elektráren,“ vysvětluje Lubomír Káňa a dodává: „Ale stejně jako mohou během slunečných dnů přes den vznikat přebytky elektřiny a záporné ceny, tak může po západu slunce při vysoké spotřebě docházet k extrémním cenovým špičkám.“
Tarif je postavený na spotových cenách elektřiny a umožňuje využívat i hodiny, kdy je cena velmi nízká, nulová nebo záporná. Podle Electree tak mohou řidiči při chytrém nabíjení najet až 10 000 kilometrů prakticky bez nákladů.
Home Electree Drive současně reflektuje dlouhodobé dění na trhu: kromě většího podílu obnovitelných zdrojů jde rovněž o častější výkyvy cen a rostoucí význam flexibility na straně spotřeby. „Krize na Blízkém východě nám potvrdila, jak důležitá bude schopnost reagovat na výkyvy. Když roste nejistota kolem plynu nebo výroby elektřiny, ceny jsou volatilnější. Velkou část práce ale netvoří jen technologie samotná, ale také edukace zákazníků. I dnes mnoho lidí překvapí, že mohou nastat situace, kdy dodavatel zákazníkovi za spotřebu elektřiny fakticky platí,“ vysvětluje spoluzakladatel společnosti Electree.
Jak to funguje v praxi?
Pro využití tarifu je základem elektromobil a ideálně možnost domácího nabíjení. Nezbytné je průběhové měření. Výhodou je fotovoltaika, domácí baterie nebo chytrý wallbox, ale podmínkou nejsou. Důležité je hlavně to, aby klient dokázal alespoň část spotřeby přesunout do levnějších hodin.
Součástí řešení je aplikace Electree Connect, která ukazuje ceny elektřiny dopředu a upozorňuje na výhodné hodiny pro nabíjení nebo vyšší spotřebu. Majitelé elektromobilů si v ní mohou nastavit parametry svého vozu a dobíjení, například průměrnou spotřebu či výkon domácí nabíječky. Díky tomu vidí, kolik je stojí jeden kilometr při nabíjení v konkrétním čase. „Pro zákazníka je to úplně jednoduché. Večer se podívá do aplikace, kdy budou ceny nízké, a podle toho auto připojí k nabíjení. Nebude se například připojovat hned po příjezdu domů v šest večer, kdy je poptávka po energii největší, ale odloží dobíjení na později tak, aby ráno v sedm hodin měl nabitých potřebných 80 procent,“ říká Lubomír Káňa.
Auto jako baterie na kolech
Slunečné dny zároveň ukazují, že nejde jen o elektromobily. Přebytečnou elektřinu mohou domácnosti využít také k ohřevu vody, ukládání do baterie, provozu klimatizace nebo bazénových technologií. Elektromobil je ale podle Electree jedním z nejpraktičtějších způsobů, jak přebytky využít – stojí často několik hodin doma či v podniku a jeho nabíjení lze relativně snadno načasovat. „Pokud chceme v Evropě dlouhodobě zvládnout větší podíl obnovitelných zdrojů a mít díky nim dobře pokrytou spotřebu i v zimních měsících, musíme zároveň umět pracovat s obrovskými letními přebytky elektřiny. V některých dnech jí vzniká tolik, že ji trh téměř neumí spotřebovat. A elektromobilita je v tomto směru velmi praktické řešení,“ uzavírá Lubomír Káňa.
A význam elektromobilů do budoucna ještě poroste. Technologie V2G (Vehicle-to-Grid), V2H (Vehicle-to-Home) a V2L (Vehicle-to-Load), které umožňují obousměrné využití baterie, mění elektroauto na pojízdnou powerbanku. Vybrané novější modely aut tak energii dokážou vracet zpět do domácnosti nebo do sítě.
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